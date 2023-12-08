Tel Aviv yanacak, Kudüs kurtulacak: El Kassam Tugayları yeni video yayınladı

Terör devleti İsrail, ateşkesi sonlandırdığından bu yana Gazze'de büyük bir soykırıma imza atıyor.
Yemen'deki Husilerin pazar günü Kızıldeniz'de iki kargo gemisini hedef almasının ardından kara saldırısını genişleten soykırımcı İsrail, Batı Şeria'da da tutuklama kampanyasına ve sivillere yönelik saldırılara devam ediyor.
Hamas'ın askeri kanadı olan İzzeddin el-Kassam Tugayları ise Gazze'de büyük direnişe devam ediyor.
İZZEDDİN EL-KASSAM TUGAYLARI'NDAN YENİ VİDEO
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları mevzi alanlarına ait görüntüleri paylaştı.
Söz konusu videoda ateşlenmeyi bekleyen çok sayıda roketatarın yer aldığı görüldü.