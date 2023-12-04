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Soykırımın adı Habsora! Çocukları yapay zekayla katlettiler

İsrail ordusu kana doymadı. gazze'deki katliamı Habsora adlı yapay zeka ile yaptı. Bu uygulamayı kullanıp bir evde kaç kişinin yaşadığını önceden hesapladı. Ardından sivil hedeflere bomba yağdırdı.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 04 Aralık 2023 Güncelleme 04 Aralık 2023, 07:57
Soykırımın adı Habsora! Çocukları yapay zekayla katlettiler

Netanyahu'nun korkunç planını Tel Aviv merkezli bir haber sitesi ortaya çıkardı. Buna göre İsrail ordusu yapay zekayı sadece kadınları, çocukları ve sivil alt yapıyı belirlemek için kullandı.


Habsora'nın olasılık hesaplarından yola çıkan askerler, Gazze'ye füze yağdırdı. Katliama imza attı. Eski bir MOSSAD ajanı ise sistemi şu korkunç sözlerle tanımladı: Kitlesel suikast fabrikası...

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