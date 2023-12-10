CANLI TAKİP | Soykırımcı İsrail katliama devam ediyor! Gece boyunca 250 noktada ölüm yağdırdılar

Terör devleti İsrail Gazze 'de dünyanın gözü önünde soykırıma devam ediyor. ABD'yi en büyük destekçisi olarak arkasına alan soykırımcı İsrail, Beyaz Saray'ın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGM) Gazze'de insani nedenlerden dolayı acil ateşkes talep eden karara tasarısını veto etmesinin ardından saldırılarını resmen hızlandırdı.

SOYKIRIM ORDUSU'NDAN "4 HAFTA" MESAJI

Gazze'de katliama devam eden soykırım ordusu, Gazze'deki saldırılarını 2 ay daha devam ettireceklerini duyurdu. The Times of Israel'e konuşan üst düzey bir İsrailli yönetici, Han Yunus'taki "operasyonlarını" tamamlamak için 3-4 haftaya ihtiyaç duyrduklarını belirtti. İsrailli yetkili, ABD'nin kendilerine belirli bir süre vermediğini fakat Washington'un sürenin dolmak üzere olduğunu belirttiğini söyledi.

ABD'DEN KATLİAMA DESTEK

Gazze'de ateşkesi veto eden soykırım destekçisi ABD, terör devleti İsrail'e destek yağdırmaya devam ediyor. Soykırımcı İsrail, ABD'den Gazze'deki tanklarda kullanılmak üzere 500 milyon dolardan fazla değeri olan bir mühimmat siparişini onaylamasını talep ediyor. Katliam hazırlığı yapan soykırımcı İsrail, ABD Dışişleri Bakanlığından talepte bulundu.

İşgalci İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında en az 7 bin 700'ü çocuk, 5 bin 150'si kadın olmak üzere 17 bin 700 Filistinli öldü. Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildiriliyor.

İsrail ordusu halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumlarını hedef alarak sivil altyapıyı tahrip ederken, karadan işgal sürecinde 93 askeri öldü.

Çatışmalara 24 Kasım'da 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani arada" 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de İsrail güçleri ve yasadışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 275 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ile Lübnan Hizbullahı'nın sınır hattındaki düşük yoğunluklu çatışmalarında ise 23 Lübnanlı sivil, 97 Hizbullah mensubu ve 6 İsrail askeri öldü.

İşte dakika dakika bölgede yaşananlar:



14.00 KATİLLER GECE BOYUNCA 250 NOKTAYA ÖLÜM YAĞDIRDI



İsrail ordusu, kara işgalini genişletmeye devam ederken, insanlık felaketinin derinleştiği Gazze Şeridi'nde gece boyunca 250 noktaya havadan ve karadan saldırdığını açıkladı. İşgalciler, gece boyunca Gazze Şeridi'nde "Hamas'a ait olduğunu" ileri sürdüğü noktalara saldırı düzenlediğini duyurdu.

Filistin resmi ajansı WAFA, İsrail ordusuna ait savaş uçaklarının, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde Filistinli bir aileye ait eve düzenlediği hava saldırısında çoğu çocuk 10 sivilin yaşamını yitirdiğini, onlarcasının yaralandığını bildirmişti.

İsrail topçu birliklerinin de Han Yunus'taki Avrupa Hastanesi'nin çevresini top atışına tuttuğu aktarılmıştı.

İsrail savaş uçaklarının Gazze Şeridi'nin orta kesimlerindeki Deyr el-Belah bölgesinin yanı sıra Nusayrat, El-Meğazi, Ez-Zavayide kamplarına yoğun saldırılar düzenlediği, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyinde de saldırılarını sürdürdüğü kaydedilmişti.

12:38 KATAR: ATEŞKES OLASILIĞI AZALIYOR

Katar Başbakanı İsrail ve Hamas arasındaki ateşkes ihtimalinin her dakika düştüğünü belirterek "Çalışmalarımız devam ediyoruz, vazgeçmeyeceğiz" dedi.

10:48 "BU KADAR SİVİL KAYBI GÖRMEDİK"

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres Katar'ın başkenti Doha'da Gazze'de yaşanan insani felakete değindi. Açıklamalarında kalıcı bir ateşkes için çağrı yapan Guterres, küresel kurumları göreve çağırdı. Guterres ayrıca "Görev sürem boyunca bu kadar kısa sürede bu kadar çok sivil kaybı görmemiştik" dedi.