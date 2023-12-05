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Siyonist zihniyetin özeti! Haham Eyal Karim'in işgalci İsrail askerlerine rezil fetvası: Yahudi olmayan kadınlara tecavüz edilebilir

İşgalci İsrail askerleri Gazze'de soykırım suçu işlerken dayandıkları siyonist zihniyetin ne kadar kirli olduğu bir kez daha ortaya çıktı. İsrail askerlerinin "savaşta Yahudi olmayan kadınlara tecavüz edebileceği" şeklindeki açıklamaları ile tepki çeken Haham Eyal Karim, 2016'dan bu yana Tuğgeneral rütbesiyle İsrail ordusunda hahambaşı olarak görevine devam ettiği öğrenildi.

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Giriş Tarihi 05 Aralık 2023, 16:54 Güncelleme 05 Aralık 2023, 17:06
Siyonist zihniyetin özeti! Haham Eyal Karim’in işgalci İsrail askerlerine rezil fetvası: Yahudi olmayan kadınlara tecavüz edilebilir

Katil İsrail ordusu abluka altına aldığı Filistin topraklarında soykırım suçu işliyor.

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REZİL HAHAMBAŞI GÜNDEME GELDİ
İsrail'e tepkiler sürerken Katil ordusunda hahambaşı olarak üst düzey görevde bulunan Haham Eyal Karim'in alenen savaş suçlarını teşvik eden sözleri yeniden sosyal medya kullanıcılarının gündemine geldi.

Karim'in hahambaşılık görevi kapsamında İsrail askerlerinin dini ve manevi rehberlik, ölen askerlerin Yahudiliğe uygun şekilde kimlik tespitinin yapılması ve gömülme işlemleri gibi sorumlulukları bulunuyor.

Askeri hahambaşı, İsrail ordusunun ve askerlerinin faaliyetleriyle ilgili tüm dini konularda fetva verme yetkisini elinde bulunduruyor.

TEPKİ ÇEKEN FETVALAR
Yıllardır fanatik Yahudi görüşleri ile tanınan Karim tepki çeken fetvalarıyla tanınıyor.

"SAVAŞ SIRASINDA YAHUDİ OLMAYAN KADINLARA TECAVÜZ FETVASI"
Hahambaşını en fazla gündeme getiren rezillik ise açıkça savaş suçu işlemeyi teşvik eden "tecavüz" fetvası olmuştu.

Karim, 2016 yılında "savaşta düşman kadınlarına tecavüz edilmesinin dinen uygun olup olmadığına" yönelik bir soruya karşılık, "İsrail askerlerinin Yahudi olmayan kadınlara tecavüz edebileceği" fetvasını vermişti.

Hahambaşı, savaş sırasında "ordunun zindeliğini ve askerlerin moralini" korumanın bir parçası olarak, "tevazu duvarlarını yıkmaya" ve "centil (Yahudi olmayan) çekici kadınlarla kendi rızaları dışında yatarak kötü eğilimleri tatmin etmeye" izin verildiğini söylemişti.

Karim, askeri görevinden önce işgal altındaki Doğu Kudüs'te Mescid-i Aksa'nın da bulunduğu Eski Şehir'in Müslüman Mahallesi'ndeki "Ateret Kudüs" adlı yeşivada (Yahudi dini okulu) ders veriyordu.

Ateret Kudüs, Doğu Kudüs'ün "Yahudileştirilmesi" kapsamında Filistinlilerin evlerinden atılması ve bu evlerin Yahudilerce gasbedilmesi için faaliyet gösteren ünlü Yahudi işgal örgütü "Ateret Cohanim"e bağlı bir dini okul olarak biliniyor.

İsrail ordusuna göre, hâlâ ordudaki hahambaşılık görevine devam eden Eyal Karim, Gazze'ye yönelik saldırıların başladığı 7 Ekim'den itibaren ölen İsrail askerlerinin kimlik belirleme ve defin işlemlerine öncülük ediyor.

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