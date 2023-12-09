Bu görüntülere yürek dayanmaz! Kabristanlar doldu: Gazze Şeridi'ndeki Cibaliya Mülteci Kampı'nda boş alanlar "toplu mezarlara" dönüştü

Kampta hayatını kaybedenler, çarşının birçok noktasında meydan ve dükkan önlerindeki boş alanlarda en yakın yerde İsrail savaş uçaklarının saldırıları ve patlama sesleri altında hızlıca gömülmeye çalışılıyor.

Kime ait olduğunun bilinmesi için mezarların başına konulan levhalarda el yazısıyla tüm cenazelerin isimleri sıralanıyor.

Gazze'deki hükümet daha önce birçok kez İsrail'in saldırıları nedeniyle kabristanların dolduğu, cenazelerin topluca defnedildiği yönünde açıklamalar yapmıştı. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN