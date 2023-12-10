AB skandalı duyurdu: İşgalci İsrail’den ithal edilen kekikte normalin 500 katından fazla pestisit buldu

AB'nin Gıda ve Yem Hızlı Uyarı Sistemi (RASFF) verilerine göre, Belçika'nın İsrail'den ithal ettiği ve diğer AB ülkelerine gönderilmesi planlanan kekiklerde 7 farklı türde, yüksek seviyede pestisit atıkları belirlendi.