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Pantone dünyayla resmen dalga geçti: Yılın rengi barış ve huzur diyen enstitüye cevap: Şeftali değil karpuz! 2024’ün rengi podyumlardan değil sokaklardan

Pantone Renk Enstitüsü uzmanları 2024’ün rengini “sıcak ve rahat, eğlenceli, huzur dolu, barış ve dinginliği simgeleyen” bir renk şeklinde tanıttıkları “şeftali” olarak belirledi. Peki, yılın rengi gerçekten şeftali mi? Soykırımcı İsrail, Gazze’de on binlerce kişiyi katlediyor, Kassam Tugayları ise terör devletine karşı büyük direnişe devam ediyorken yılın rengi elbette Filistin mücadelesinin siyahı, Filistinlilerin umudunun beyazı, Filistin’in verimli topraklarının yeşili ve Filistin halkının birliğinin kırmızısı. Filistin bayrağının sansürlendiği dünyada ise bu renklerin temsilcisi şeftali değil, karpuz.

Özel Haber Özel Haber takvim.com.tr
Giriş Tarihi 09 Aralık 2023, 11:48 Güncelleme 09 Aralık 2023, 12:59
Pantone dünyayla resmen dalga geçti: Yılın rengi barış ve huzur diyen enstitüye cevap: Şeftali değil karpuz! 2024’ün rengi podyumlardan değil sokaklardan

Pantone Renk Enstitüsü, yılın rengini "barışın ve huzurun sembolü" olarak tanıttığı "şeftali" olarak belirledi. Pantone Renk Enstitüsü uzmanları şeftalinin "sıcak ve rahat renk tonunun hafif, meyvemsi, eğlenceli olduğunu ve huzur duygusu uyandırdığını" belirtip 2024 için huzur ve barış ortamı vurgusu yaparken soykırımcı İsrail ise Gazze'de on binlerce kişiyi katletmeye devam ediyor. Peki, Pantone, "köy yanarken deli taranır" edasıyla tasarımcıların 2024 kreasyonlarına damga vuracak rengi tanıtırken yılın rengi gerçekten şeftali mi?

YILIN RENGİ PODYUMDAN DEĞİL SOKAKTAN

Pantone'un 2024'ün rengi olarak şeftaliyi seçmesi bekleniyordu. Renk enstitüsünden karar gelene kadar şeftali, birçok kreasyonda yerini almaya başladı; Beyonce, Rihanna, Dwayne Johnson, Hilary Duff ve Uma Thurman gibi pek isim kırmızı halıda şeftali tonlarında kıyafetlerle boy gösterdi. Fakat terör devleti İsrail Gazze'de soykırıma devam ederken Filistinli aktivistler ise yılın renginin Gazze'den, podyumlardan değil, Gazze için haykıran kalabalıklarla dolup taşan meydanlardan çıktığını söylüyordu.

ŞEFTALİ DEĞİL KARPUZ

7 Ekim'den bu yana Gazze'de sistematik bir soykırıma imza atan İsrail, kadın-çocuk-yaşlı-genç demeden Filistinlileri katlediyor. Dünyanın gözü önünde resmen soykırım suçu işlenirken Batı yalnızca, soykırımcıyı desteklemekle kalmıyor, Filistinlilerin sesini de kısmaya çalışıyor. Öyle ki sosyal medyada "Nehirden denize özgür Filistin" sloganına bile sansür getirildi.

Filistin bayrağı zaten yıllardır baskı altında. Filistinliler sakıncalı bayraklarını temsilen "karpuz" sembolünü kullanırken dünyanın dört bir yanında düzenlenen Filistin yanlısı eylemlerde en çok görülen sembollerden biri de karpuz oldu. Peki; yeşil, beyaz, siyah ve kırmızı renkleri ile Filistin bayrağını temsil eden ve direnişin sembolü haline gelen karpuz onlarca ülkede sokakları ve meydanları süslerken yılın rengi gerçekten şeftali mi? Batı Filistin'i yalnızca görmezden gelmiyor, aslında dünyanın gözü önünde resmen Filistin ile dalga geçiyor.

Gazze'de soykırım devam ederken Filistinli aktivistler sosyal medyada yılın rengi mesajı ile hazırladıkları kartelalarda yeşil, siyah, beyaz ve kırmızı rengi kullandılar. Batı Filistin'i görmezden gelip sesini kısmaya çalışsa da yılın rengi podyumlardan değil sokaklardan çıkıyor.

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