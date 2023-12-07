Netanyahu’nın ’Koca kulak’ korkusu: Savaş Kabinesi toplantısında, Genelkurmay Başkanı Halevi’nin üzerini aradı

İsrail, HAMAS'ın "Aksa Tufanı" operasyonu sonrası Gazze'yi abluka altına aldı. Sürekli 'Savaş kabinesi'ni topladı. Başbakan Netanyahu, canından endişe ettiği için en yakınındakilere bile güvenmemeye başladı.
İsrail, HAMAS'ın "Aksa Tufanı" operasyonu sonrası Gazze'yi abluka altına aldı. Sürekli 'Savaş kabinesi'ni topladı. Başbakan Netanyahu, canından endişe ettiği için en yakınındakilere bile güvenmemeye başladı.
İsrail Başbakanlık Ofisi'ne bağlı korumalar, önceki günkü toplantıda sıkı güvenlik önlemi aldı. Netanyahu'nun yanı sıra Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, üst düzey İsrailli bakan ve güvenlik yetkililerinin katıldığı toplantıda, "dinleme cihazı" araması yapıldı.
KORUMALAR KAPIŞTI
Halevi'nin de eşyaları arandı. Ancak buna Halevi'nin korumaları karşı çıktı. Kısa süreli tartışma yaşandı. Halevi'nin buna öfkelendiği ve salonda bulunanlara olaydan duyduğu hoşnutsuzluğu dile getirdiği aktarıldı. Güvenlik görevlileri ise toplantıya katılanların yanında kayıt cihazı olmadığından emin olmak için böyle bir arama yaptıklarını aktardı.
55 MİLYAR DOLARLIK ENKAZ
İsrail, Gazze'ye bomba yağdırdı. Toplam 28 milyar dolara çıktı. Savaşın ekonomiye de 27 milyar dolarlık bir zarar yaşattığı hesaplandı. 60 günlük kaybın 55 milyar dolara çıktığı hatırlatıldı. Standard & Poor's, İsrail'in notuna ilişkin beklentileri negatif olarak yorumlarken, Moody's and Fitch ise kredi notunu düşürmek için takibe aldı.
Toplantıda yaşanan bu gerilim, "Başbakan Netanyahu ile devlet bürokrasisi arasındaki fikir ayrılıklarının bir yansıması" olarak vurgulandı.