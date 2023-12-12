BM’de uzmanlar, Gazze’de soykırım olduğuna işaret etti

Burada konuşan Filistin'in BM Daimi Temsilci Yardımcısı Feda Abdelhady-Nasser, Gazze'de şu anda en acil ihtiyacın ateşkes olduğunun altını çizdi.

Binlerce masum sivili katleden katil İsrail'e tepkiler çığ gibi büyürken bir tepki de BM'de düzenlenen panelden geldi.

Terör devleti İsrail, Gazze'de dünyanın gözü önünde soykırıma devam ediyor. 7 Ekim'den bu yana İsrail bombardımanında 18 bin 412 Filistinli katledildi.

Abdelhady-Nasser, "İsrail'in Gazze ve işgal altındaki topraklarda Filistinli çocuklar, kadınlar ve erkeklere yönelik katliamını durdurmak ve halkımızın topraklarından zorla sürülmesini engellemek için adım atılması lazım." dedi.

"GAZZE'DE GERÇEKLEŞEN SOYKIRIMIN TARİHE DAYANDIĞINI GÖRÜYORUZ"

Kar amacı gütmeyen bir kuruluş olan Kudüs Fonu'nun İcra Direktörü Jehad Abusalim de "Bugün sizinle sadece Gazze konusunda bir uzman değil, hayatının çoğunu orada geçirmiş ve hala ailesi, arkadaşları orada olan bir kişi olarak konuşuyorum." ifadesini kullandı.

Abusalim, İsrail'in saldırıları nedeniyle can kaybı sayısının çok hızlı şekilde arttığını ve yıkımı tam olarak algılamanın mümkün olmadığını anlattı.

"Eğer İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik tutumunu daha geniş ve geçmişe dayanarak ele alırsak, Gazze'de şu anda gerçekleşen soykırımın tarihe dayandığını görüyoruz." diyen Abusalim, sürecin 1948'de Nekbe'yle başladığını ve bugün sürdüğünü dile getirdi.

Abusalim, İsrail'in başından beri Filistinlilere haklarını vermeyi inkar ettiğini belirterek, "Bunu yıllardır zorla ve şiddetle gerçekleştiriyor." ifadelerini kullandı.