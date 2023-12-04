Hamas'ın 7 Ekim sabahı başlattığı "Aksa Tufanı" operasyonuna karşılık veren İsrail ordusu Gazze'de 15 binden fazla Filistinliyi katletti. Bölgeyi adeta kan gölüne çevirdi. Geçici ateşkesin 7. günde sona ermesiyle saldırılarına yeniden alevlendi. Bir gecede 700'den fazla Filistinli şehit edildi. İsrail'de basın, savaşın sonunda Gazze ile ilgili planı da açık etti. İsrail'in Hamas'ın sınıra yakın askeri yetenekler toplayıp Tel Aviv'i yeniden şaşırtmaması için sınırın Gazze tarafında bir tür güvenlik tamponu oluşturulacağını kaydetti. Tampon bölge oluşturacağı ve bu plandan ABD'nin haberdar edildiği de bildirildi. The Times of Israel gazetesine konuşan İsrailli bir yetkili bu iddianın doğru olduğunu söyledi. "Savunma teşkilatı, Hamas'ın sınıra yakın askeri yetenekler toplayıp İsrail'i yeniden şaşırtmaması için sınırın Gazze tarafında bir tür güvenlik tamponundan bahsediyor. Bu bir güvenlik tedbiridir, siyasi bir tedbir değil. Yetkili, sınırın Gazze tarafında kalmayı düşünmüyoruz" sözlerini kaydetti.