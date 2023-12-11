İnsan değilsiniz: İsrail, acımasızlığını bir kez daha kanıtladı! Gazze’ye gönderilen yardımları yaktı

Gazze'yi açık hava hapishanesine çeviren İsrail, şimdiye kadar ise 17 bin 700 masumu katletti. Hastane ve mülteci kamplarını dahi yerle bir etti. Başta Türkiye olmak üzere dünyanın dört bir yanından Gazze'ye yardım yağarken, İsrail ordusu ise insan olmadıklarını bir kez daha gösterdi.
Askerler, bölgeye gelen yardımların geçişine izin verdi. Ancak ihtiyaç sahiplerine ulaşmasını engelledi. Ekmek, su ve ilaç dahil olmak üzere birçok ürünü taşıyan TIR'ları alevlere teslim etti. Tonlarca yardım malzemeleri, araçlarla birlikte kullanılamaz hale geldi. O anları videoya alan İsrail askerleri, görüntüleri sosyal medyadan servis etti. İzleyenler, büyük tepki gösterdi.
142 KADIN REHİNEYİ HAPSE ATTILAR
İsrail yeni bir alçaklığa imza attı. Filistin Esirler Cemiyeti, "İsrail güçleri Gazze'de rehin aldıkları ve aralarında bebekli annelerin de bulunduğu 142 kadını hapse gönderdi" ifadesini kullandı.