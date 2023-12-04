İspanya Başbakanı Pedro Sanchez’den İsrail’e rest: Diplomatik kriz değil sivillerin ölmesi endişelendiriyor

Sanchez, İspanya'nın CadenaSer radyosuna yaptığı açıklamada, "İsrail ile elbette ki en iyi ilişkiler içinde olmak istiyoruz ama beni asıl endişelendiren; diplomatik kriz değil, Gazze'de öldürülen siviller." dedi. "Terör örgütü Hamas'ın 7 Ekim'deki saldırılarını tabii ki net ve kesin bir şekilde kınıyoruz. İlk andan itibaren rehinelerin şartsız ve hemen serbest bırakılması hususunda ısrarcı olduk." diyen Sanchez, "Ancak diğer yandan 7 Ekim'den bu yana Gazze'de öldürülen sivillerin sayısı da kesinlikle tahammül edilemez ve kabul edilemez." diye konuştu.

Sanchez, İspanya'nın "barışa aşık bir ülke olduğunu, İsrail'i dost olarak gördüklerini ama buna rağmen "dünyanın barışa en fazla gereksinim duyulan bölgesinde bugüne kadar sergiledikleri politikayı sürdüreceklerini" kaydetti. Orta Doğu'da yaşananların "ahlaki ve jeopolitik" olmak üzere İspanya ve Avrupa açısından iki önemi olduğunun altını çizen İspanya Başbakanı, "Orta Doğu'da barışın sağlanmasının Avrupa'nın stratejik çıkarına olduğuna inanıyorum. Akdeniz'de istikrarın olması önemli. Küresel Güney ülkeleriyle yakınlaşma, Akdeniz'de istikrar aynı zamanda Avrupa'nın da çıkarınadır. Bu, Küresel Güney olarak adlandırılan ülkelerin, Avrupa'nın siyasi pozisyonunda çifte standart uygulandığını görmemeleri açısından da önemli." ifadelerini kullandı. Sanchez, "Avrupa, uluslararası boyuttaki bu krizden çok daha güçlenmiş ya da çok daha izole olmuş şekilde çıkabilir." uyarısında bulundu. Avrupa'da İspanya gibi düşünen ülkelerin de var olduğunu aktaran Sanchez, (Almanya'yı kastederek) tarihi sebeplerden dolayı diğer tarafa daha yakın olan ülkelerin de bulunduğunu söyledi.