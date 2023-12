Soykırımcının nükleer faaliyetlerini Hamas tespit etti: Demir Kubbe’yi delip geçen roket gerçekleri ortaya çıkardı

O GÖRÜNTÜLER 7 EKİM'DE ÇEKİLDİ

Sdot Micha'ya yapılan saldırının yol açtığı saldırıyı NASA uydu görüntüleri ile tespit eden New York Times, 2004 yılından bu yana üste bu denli büyük çaplı bir yangın çıkmadığına dikkat çekiyor. Öte yandan 7 Ekim'de sabah 10.30'da çekilen uydu görüntülerinin Jericho füzelerinin yakınındaki yangının üsteki tek yangın olduğunu gösteriyor.

"AKSA TUFANI BENZERSİZ BİR OPERASYON"

Maryland Üniversitesi'nin nükleer tesislere yönelik saldırıları takip eden veri tabanına göre geçmişte dünya çapında nükleer silahların bulunduğu üslere beş saldırı yapıldı fakat söz konusu saldırı ile ilgili hiçbir zaman kamuoyuna detaylı bilgi verilmeyebilir. Hamas'ın 7 Ekim'deki Aksa Tufanı Operasyonu'nun benzersiz olduğunu söyleyen Ackerman, "Bu her gün olan bir şey değil." dedi.

HAMAS NÜKLEER TESİSİ BİLİYORDU

Hamas'ın geçmişteki saldırılarında nispeten Gazze'ye daha yakın olan bölgeleri hedef aldığını belirten New York Times, 7 Ekim'de Gazze'den atılan roketlerin Sdot Micha'yı kazara vurmasının olası olmadığını, çünkü roketin çarpma alanının iki mil yakınında hassas askeri tesislerin dışında hiçbir hedefin olmadığını belirtti.

Hamas'ın saldırısında İsrail'in askeri tesisindeki silahlar ve mühimmatların güvende kaldığı belirtilirken New York Times'a konuşan Kristensen, tesisler hasara dayanıklı şekilde inşa edilse de uçucu yakıt ve mühimmat depolarının yakınında meydana gelen büyük bir yangının doğasında var olan risklere dikkat çekti ve "Her türlü şey ters gidebilir." dedi.