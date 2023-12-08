İşgalci İsrail’den cuma namazı kılmak isteyen Filistinlilere gaz bombalı saldırı!

İsrail güçleri, Eski Şehir bölgesinde demir bariyerlerle kurduğu kontrol noktalarında kimlik denetimi yaptı ve çok sayıda Filistinliyi geri gönderdi.

GAZ BOMBALARI İLE SALDIRI

İşgalciler Mescid-i Aksa'ya girmek isteyen Filistinli gençlere gaz bombalarıyla saldırdı.

Cuma namazı için Aksa'ya alınmayan Filistinliler, namazlarını Harem-i Şerif çevresinde kıldı.

Yüzlerce Filistinli, Mescid-i Aksa'yı karşıdan gören Ra's el-Amud ve Aksa yakınındaki Vadi el-Cevz mahallelerinde kaldırımlarda saf tuttu.

HER CUMA AYNI ZULÜM!

Yıllardır Mescid-i Aksa'ya yönelik kısıtlamalarda bulunan İsrail özellikle 7 Ekim'den itibaren zulmün dozunu artırdı. Cuma günleri namaz için bölgeye akın eden müslümanları hedef alan İsrail askerleri hem gaz bombaları hem de lağım kokulu sular kullanıyor.