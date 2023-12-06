Katil sürüsü cehennemi yaşadı | Kassam Tugayları zırhlı araçları tek tek imha etti: İşte o görüntüler...

Terör devleti İsrail, ateşkesi sonlandırdığından bu yana Gazze'de soykırıma devam ediyor.
Terör devleti İsrail, ateşkesi sonlandırdığından bu yana Gazze'de soykırıma devam ediyor.
Yemen'deki Husilerin pazar günü Kızıldeniz'de iki kargo gemisini hedef almasının ardından kara saldırısını genişleten soykırımcı İsrail, Batı Şeria'da da tutuklama kampanyasına ve sivillere yönelik saldırılara devam ediyor.
KASSAM TUGAYLARI KARŞILIK VERİYOR
İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nde kara katliamına devam eden katil İsrail güçlerine karşılık vermeyi sürdürüyor.
Kassam Tugayları, Gazze şehrinin Shuja'iyya Mahallesi'nde terör devleti İsrail birliklerine ait zırhlı araçlara düzenlediği roket saldırılarına ait yeni görüntüler yayınladı.
Düzenlenen saldırılarda çok sayıda zırhlı aracın imha olduğu ve alevler içinde kaldığı görüldü.