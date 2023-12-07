ABD’nin ardından sıra Belçika’da! İsrailli yerleşimcilere seyahat yasağı

"SİVİLLERE YÖNELİK ŞİDDETİN SONUÇLARI OLACAK"

Belçika Başbakanı Alexander De Croo, "sivillere yönelik şiddetin sonuçları olacağını" ve "Batı Şeria'daki aşırılıkçı yerleşimcilerin Belçika girişinin yasaklanacağını", Belçika'nın bu konuda "ABD ile birlikte çalışacağını" bildirdi.

Gent Ünivetsitesi'nde yaptığı bir konuşmayı X sosyal medya hesabında paylaşan Alexander De Croo, "Batı Şeria'da barışı, güvenliği ve istikrarı baltalayan eylemlere karışan bireyleri hedef alan yaptırımlar konusunda ABD ile birlikte çalışacağız." ifadelerini kullandı.

"İNANDIRICI OLMAK İÇİN SESİMİZİ YÜKSELTMELİYİZ"

Croo, ayrıca, konuşmasında "Kiev'de veya Gazze'de masum siviller öldürüldüğünde söylediklerimizin inandırıcı olmasını istiyorsak sesimizi yükseltmeliyiz." ifadelerini kullandı.

Terör devleti İsrail, Gazze'de sivillere soykırım uygularken Batı Şeria'da ise tutuklama kampanyasına devam ediyor. Batı Şeria'daki sivillerin evine her gün baskın düzenleyen soykırımcı İsrail, özellikle de çocukları hedef alıyor. Batı Şeria'daki İsrailli yerleşimciler ise Filistinlilere yönelik tacizlerini her geçen gün artırıyor.