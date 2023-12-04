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Katil Netanyahu'nun gizli planı ortaya çıktı! İşe “Tampon bölge” ile başlayacak

İsrail, savaş sonrası Gazze’yi nasıl tamamen işgal edeceğinin hesabını şimdiden yapmaya başladı. Özellikle işe “Tampon bölge” ile başlayacağı ortaya çıktı.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 04 Aralık 2023 Güncelleme 04 Aralık 2023, 07:00
Katil Netanyahu’nun gizli planı ortaya çıktı! İşe “Tampon bölge” ile başlayacak

Hamas'ın 7 Ekim sabahı başlattığı "Aksa Tufanı" operasyonuna karşılık veren İsrail ordusu Gazze'de 15 binden fazla Filistinliyi katletti. Bölgeyi adeta kan gölüne çevirdi. Geçici ateşkesin 7. günde sona ermesiyle saldırılarına yeniden alevlendi. Bir gecede 700'den fazla Filistinli şehit edildi. İsrail'de basın, savaşın sonunda Gazze ile ilgili planı da açık etti. İsrail'in Hamas'ın sınıra yakın askeri yetenekler toplayıp Tel Aviv'i yeniden şaşırtmaması için sınırın Gazze tarafında bir tür güvenlik tamponu oluşturulacağını kaydetti. Tampon bölge oluşturacağı ve bu plandan ABD'nin haberdar edildiği de bildirildi. The Times of Israel gazetesine konuşan İsrailli bir yetkili bu iddianın doğru olduğunu söyledi. "Savunma teşkilatı, Hamas'ın sınıra yakın askeri yetenekler toplayıp İsrail'i yeniden şaşırtmaması için sınırın Gazze tarafında bir tür güvenlik tamponundan bahsediyor. Bu bir güvenlik tedbiridir, siyasi bir tedbir değil. Yetkili, sınırın Gazze tarafında kalmayı düşünmüyoruz" sözlerini kaydetti.



İsrail ordusu, "insani ara"nın sona ermesinin ardından abluka altındaki Gazze Şeridi'nde saldırılarına devam etti. İsrail uçaklarının havadan attığı bildirilerde, Han Yunus'un El-Karrara, Khuza, Bani Suheila ve Maan bölgelerinin boşaltması istendi. Bildirileri okuyan vatandaşlar, nereye gideceklerini bilemedi. Evlerini ve yurtlarını bırakmak istemeyen Filistinliler, "Burada doğduk, burada ölürüz" diyerek bölgeyi terk etmek istemedi.



ABD SAVAŞ GEMİSİNE SALDIRI
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), ABD Donanmasına ait USS Carney destroyerinin ve bir ticari geminin Kızıldeniz'de saldırıya uğradığını açıkladı. Ticari geminin İngiltere bandıralı olduğu öğrenildi. Saldırıları, Yemen'deki İran destekli Husiler üstlendi.


SÜRGÜN EMRİ BİLDİRILERDE
Filistinliler'e "Han Yunus'u terk edin" deniliyor. Uçaklardan atılan bildirileri okuyan Filistinliler, "Gidecek yerimiz yok" diyerek isyan etti.

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