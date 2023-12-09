Pantone dünyayla resmen dalga geçti: Yılın rengi barış ve huzur diyen enstitüye cevap: Şeftali değil karpuz! 2024’ün rengi podyumlardan değil sokaklardan

Pantone Renk Enstitüsü, yılın rengini "barışın ve huzurun sembolü" olarak tanıttığı "şeftali" olarak belirledi. Pantone Renk Enstitüsü uzmanları şeftalinin "sıcak ve rahat renk tonunun hafif, meyvemsi, eğlenceli olduğunu ve huzur duygusu uyandırdığını" belirtip 2024 için huzur ve barış ortamı vurgusu yaparken soykırımcı İsrail ise Gazze'de on binlerce kişiyi katletmeye devam ediyor. Peki, Pantone, "köy yanarken deli taranır" edasıyla tasarımcıların 2024 kreasyonlarına damga vuracak rengi tanıtırken yılın rengi gerçekten şeftali mi?