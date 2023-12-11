İnsan değilsiniz: İsrail, acımasızlığını bir kez daha kanıtladı! Gazze’ye gönderilen yardımları yaktı

Gazze'yi açık hava hapishanesine çeviren İsrail, şimdiye kadar ise 17 bin 700 masumu katletti. Hastane ve mülteci kamplarını dahi yerle bir etti. Başta Türkiye olmak üzere dünyanın dört bir yanından Gazze'ye yardım yağarken, İsrail ordusu ise insan olmadıklarını bir kez daha gösterdi.