Zara’dan skandal: İsrail’in Gazze’deki soykırımını kınamadı! Reklamlarında annelerin acısını kullandı

Zara, evladının kefene sarılı cansız bedenini taşıyan Filistinli annenin feryadını koleksiyona uyarladı! Mankene kefeni andıran beyaz ceset torbası taşıttı. Enkaza dönen Gazze'nin yıkıntısını andıran dekor yaptı.



Fotoğrafları "İşte yeni tasarımlar" diye internet sitesinden yayınlandı. İnsanlığı ayaklar altına altı. Ancak tüm dünya genelinde markayı boykot çağrıları başladı.

AKLA 'ZARA'R PAYLAŞIM!

İki ayı aşkın bir süredir devam eden İsrail- Hamas savaşında binlerce masum insan hayattan koparıldı. Sivillere bomba yağdıran İsrail'e tepki yağdı. İspanyol giyim markası Zara ise Gazze saldırılara sessiz kaldı. Bunun yerine Filistinli annelerin, çocukların acısını reklamlarında kullandı. The Jacket isimli yeni koleksiyonunu sosyal medyasından paylaştı. Ancak tanıtım fotoğraflarında manken Kristen McMenamy'nin kefeni andıran beyaz bir ceset torbası gibi görünen imgeleri taşıması infiale yol açtı. Ayrıca kayalar, molozlar ve Filistin haritasına benzeyen bir karton kesit de yer aldı. Fotoğraflar kışkırtıcı olarak yorumlandı. Zara, artan eleştiriler üzerine fotoğrafların bir kısmını sosyal medya hesaplarından kaldırmak zorunda kaldı. Fakat hiçbir açıklama yapılmadı.