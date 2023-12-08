Katil sürüsü cehennemi yaşayacak: El Kassam Tugayları yeni video yayınladı

Terör devleti İsrail, ateşkesi sonlandırdığından bu yana Gazze'de büyük bir soykırıma imza atıyor.

Yemen'deki Husilerin pazar günü Kızıldeniz'de iki kargo gemisini hedef almasının ardından kara saldırısını genişleten soykırımcı İsrail, Batı Şeria'da da tutuklama kampanyasına ve sivillere yönelik saldırılara devam ediyor.