ABD Başkanı Joe Biden’dan soykırımcı İsrail’e destek sözü: Siyonist olmak için Yahudi olmanıza gerek yok

Terör devleti İsrail 'in Gazze'de işlediği soykırımın en büyük sorumlularından ABD Başkanı Joe Biden , pazartesi akşamı Beyaz Saray'da düzenlenen Hanuka resepsiyonunda skandal bir açıklamaya daha imza attı. Hamas'a karşı soykırımcı İsrail'in yanında yer almaya devam edeceğine söz veren Biden, dünya çapında antisemitizmin artmasının mide bulandırıcı olduğunu söyledi ve "Siyonist olmak için Yahudi olmanıza gerek yok. İsrail olmasaydı dünyada güvende olan bir Yahudi olmazdı." dedi.

Biden, Beyaz Saray'da düzenlenen Hanuka resepsiyonunda Holokost'tan sağ kurtulanlar, Senato Çoğunluk Lideri Chuck Schumer ile Kongre üyeleri, Yahudi cemaati liderleri ve ABD'nin ilk kadın Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in Yahudi eşi Doug Emhoff ile birlikte yaklaşık 800 kişiyi ağırladı.

SİYONİST HAHAMDAN BIDEN'A ÖVGÜ: GERÇEK BİR YAHUDİ DOSTU

7 Aralık'tan cuma gününe kadar 8 gün boyunca kutlanan Hanuka bayramı kapsamında düzenlenen törende konuşan New York Merkez Sinagogu'ndan Haham Angela Buchdahl, Biden'a "Siz İsrail'in kendini savunma hakkının kararlı bir destekçisi, Yahudi halkının güvenilir ve gerçek bir dostu oldunuz." dedi.

BU ADİL BİR SAVAŞ DEĞİL SOYKIRIM

Siyonist Haham Buchdahl, ayrıca, dünyanın dört bir yanında İsrail soykırımına karşı çıkan Filistin destekçilerinin "terörizmi meşrulaştırdığını ve antisemitizmi normalleştirdiğini söyledi" ve Gazze'deki "savaşın adil olduğunu" iddia etti.

BIDEN: SİYONİST OLMAK İÇİN YAHUDİ OLMANIZA GEREK YOK

Soykırımcı İsrail'in en büyük destekçisi ABD Başkanı Joe Biden ise 800 kişilik kalabalığa "Siyonist olmak için Yahudi olmanıza gerek yok. İsrail olmasaydı dünyada güvende olan bir Yahudi olmazdı." diye seslendi.

"HAMAS'TAN KURTULANA KADAR ASKERİ YARDIM SAĞLAMAYA DEVAM EDİYORUZ"

Biden ABD'nin soykırımcı İsrail'e verdiği destek konusunda ise "Hamas'tan kurtulana kadar askeri yardım sağlamaya devam ediyoruz ama dikkatli olmalıyız. Bütün dünyanın, kamuoyunun bir gecede değişmesi mümkündür. Bunun olmasına izin veremeyiz." dedi.

YAHUDİ YAŞLILAR GAZZE İÇİN TOPLANDI

Biden Beyaz Saray'da soykırımcı İsrail'e desteğini yinelerken kendilerini Yahudi yaşlılar olarak tanımlayan 20 kadın üzerinde "Bizim adımıza değil" yazılı tişörtler giydi ve Gazze'de öldürülenlerin isimlerini okurken "Biden, Biden tarafınızı seçin! Soykırım değil Ateşkes!" diye slogan attı.

"BİZ SOYKIRIMIN NEYE BENZEDİĞİNİ BİLİYORUZ"

Gösterinin organizatörleri eylem için Hanuka bayramını bilinçli olarak seçtiklerini söyledi. Gösteriyi düzenleyen Barış İçin Yahudi Sesi grubundan Esther Farmer, "Biz yaşlı Yahudiler olarak soykırımın neye benzediğini biliyoruz. Soykırımın nasıl bir his olduğunu biliyoruz. Bu bizim bedenlerimizde, kemiklerimizde. Bu korkunç, yıkıcı. Bunu gördüğümüz sabahlara uyanmak çok zor, bu Yahudiler adına yapılıyor. Biz yaşlı Yahudiler olarak buradayız, kendi adımıza değil." şeklinde konuştu.

ABD polisi tarafından gözaltına alınan göstericiler ifade verdikten sonra serbest bırakıldı.