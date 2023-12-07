G7’den flaş Gazze açıklaması: Sivil kayıpları en aza indirmek için acil eyleme ihtiyaç var

G7 ülkelerinin liderleri, Gazze 'de kötüleşen insani krize çözüm bulmak ve sivil kayıpları en aza indirmek için daha acil eyleme ihtiyaç olduğunu bildirdi.

Zirve sonunda yayımlanan ortak bildiride, Orta Doğu'daki krizle ilgili "Gazze'de kötüleşen insani krize çözüm bulmak ve sivil kayıpları en aza indirmek için daha acil eyleme ihtiyaç var" ifadesi kullanıldı.

Bölgeye yardımların sağlanması için "daha fazla insani aranın" desteklenip teşvik edildiği kaydedilen bildiride, Hamas'ın "tüm rehineleri ön koşulsuz derhal serbest bırakması" çağrısı yapıldı.

RUSYA'YA ELMAS YAPTIRIMI

Ukrayna'ya yönelik saldırılarını sürdüren Rusya'nın gelir kaynaklarını azaltmak amacıyla gelecek aydan itibaren Rus menşeli elmaslara ithalat kısıtlaması uygulama kararı alındı.

G7'nin, "Rusya'nın enerji gelirini ve gelecekteki ekstraktif yeteneklerini sınırlandıracak adımlar atarak bu ülkenin yasa dışı savaşını finanse etme kapasitesini sınırlandıracağı" kaydedildi.

"Rusya'da çıkarılan, işlenen veya üretilen endüstriyel olmayan elmaslara" ithalat kısıtlamaları getirileceği, üçüncü ülkelerde işlenen Rus elmaslarının ithalatına aşamalı kısıtlamalar uygulayacağı bildirildi.