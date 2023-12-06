Batı’nın bir yalanı daha patladı! İfade özgürlüğü uzmanından skandal ifade: Üniversiteler Gazze konusunda çenelerini kapalı tutmalı

Terör devleti İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'de yaptığı soykırım, Batı'nın diline pelesenk ettiği insan hakları, fikir özgürlüğü gibi kavramların içini ne kadar boşalttığını bir kez daha gösterdi. Los Angelos'taki Kaliforniya Üniversitesi'nde ifade özgürlüğü uzmanı ve hukuk profesörü olan Eugene Volokh, Politico dergisine verdiği röportajda açıkça üniversitelerde öğrencilerin ve öğretim görevlilerinin soykırımcı İsrail karşıtı konuşmalar yapmasının sakıncalı olduğunu söyledi.

FİLİSTİN YANLILARINI SUSTURMAYA ÇALIŞIYOR Soykırımcı İsrail'in Gazze'de işlediği soykırım suçlarına karşı dünyanın dört bir yanında büyük gösteriler düzenleniyor. Özellikle Batı ülkelerinde halklar yönetimlerinin aksine soykırımcının değil, Filistinlilerin yanında yer alırken protesto gösterisi düzenleyenler polisin müdahalesine maruz kalıyor hatta gözaltına alınıyor. BATI'NIN "İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ" YALANI Üniversitelerde Filistin yanlısı grupların yaptığı gösteriler ise soykırım destekçi Batı ülkelerinin ilk hedeflerinden biri arasında yer alıyor. Son olarak Eugene Volokh'un Politico'ya verdiği röportaj da Batı'nın dilinden düşürmediği ve hegemonyası altına almak istediği ülkelere vurmak için her fırsatta silah olarak kullandığı fikir özgürlüğü kavramını da nasıl ayaklar altına aldığını bir kez daha gösterdi.