Soykırımcı İsrail’den Filistinlilere QR kodlu sürgün tuzağı! Gazze’yi numaralandırdılar: Bunun adı savaş oyunu

Sky News'e konuşan Gazze li Muhammed Rayis, soykırımcı İsrail 'in broşürünü elinde tutarken broşürdeki talimatlara uyduğunu, güvenli bir şekilde bölgeye ulaştığını fakat burada bombalandığını söylerken şu ifadeleri kullandı:

"KORKUTUCU BİR SAVAŞ GEMİSİ OYUNU"

İngiliz the Guardian ise yardım görevlilerinin soykırımcı İsrail'in QR kodlu haritalarının Gazze'de hayatı "korkutucu bir savaş gemisi oyunu" haline getirdiğini söylüyor.

Sky News'e konuşan Filistinli Rayis'in ifadelerinden de tasdik edileceği gibi soykırımcı İsrail, Filistinlileri gitmeleri için teşvik ettiği bölgelerde saldırıları yoğunlaştıracak.

DUYURU İLE NUMARALAR ÖRTÜŞMÜYOR

BM İnsani İşler Koodinasyon Ofisi (Ocha) söz konusu haritanın, bölge sakinlerinin haritaya erişmesinin mümkün olmadığına dikkat çekiyor. Öte yandan Guardian ise İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee'nin uyarı için haritayı bugün kullandığını belirtirken haritadaki alanlardan bazılarının Adraee'nin sıraladığı numaralandırılmış bloklarla tam olarak örtüşmediğine dikkat çekti.

Filistinlilere Tıbbi Yardım kuruluşunun direktörü Rohan Talbot ise "İletişim giderek zorlaşıyor ve bu harita Filistinlilere uluslararası hukuk kapsamında hakları olan korumaları sağlamayacak. Bu daha çok dehşete düşmüş sivillerin hangi karenin hayatlarını kurtaracağını tahmin etmeleri gereken korkunç bir savaş gemisi oyununa benziyor." İfadelerini kullandı.

HASTANELER İŞARETLENİRSE NE OLACAK?

Gazze Harita Direktörü Fikr Shalltoot ise QR kodlu haritanın ardından sağlık görevlilerinin de büyük korkuya kapıldığına dikkat çekerken "Hastanenin bulunduğu bir bölge İsrail tarafından güvensiz olarak işaretlenirse ne olacağını bilmiyoruz. Bu hastaneler zaten kapasitesinin çok üzerinde çalışıyor, peki hastalar ve personel nereye tahliye edilecek?" ifadelerini kullandı.