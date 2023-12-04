Asya Pasifik’te sular ısındı! Çin ordusu: ABD donanma gemisi karasularımıza yasadışı şekilde girdi

Asya Pasifik'te sular yeniden ısındı. Çin ordusu ABD donanmasına ait bir geminin Güney Çin Denizi'nde Thomas Shoal'un bitişiğindeki sulara yasadışı bir şekilde girdiğini bildirdi.

GÜNEY ÇİN DENİZİ'NDE ABD-ÇİN ÇATIŞMASI

Pazartesi günü Çin'in Güney Operasyonlar Bölgesi Sözcüsü, "ABD bölgesel barış ve istikrarı ciddi şekilde baltaladı." dedi ve ABD'nin Güney Çin Denizi'nde Çin'in egemenliğini ihlal ettiğini belirtti.

ABD donanması ise bağımsız bir kıyı savaş gemisi olan USS Gabrielle Giffords'un uluslararası hukuka uygun olarak Güney Çin Denizi'ndeki uluslararası sularda rutin operasyonlar yürüttüğünü öne sürdü.

7. FİLO O BÖLGEDE

ABD donanmasından yapılan açıklamada "ABD 7. Filosu, onlarca yıldır olduğu gibi her gün Güney Çin Denizi'nde faaliyet gösteriyor. Bu operasyonlar özgür ve açık bir Hint-Pasifik bölgesini korumaya kararlı olduğumuzu gösteriyor." ifadelerine yer verildi.