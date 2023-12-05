Soykırımcının nükleer faaliyetlerini Hamas tespit etti: Demir Kubbe’yi delip geçen roket gerçekleri ortaya çıkardı

Hamas'ın 7 Ekim'de düzenlediği Aksa Tufanı Operasyonu'nun ardından soykırımcı İsrail'in ordusu, yıllardır övündüğü istihbarat teşkilatı ve dünyanın hayretle izlediği Demir Kubbe hava savunma sistemi çöktü. Soykırımcı İsrail Aksa Tufanı'nın intikamı olarak iki aydır Gazze'de sivilleri katletmeye devam ederken 7 Ekim'e ilişkin detaylar da gün yüzüne çıkıyor. New York Times, Hamas'ın Gazze'den attığı roketlerden birinin, nükleer füzelere ev sahipliği yaptığına inanılan İsrail askeri üssünü vurduğunu ortaya çıkardı. Bu da nükleer cephaneliğine sahip olduğunu kabul etmeyen soykırımcı İsrail'in gizli faaliyetlerini ve Hamas'ın İsrail'in nükleer faaliyetlerini tek tek tespit ettiğini açıkça gözler önüne seriyor.
HAMAS, İSRAİL NÜKLEER TESİSİNİ VURDU
7 Ekim'de İsrail'e yapılan saldırıların görsel analizini yapan New York Times, uzmanların saldırı sırasında Hamas tarafından ateşlenen bir roketin İsrail askeri üssünü vurduğunu belirtti. İsrail'in merkezindeki Sdot Micha üssüne çarpman roket füze depolama tesislerinde yangına yol açtı.
SOYKIRIMCI İNKAR EDİYOR
Soykırımcı İsrail nükleer cephaneliği olduğunu hiçbir zaman kabul etmese de İsrailli jurnalciler, ABD'li yetkililer ve uydu görüntüsü analistleri, Tel Aviv'in az dahi olsa nükleer silaha sahip olduğu konusunda hemfikir.
NÜKLEER FÜZE RAMPASINI BELGELERLE ORTAYA ÇIKARDILAR
New York Times'a konuşan Amerikan Bilim İnsanları Federasyonu Nükleer Bilgi Projesi Direktörü Hans Kristensen, İsrail'in söz konusu üssünde 25 ila 50 nükleer kapasiteli Jericho füze rampası bulunduğunu düşündüğünü söyledi. New York Times, uzmanlara ve gizliliği kaldırılmış ABD hükümeti belgelerine göre İsrail'in Jericho füzeleri nükleer savaş başlığı taşıyacak donanıma sahip.
Üssü inceleyen Bay Kristensen, bu başlıkların büyük olasılıkla üsten farklı bir yerde tutulduğunu ve dolayısıyla da saldırı sırasında zarar görmediklerini belirtti. New York Times'a göre Hamas, Sdot Micha'ya nükleer silah bulunduğundan şüphelendiği için saldırı düzenledi fakat Hamas'tan bu konu hakkında herhangi bir yorum gelmedi.
SOYKIRIMCI İSRAİL'İN EN HASSAS ASKERİ BÖLGESİ
New York Times söz konusu bölgenin İsrail'deki en hassas askeri konumlardan biri olduğuna dikkat çekerken Aksa Tufanı Operasyonu'nun kapsamının bilinenden çok daha büyük olabileceğini ve roketlerin İsrail'in sıkı korunan stratejik silahlarının etrafındaki hava sahasını delebileceğini gösterdiğini belirtiyor.
DEMİR KUBBE TÜKENDİ
Uyarı alarmı verilerine göre Sdot Micha çevresindeki bölgeye birkaç saatlik saldırıda bir dizi Hamas roketi kullanıldı. New York Times, kaç roketin Demir Kubbe'yi delip üsse girmeyi başardığını bilmediklerini belirtirken 7 Ekim'de ülke çapındaki bazı vakalarda Demir Kubbe'nin yoğun bombardıman karşısında tükendiğine dikkat çekiyor.
İsrail Savunma Kuvvetlerinin bir sözcüsüne ulaştıklarını belirten New York Times, sözcünün konu hakkında yorum yapmaktan kaçındığına dikkat çekti. Ayrıca, son uydu görüntülerine göre soykırımcı İsrail'in roketin çarptığı bölgenin yakınlarındaki askeri mevzilerin etrafına yeni toprak setler ve bariyerler inşa edildiğini belirtiyor.