ABD’de silahlı saldırı: 3 ölü, 1 yaralı





BİDEN: "NORMALLEŞMESİNE İZİN VEREMEYİZ"

ABD Başkanı Joe Biden saldırıyla ilgili yaptığı açıklamada, Las Vegas'taki Nevada Üniversitesi'nin korkunç bir silahlı şiddet eylemiyle terörize edilen en son üniversite kampüsü olduğunu söyledi. Eşi Jill Biden ile birlikte saldırıda hayatını kaybedenler için dua ettiklerini belirten Biden, "Ulusumuz sadece bu yıl 600'den fazla kitlesel silahlı saldırı ve silahlı şiddet eylemi nedeniyle yaklaşık 40 bin ölüm vakası yaşadı. Bu normal değildir. Bunun normalleşmesine asla izin veremeyiz" dedi. "Başkan olduğumdan bu yana attığımız tüm adımlara rağmen, karşı karşıya olduğumuz silah şiddeti salgını daha da fazlasını yapmamızı gerektiriyor" diyen Biden, "Ancak Kongre olmadan daha fazlasını yapamayız" ifadelerini kullandı. Biden, cumhuriyetçi milletvekillerinin silah şiddetini durdurmaya yönelik adımları atma konusunda Kongre'de demokratlarla birleşmesi gerektiğini vurguladı.