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Bu görüntülere yürek dayanmaz! Kabristanlar doldu: Gazze Şeridi'ndeki Cibaliya Mülteci Kampı'nda boş alanlar "toplu mezarlara" dönüştü

Terör devleti İsrail Gazze'de dünyanın gözü önünde soykırıma devam ediyor. ABD'yi en büyük destekçisi olarak arkasına alan soykırımcı İsrail, Beyaz Saray'ın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGM) Gazze'de insani nedenlerden dolayı acil ateşkes talep eden karara tasarısını veto etmesinin ardından saldırılarını resmen hızlandırdı. Saldırıların hızlanmasıyla halk, hayatlarını kaybeden yakınlarını çarşıdaki boş alanlar ve sokaklarda defnediyor. İşte o acı tablonun görüntüleri...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 09 Aralık 2023, 20:07 Güncelleme 09 Aralık 2023, 20:07
Bu görüntülere yürek dayanmaz! Kabristanlar doldu: Gazze Şeridi’ndeki Cibaliya Mülteci Kampı’nda boş alanlar toplu mezarlara dönüştü

Gazze'de katliama devam eden soykırım ordusu, Gazze'deki saldırılarını 2 ay daha devam ettireceklerini duyurdu. Bununla birlikte terör devleti, son 24 saatte Gazze'de 310 kişiyi daha öldürdü.

İsrail ordusunun havadan ve karadan saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de bulunan Cibaliya Mülteci Kampı'nda kabristanların dolması ve yoğun saldırılar nedeniyle mezarlıklara ulaşılamadığı için halk, saldırılarda hayatlarını kaybeden yakınlarını çarşıda defnediyor.

Cibaliya Mülteci Kampı çarşısında yaşamını yitirenler, yakınları tarafından kazılan mezarlarda bazen topluca bazen ayrı ayrı toprağa veriliyor.

Kampta hayatını kaybedenler, çarşının birçok noktasında meydan ve dükkan önlerindeki boş alanlarda en yakın yerde İsrail savaş uçaklarının saldırıları ve patlama sesleri altında hızlıca gömülmeye çalışılıyor.

Kime ait olduğunun bilinmesi için mezarların başına konulan levhalarda el yazısıyla tüm cenazelerin isimleri sıralanıyor.

Gazze'deki hükümet daha önce birçok kez İsrail'in saldırıları nedeniyle kabristanların dolduğu, cenazelerin topluca defnedildiği yönünde açıklamalar yapmıştı.

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