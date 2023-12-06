ABD başkanlık seçimlerine gün sayıyor! Trump’tan intikam mesajı Biden’dan çekilme sinyali

Seçim kampanyaları kapsamında Fox News sunucusu Sean Hannity'nin eleştirmenler tarafından diktatörlükle suçlandığını vurgulaması üzerine Trump'ın yaptığı konuşma, ABD basını tarafından "diktatörlüğü reddetmedi" şeklinde yorumlandı.

ABD aralık ayında yapılacak olan başkanlık seçimleri için gün sayarken mevcut Başkan Joe Biden ve eski Başkan Donald Trump , ilginç açıklamaları ile gündemi belirlemeye devam ediyor.

TRUMP'TAN İNTİKAM MESAJI

Rakiplerini "haşarat" olarak nitelendiren Trump, başkanlık koltuğuna oturursa gücü intikam için kullanıp kullanmayacağına yönelik soruya karşılık "Birinci gün hariç" cevabını verirken Chicagolu ünlü gangster Al Capone'dan daha fazla suçlandığını söyledi ve bu suçlamaların saçmalık olduğunu belirtti.

BIDEN ADAYLIKTAN ÇEKİLECEK MİYDİ?

Trump televizyonlarda bu açıklamayı yaparken mevcut Başkan Joe Biden ise yaptığı konuşma ile adaylıktan çekileceğini düşündürttü. Biden'ın salı günü yaptığı konuşmada, "Trump ile karşı karşıya olmasaydım 2024'te yeniden aday olmazdım." dedi.

2024 seçim kampanyası için bağış toplama etkinliğine katılan Biden, "Trump aday olmasaydı aday olacağımdan emin değilim, kazanmasına izin veremeyiz." dedi.