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İspanya'da büyük skandal! Kraliçe Letizia’nın eniştesi del Burgo ile yaşadığı yasak aşk ülkeyi karıştırdı: Ölüm tehditleri peş peşe geldi

İspanya Kraliçesi Letizia’nın eniştesi del Burgo ile yaşadığı yasak aşk ülkeyi karıştırdı. Çapkın enişte, ölüm tehditleri almaya başladı. Kendisini kimin ölümle tehdit ettiğini ise açıklamadı. Sosyal medyada çok sayıda kullanıcı Del Burgo'yu eleştirirken, kendi amaçları doğrultusunda Letizia'nın mahremiyetini ihlal ettiğini söyleyerek kraliyet ailesine destek çıktı.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 08 Aralık 2023 Güncelleme 08 Aralık 2023, 07:00
İspanya’da büyük skandal! Kraliçe Letizia’nın eniştesi del Burgo ile yaşadığı yasak aşk ülkeyi karıştırdı: Ölüm tehditleri peş peşe geldi

İspanya, Gazze'ye saldıran İsrail'e karşı Filistin'in yanında yer aldı. Ama hedef yapıydı. Ardından ülkede skandallar ayyuka çıktı. İspanya Kraliçesi Letizia'nın eniştesi Jaime del Burgo (53) ile gizli aşk yaşadığına dair iddialar ortaya atıldı.

Del Burgo'nun kısa bir süre önce piyasaya çıkan "Letizia ve Ben" isimli kitaptaki itirafları, ortalığı karıştırdı. Kraliçenin eski eniştesiyle ilişkisinin Kral Felipe ile 2004'te evlendikten sonra da devam ettiği hatırlatıldı.

Del Burgo sosyal medya hesabında, "Beni öldürmekle tehdit edenlere karşı bir garezim yok. Gururlu değilim fakat gerçek bu. Ben sadece tek bir krala inanıyorum o da Nazaretli İsa'dır, beni yargılayacak olan da odur" ifadesini kullandı.

Kendisini kimin ölümle tehdit ettiğini ise açıklamadı. Sosyal medyada çok sayıda kullanıcı Del Burgo'yu eleştirirken, kendi amaçları doğrultusunda Letizia'nın mahremiyetini ihlal ettiğini söyleyerek kraliyet ailesine destek çıktı.

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