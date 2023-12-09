Pantone dünyayla resmen dalga geçti: Yılın rengi barış ve huzur diyen enstitüye cevap: Şeftali değil karpuz! 2024’ün rengi podyumlardan değil sokaklardan

Filistin bayrağı zaten yıllardır baskı altında. Filistinliler sakıncalı bayraklarını temsilen "karpuz" sembolünü kullanırken dünyanın dört bir yanında düzenlenen Filistin yanlısı eylemlerde en çok görülen sembollerden biri de karpuz oldu. Peki; yeşil, beyaz, siyah ve kırmızı renkleri ile Filistin bayrağını temsil eden ve direnişin sembolü haline gelen karpuz onlarca ülkede sokakları ve meydanları süslerken yılın rengi gerçekten şeftali mi? Batı Filistin'i yalnızca görmezden gelmiyor, aslında dünyanın gözü önünde resmen Filistin ile dalga geçiyor.

Gazze'de soykırım devam ederken Filistinli aktivistler sosyal medyada yılın rengi mesajı ile hazırladıkları kartelalarda yeşil, siyah, beyaz ve kırmızı rengi kullandılar. Batı Filistin'i görmezden gelip sesini kısmaya çalışsa da yılın rengi podyumlardan değil sokaklardan çıkıyor.