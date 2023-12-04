Soykırımın adı Habsora! Çocukları yapay zekayla katlettiler

Netanyahu'nun korkunç planını Tel Aviv merkezli bir haber sitesi ortaya çıkardı. Buna göre İsrail ordusu yapay zekayı sadece kadınları, çocukları ve sivil alt yapıyı belirlemek için kullandı.
Netanyahu'nun korkunç planını Tel Aviv merkezli bir haber sitesi ortaya çıkardı. Buna göre İsrail ordusu yapay zekayı sadece kadınları, çocukları ve sivil alt yapıyı belirlemek için kullandı.
Habsora'nın olasılık hesaplarından yola çıkan askerler, Gazze'ye füze yağdırdı. Katliama imza attı. Eski bir MOSSAD ajanı ise sistemi şu korkunç sözlerle tanımladı: Kitlesel suikast fabrikası...