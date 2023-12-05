Siyonist zihniyetin özeti! Haham Eyal Karim’in işgalci İsrail askerlerine rezil fetvası: Yahudi olmayan kadınlara tecavüz edilebilir

Katil İsrail ordusu abluka altına aldığı Filistin topraklarında soykırım suçu işliyor. İşgalci İsrail güçleri yarısından fazlasını kadın ve çocukların oluşturduğu 16 binden fazla Filistinliyi katletti REZİL HAHAMBAŞI GÜNDEME GELDİ

İsrail'e tepkiler sürerken Katil ordusunda hahambaşı olarak üst düzey görevde bulunan Haham Eyal Karim'in alenen savaş suçlarını teşvik eden sözleri yeniden sosyal medya kullanıcılarının gündemine geldi. Karim'in hahambaşılık görevi kapsamında İsrail askerlerinin dini ve manevi rehberlik, ölen askerlerin Yahudiliğe uygun şekilde kimlik tespitinin yapılması ve gömülme işlemleri gibi sorumlulukları bulunuyor.

Askeri hahambaşı, İsrail ordusunun ve askerlerinin faaliyetleriyle ilgili tüm dini konularda fetva verme yetkisini elinde bulunduruyor. TEPKİ ÇEKEN FETVALAR

Yıllardır fanatik Yahudi görüşleri ile tanınan Karim tepki çeken fetvalarıyla tanınıyor. "SAVAŞ SIRASINDA YAHUDİ OLMAYAN KADINLARA TECAVÜZ FETVASI"

Hahambaşını en fazla gündeme getiren rezillik ise açıkça savaş suçu işlemeyi teşvik eden "tecavüz" fetvası olmuştu. Karim, 2016 yılında "savaşta düşman kadınlarına tecavüz edilmesinin dinen uygun olup olmadığına" yönelik bir soruya karşılık, "İsrail askerlerinin Yahudi olmayan kadınlara tecavüz edebileceği" fetvasını vermişti.