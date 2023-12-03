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Soykırımcı İsrail’den Filistinlilere QR kodlu sürgün tuzağı! Gazze’yi numaralandırdılar: Bunun adı savaş oyunu

Soykırımcı İsrail, “Filistinsiz Gazze” amacına ulaşmak için her türlü savaş suçunu işliyor ve her türlü kirli planı devreye sokuyor. Haftalardır devam eden bombardımanlardan sağ kurtulan Filistinlileri Gazze’nin güneyine gitmeye zorlayan İsrail, QR kodlu harita planını uygulamaya başladı. Gazze’yi 600’den fazla bloka ayıran soykırımcı İsrail, QR kodlu tuzağı ile yeni bir katliama daha hazırlanıyor.

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Giriş Tarihi 03 Aralık 2023, 16:34 Güncelleme 03 Aralık 2023, 16:48
Soykırımcı İsrail’den Filistinlilere QR kodlu sürgün tuzağı! Gazze’yi numaralandırdılar: Bunun adı savaş oyunu

Filistinsiz Gazze amacına ulaşmak için haftalardır dünyanın gözü önünde açıkça soykırım suçu işleyen İsrail, işgal ordusundan kurtulan Filistinlileri de Gazze'den ayrılmaları için tehdit ediyor. Terör devleti İsrail'in son saldırılarında bir milyondan fazla Filistinli yerinden edildi ve İsrail'in tehditleri üzerine güneye doğru göç etti. Güvenli bölge olduğunu iddia ettiği Gazze'nin güneyine de saldırı düzenleyen İsrail, Filistinlileri Mısır sınırına gitmeye zorlarken QR kodlu bir tuzak kurdu.

SOYKIRIMCI İSRAİL'DEN QR KODLU TUZAK

Gazze'yi numaralandırılmış bloklara bölen İsrail, burada yaşayan insanlara bölge bombalanmadan önce ayrılmaları için hareket etmeleri gereken zamanı söyleyeceğini iddia ediyor. Bu kapsamda soykırımcı İsrail, üzerinde numaralandırılmış bölgelerin işaretlendiği interaktif bir haritaya bağlı QR kod içeren broşürler dağıttı.

GAZZE YÜZLERCE PARÇAYA BÖLÜNDÜ

Soykırımcı İsrail'in hazırladığı QR kodlu haritada Gazze 600'den fazla bloka bölünmüş durumda.

Gazze'de İsrail bombardımanı altına hayatta kalmaya çalışan; su, yiyecek, internet ve telefondan yoksun, yerinden edilmiş insanların QR kodu kullanarak söz konusu haritaya ulaşması imkan dahilinde değil. Ayrıca, böyle bir imkanları olsa dahi Filistinlileri güneye yönlendirip burada katliama tabi tutan İsrail, QR kodlu haritasını da soykırım için kullanacak.

GÜVENLİ DEYİP BOMBALADILAR

Sky News'e konuşan Gazzeli Muhammed Rayis, soykırımcı İsrail'in broşürünü elinde tutarken broşürdeki talimatlara uyduğunu, güvenli bir şekilde bölgeye ulaştığını fakat burada bombalandığını söylerken şu ifadeleri kullandı:

Bakın bu broşür. Sivillerin evlerini nasıl bombalayabilirsiniz? İnsanlara Alsalga Vadisi'nin güvende olduğunu söylüyorsunuz, nasıl oluyor da orayı bombalıyorsunuz, bizi bombalamadan önce en azından uyarın, 3-4 tane bombaladılar, insanları yerinden ettiler, neden?
Nereye gideceğimizi bilmiyoruz, çünkü bize merkezi bölgenin güvenli olduğunu söylediler, biz de buraya geldik, şimdi bizi de bombalamaya başladılar, o yüzden nereye gideceğimizi bilmiyoruz. Bu onların broşürü!

"KORKUTUCU BİR SAVAŞ GEMİSİ OYUNU"

İngiliz the Guardian ise yardım görevlilerinin soykırımcı İsrail'in QR kodlu haritalarının Gazze'de hayatı "korkutucu bir savaş gemisi oyunu" haline getirdiğini söylüyor.

Sky News'e konuşan Filistinli Rayis'in ifadelerinden de tasdik edileceği gibi soykırımcı İsrail, Filistinlileri gitmeleri için teşvik ettiği bölgelerde saldırıları yoğunlaştıracak.

DUYURU İLE NUMARALAR ÖRTÜŞMÜYOR

BM İnsani İşler Koodinasyon Ofisi (Ocha) söz konusu haritanın, bölge sakinlerinin haritaya erişmesinin mümkün olmadığına dikkat çekiyor. Öte yandan Guardian ise İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee'nin uyarı için haritayı bugün kullandığını belirtirken haritadaki alanlardan bazılarının Adraee'nin sıraladığı numaralandırılmış bloklarla tam olarak örtüşmediğine dikkat çekti.

Filistinlilere Tıbbi Yardım kuruluşunun direktörü Rohan Talbot ise "İletişim giderek zorlaşıyor ve bu harita Filistinlilere uluslararası hukuk kapsamında hakları olan korumaları sağlamayacak. Bu daha çok dehşete düşmüş sivillerin hangi karenin hayatlarını kurtaracağını tahmin etmeleri gereken korkunç bir savaş gemisi oyununa benziyor." İfadelerini kullandı.

HASTANELER İŞARETLENİRSE NE OLACAK?

Gazze Harita Direktörü Fikr Shalltoot ise QR kodlu haritanın ardından sağlık görevlilerinin de büyük korkuya kapıldığına dikkat çekerken "Hastanenin bulunduğu bir bölge İsrail tarafından güvensiz olarak işaretlenirse ne olacağını bilmiyoruz. Bu hastaneler zaten kapasitesinin çok üzerinde çalışıyor, peki hastalar ve personel nereye tahliye edilecek?" ifadelerini kullandı.

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