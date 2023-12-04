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Asya Pasifik’te sular ısındı! Çin ordusu: ABD donanma gemisi karasularımıza yasadışı şekilde girdi

Asya Pasifik’te ABD-Çin krizi devam ediyor. Çin ordusu pazartesi günü yaptığı açıklamada ABD donanmasına ait bir geminin, geçtiğimiz aylarda birçok kez krize yol açan tartışmalı bir saha olan Güney Çin Denizi’nde İkinci Thomas Shoal’un bitişiğindeki sulara yasadışı bir şekilde girdiğini bildirdi.

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Giriş Tarihi 04 Aralık 2023, 14:49 Güncelleme 04 Aralık 2023, 14:49
Asya Pasifik’te sular ısındı! Çin ordusu: ABD donanma gemisi karasularımıza yasadışı şekilde girdi

Asya Pasifik'te sular yeniden ısındı. Çin ordusu ABD donanmasına ait bir geminin Güney Çin Denizi'nde Thomas Shoal'un bitişiğindeki sulara yasadışı bir şekilde girdiğini bildirdi.

GÜNEY ÇİN DENİZİ'NDE ABD-ÇİN ÇATIŞMASI

Pazartesi günü Çin'in Güney Operasyonlar Bölgesi Sözcüsü, "ABD bölgesel barış ve istikrarı ciddi şekilde baltaladı." dedi ve ABD'nin Güney Çin Denizi'nde Çin'in egemenliğini ihlal ettiğini belirtti.

ABD donanması ise bağımsız bir kıyı savaş gemisi olan USS Gabrielle Giffords'un uluslararası hukuka uygun olarak Güney Çin Denizi'ndeki uluslararası sularda rutin operasyonlar yürüttüğünü öne sürdü.

7. FİLO O BÖLGEDE

ABD donanmasından yapılan açıklamada "ABD 7. Filosu, onlarca yıldır olduğu gibi her gün Güney Çin Denizi'nde faaliyet gösteriyor. Bu operasyonlar özgür ve açık bir Hint-Pasifik bölgesini korumaya kararlı olduğumuzu gösteriyor." ifadelerine yer verildi.

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