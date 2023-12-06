İspanya’da herkes bu skandal aşkı konuşuyor! Kraliçe Letizia’nın, eniştesi del Burogo ile tutkulu bir ilişki yaşadığı ortaya çıktı

İspanya Kraliyet ailesi, yasak aşk skandalıyla bir kez daha gündeme geldi. Felipe'nin eşi Kraliçe Letizia'nın, kız kardeşi Telma Ortiz'in eşi Jaime del Burgo ile tutkulu bir aşk yaşadığı iddia edildi. Bu ilişkinin, Kraliçe Letizia'nın evlendikten sonra da devam ettiği kaydedildi.

Telma ile evlenmeden önce Letizia ile sevgili olduklarını Twitter hesabı üzerinden ilan eden del Burgo, gönül ilişkisini kanıtlamak için de Letizia'nın siyah bir şala sarınmış fotoğrafını servis etti. Letizia'nın yazdığı ileri sürülen paylaşımda "Aşkım... Senin şalına sarındım. Bu bana, sen benim yanımdaymışsın gibi hissettiriyor. Beni koruyor. Birbirimizi yeniden görünceye kadar geçen saatleri sayıyorum. Seni seviyorum" sözleri kaydedildi. Jaime del Burgo da "Letizia ile yaşadığı aşkla ilgili videoların ve birçok fotoğrafın olduğunu buradan söylemek istiyorum" dedi.





BENİ BIRAKMA

Jaime del Burgo'nun iddiasına göre Letizia onu düğününden bir gece önce Madrid'de bir restorana çağırdı. Orada da ona "Neden bana evlenme teklif etmedin?" diye sordu. Hatta daha da ileri gidip "Beni asla bırakma" dedi. Ama ikna edemedi.

Kraliçe Letizia'nın kocası Kral 6. Felipe'nin yakın arkadaşı olan ve yolsuzlukla suçlanan iş adamı Javier Lopez Madrid ile, 2014 yılında da aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı.