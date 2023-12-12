CANLI TAKİP | Terör devleti İsrail Gazze’de soykırıma devam ediyor! Batı Şeria da saldırı altında

Soykırımcı İsrail , ABD'den aldığı yeni desteklerle Gazze 'de katliama devam ediyor. Lübnan sınırında Hizbullah ile terör devleti arasında çatışmalar sürerken Birleşmiş Milletler (BM) ise kritik bir uyarıda bulundu.

18 BİN 205 FİLİSTİNLİ ÖLDÜRÜLDÜ



İsrail'in 7 Ekim'den bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde öldürülenlerin sayısı son 24 saatte 208 artarak 18 bin 205'e yükseldi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in devam eden saldırılarına ilişkin bilgi verdi.

Son 24 saatte Gazze'deki hastanelere 208 cenaze ile 408 yaralının getirildiğini aktaran Kudra, çok sayıda cenazenin enkaz altında ve yol kenarlarında kaldığını belirtti.

Kudra, İsrail güçlerinin cenazeleri almak isteyen ambulanslara engel olduğunu, yaralıların kan kaybından öldüğünü ifade etti.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, İsrail'in saldırılarında 7 Ekim'den bu yana öldürülen Filistinlilerin sayısının 18 bin 205'e, yaralıların sayısının da 49 bin 645'e çıktığını bildirdi.

NETANYAHU'DAN GİZLİ GAZZE EKİBİ

Terör devleti İsrail kanalı Kanal 13, Başbakan Benjamin Netanyahu'nun savaş sonrası Gazze'yi görüşmek üzere gizli bir ekip kurduğunu iddia etti.

Raporda, Ulusal Güvenlik Danışmanı Tzachi Hanegbi ve Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer liderliğindeki ekibin dört kez bir araya geldiği ve bu hafta tekrar bir araya gelmesinin beklendiği belirtildi. Ekipte ayrıca, soykırım ordusundan Mossad'dan ve Şin Bet'ten de temsilciler yer aldığı belirtildi.

ABD'DEN KATLİAMA DESTEK

Gazze'de ateşkesi veto eden soykırım destekçisi ABD, terör devleti İsrail'e destek yağdırmaya devam ediyor. Soykırımcı İsrail, ABD'den Gazze'deki tanklarda kullanılmak üzere 500 milyon dolardan fazla değeri olan bir mühimmat siparişini onaylamasını talep ediyor. Katliam hazırlığı yapan soykırımcı İsrail, ABD Dışişleri Bakanlığından talepte bulundu.

İşgalci İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında en az 7 bin 700'ü çocuk, 5 bin 150'si kadın olmak üzere 17 bin 700 Filistinli öldü. Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildiriliyor.

İsrail ordusu halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumlarını hedef alarak sivil altyapıyı tahrip ederken, karadan işgal sürecinde 93 askeri öldü.

Çatışmalara 24 Kasım'da 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani arada" 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de İsrail güçleri ve yasadışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 275 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ile Lübnan Hizbullahı'nın sınır hattındaki düşük yoğunluklu çatışmalarında ise 23 Lübnanlı sivil, 97 Hizbullah mensubu ve 6 İsrail askeri öldü.