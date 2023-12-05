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Soykırımcının nükleer faaliyetlerini Hamas tespit etti: Demir Kubbe’yi delip geçen roket gerçekleri ortaya çıkardı

Hamas’ın 7 Ekim’de düzenlediği Aksa Tufanı Operasyonu’na ilişkin ayrıntılar tek tek ortaya çıkıyor. Soykırımcı İsrail’in Sdot Micha askeri üssüne düşen füzeyi ve ardından çıkan yangına dair görüntüleri inceleyen New York Times, İsrail’in gizli nükleer faaliyetlerini ortaya çıkardı. New York Times’a göre İsrail hava savunma sistemi Demir Kubbe’yi delip geçen Hamas, üste nükleer füze başlığı olduğunu tespit ettiği için bölgeyi hedef aldı.

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Giriş Tarihi 05 Aralık 2023, 10:20 Güncelleme 05 Aralık 2023, 10:35
Soykırımcının nükleer faaliyetlerini Hamas tespit etti: Demir Kubbe’yi delip geçen roket gerçekleri ortaya çıkardı

Hamas'ın 7 Ekim'de düzenlediği Aksa Tufanı Operasyonu'nun ardından soykırımcı İsrail'in ordusu, yıllardır övündüğü istihbarat teşkilatı ve dünyanın hayretle izlediği Demir Kubbe hava savunma sistemi çöktü. Soykırımcı İsrail Aksa Tufanı'nın intikamı olarak iki aydır Gazze'de sivilleri katletmeye devam ederken 7 Ekim'e ilişkin detaylar da gün yüzüne çıkıyor. New York Times, Hamas'ın Gazze'den attığı roketlerden birinin, nükleer füzelere ev sahipliği yaptığına inanılan İsrail askeri üssünü vurduğunu ortaya çıkardı. Bu da nükleer cephaneliğine sahip olduğunu kabul etmeyen soykırımcı İsrail'in gizli faaliyetlerini ve Hamas'ın İsrail'in nükleer faaliyetlerini tek tek tespit ettiğini açıkça gözler önüne seriyor.

HAMAS, İSRAİL NÜKLEER TESİSİNİ VURDU

7 Ekim'de İsrail'e yapılan saldırıların görsel analizini yapan New York Times, uzmanların saldırı sırasında Hamas tarafından ateşlenen bir roketin İsrail askeri üssünü vurduğunu belirtti. İsrail'in merkezindeki Sdot Micha üssüne çarpman roket füze depolama tesislerinde yangına yol açtı.

SOYKIRIMCI İNKAR EDİYOR

Soykırımcı İsrail nükleer cephaneliği olduğunu hiçbir zaman kabul etmese de İsrailli jurnalciler, ABD'li yetkililer ve uydu görüntüsü analistleri, Tel Aviv'in az dahi olsa nükleer silaha sahip olduğu konusunda hemfikir.

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NÜKLEER FÜZE RAMPASINI BELGELERLE ORTAYA ÇIKARDILAR

New York Times'a konuşan Amerikan Bilim İnsanları Federasyonu Nükleer Bilgi Projesi Direktörü Hans Kristensen, İsrail'in söz konusu üssünde 25 ila 50 nükleer kapasiteli Jericho füze rampası bulunduğunu düşündüğünü söyledi. New York Times, uzmanlara ve gizliliği kaldırılmış ABD hükümeti belgelerine göre İsrail'in Jericho füzeleri nükleer savaş başlığı taşıyacak donanıma sahip.

Üssü inceleyen Bay Kristensen, bu başlıkların büyük olasılıkla üsten farklı bir yerde tutulduğunu ve dolayısıyla da saldırı sırasında zarar görmediklerini belirtti. New York Times'a göre Hamas, Sdot Micha'ya nükleer silah bulunduğundan şüphelendiği için saldırı düzenledi fakat Hamas'tan bu konu hakkında herhangi bir yorum gelmedi.

SOYKIRIMCI İSRAİL'İN EN HASSAS ASKERİ BÖLGESİ

New York Times söz konusu bölgenin İsrail'deki en hassas askeri konumlardan biri olduğuna dikkat çekerken Aksa Tufanı Operasyonu'nun kapsamının bilinenden çok daha büyük olabileceğini ve roketlerin İsrail'in sıkı korunan stratejik silahlarının etrafındaki hava sahasını delebileceğini gösterdiğini belirtiyor.

DEMİR KUBBE TÜKENDİ

Uyarı alarmı verilerine göre Sdot Micha çevresindeki bölgeye birkaç saatlik saldırıda bir dizi Hamas roketi kullanıldı. New York Times, kaç roketin Demir Kubbe'yi delip üsse girmeyi başardığını bilmediklerini belirtirken 7 Ekim'de ülke çapındaki bazı vakalarda Demir Kubbe'nin yoğun bombardıman karşısında tükendiğine dikkat çekiyor.

İsrail Savunma Kuvvetlerinin bir sözcüsüne ulaştıklarını belirten New York Times, sözcünün konu hakkında yorum yapmaktan kaçındığına dikkat çekti. Ayrıca, son uydu görüntülerine göre soykırımcı İsrail'in roketin çarptığı bölgenin yakınlarındaki askeri mevzilerin etrafına yeni toprak setler ve bariyerler inşa edildiğini belirtiyor.

O GÖRÜNTÜLER 7 EKİM'DE ÇEKİLDİ

Sdot Micha'ya yapılan saldırının yol açtığı saldırıyı NASA uydu görüntüleri ile tespit eden New York Times, 2004 yılından bu yana üste bu denli büyük çaplı bir yangın çıkmadığına dikkat çekiyor. Öte yandan 7 Ekim'de sabah 10.30'da çekilen uydu görüntülerinin Jericho füzelerinin yakınındaki yangının üsteki tek yangın olduğunu gösteriyor.

"AKSA TUFANI BENZERSİZ BİR OPERASYON"

Maryland Üniversitesi'nin nükleer tesislere yönelik saldırıları takip eden veri tabanına göre geçmişte dünya çapında nükleer silahların bulunduğu üslere beş saldırı yapıldı fakat söz konusu saldırı ile ilgili hiçbir zaman kamuoyuna detaylı bilgi verilmeyebilir. Hamas'ın 7 Ekim'deki Aksa Tufanı Operasyonu'nun benzersiz olduğunu söyleyen Ackerman, "Bu her gün olan bir şey değil." dedi.

HAMAS NÜKLEER TESİSİ BİLİYORDU

Hamas'ın geçmişteki saldırılarında nispeten Gazze'ye daha yakın olan bölgeleri hedef aldığını belirten New York Times, 7 Ekim'de Gazze'den atılan roketlerin Sdot Micha'yı kazara vurmasının olası olmadığını, çünkü roketin çarpma alanının iki mil yakınında hassas askeri tesislerin dışında hiçbir hedefin olmadığını belirtti.

Hamas'ın saldırısında İsrail'in askeri tesisindeki silahlar ve mühimmatların güvende kaldığı belirtilirken New York Times'a konuşan Kristensen, tesisler hasara dayanıklı şekilde inşa edilse de uçucu yakıt ve mühimmat depolarının yakınında meydana gelen büyük bir yangının doğasında var olan risklere dikkat çekti ve "Her türlü şey ters gidebilir." dedi.

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