Netanyahu’nın ’Koca kulak’ korkusu: Savaş Kabinesi toplantısında, Genelkurmay Başkanı Halevi’nin üzerini aradı

İsrail , HAMAS'ın "Aksa Tufanı" operasyonu sonrası Gazze 'yi abluka altına aldı. Sürekli 'Savaş kabinesi'ni topladı. Başbakan Netanyahu , canından endişe ettiği için en yakınındakilere bile güvenmemeye başladı.





KORUMALAR KAPIŞTI

Halevi'nin de eşyaları arandı. Ancak buna Halevi'nin korumaları karşı çıktı. Kısa süreli tartışma yaşandı. Halevi'nin buna öfkelendiği ve salonda bulunanlara olaydan duyduğu hoşnutsuzluğu dile getirdiği aktarıldı. Güvenlik görevlileri ise toplantıya katılanların yanında kayıt cihazı olmadığından emin olmak için böyle bir arama yaptıklarını aktardı.