İspanya’da büyük skandal! Kraliçe Letizia’nın eniştesi del Burgo ile yaşadığı yasak aşk ülkeyi karıştırdı: Ölüm tehditleri peş peşe geldi

Del Burgo'nun kısa bir süre önce piyasaya çıkan " Letizia ve Ben" isimli kitaptaki itirafları, ortalığı karıştırdı. Kraliçenin eski eniştesiyle ilişkisinin Kral Felipe ile 2004'te evlendikten sonra da devam ettiği hatırlatıldı.

Del Burgo sosyal medya hesabında, "Beni öldürmekle tehdit edenlere karşı bir garezim yok. Gururlu değilim fakat gerçek bu. Ben sadece tek bir krala inanıyorum o da Nazaretli İsa'dır, beni yargılayacak olan da odur" ifadesini kullandı.