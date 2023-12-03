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Seçim sandığı savaş meydanına döndü: Trump Biden’a karşı haçlı seferi ilan etti

ABD’de 2024 Başkanlık seçimleri için geri sayım devam ederken mevcut Başkan Joe Biden ile eski Başkan Donald Trump arasındaki rekabet de kızışıyor. Seçim mitinglerinde tansiyonu yükselten eski ABD Başkanı Donald Trump, Iowa’da yaptığı konuşmada, “ABD demokrasisi” için tehdit oluşturanın Biden olduğunu söyledi ve Biden’ı kastederek 2024 kampanyasını “zalimlere ve kötü adamlara karşı haklı bir haçlı seferi” olarak ilan etti.

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Giriş Tarihi 03 Aralık 2023, 10:33 Güncelleme 03 Aralık 2023, 10:53
Seçim sandığı savaş meydanına döndü: Trump Biden’a karşı haçlı seferi ilan etti

ABD'de 2024 Başkanlık seçimleri için geri sayım devam ederken mitinglerde tansiyon da yükseliyor. Anketlerde mevcut Başkan Joe Biden'ın önünde olan eski ABD Başkanı Donald Trump, seçim mitinginde resmen intikamı işaret etti.

2020 seçimlerinde süreci kendi lehine yönetmekle suçlanan Trump, muhalifleri tarafından "demokrasi için tehlike" olarak görülürken Joe Biden için yaptığı konuşma gündeme damga vurdu.

TRUMP, BIDEN'A KARŞI HAÇLI SEFERİ İLAN ETTİ

15 Ocak'ta düzenlenecek kurultay öncesi Iowa'da boy gösteren Trump, ABD demokrasisi için tehdit oluşturan asıl kişinin rakibi Joe Biden olduğunu söyledi ve Biden'ı faşist bir zorbaya benzetti. Mitinge katılan ABD'liler "Biden demokrasiye saldırıyor" yazılı pankartlar taşırken Trump ise şu sözlerle Biden'a karşı resmen haçlı seferi ilan etti:

Biden ve radikal sol müttefikleri demokrasinin savunucuları gibi davranmayı seviyorlar fakat Joe Biden Amerikan demokrasisinin savunucusu değil. Joe Biden Amerikan demokrasisinin yok edicisidir. Bu kampanya, cumhuriyetimizi Biden'dan, suçlulardan ve Biden yönetiminden kurtarmaya yönelik haklı bir haçlı seferidir.
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NAZİYE KARŞI HAŞARAT

ABD Başkanı Joe Biden geçtiğimiz haftalarda Trump'ın ifadelerini "Nazi Almanyasında kullanılan dille" karşılaştırmış, Trump ise siyasi düşmanlarını "haşarat" olarak adlandırmıştı.

CNN International, Trump'ın seçim kampanyasından sorumlu olan bir kişinin eski Başkan'ın Cuma günü iki yeni reklam yayımladığına; bunlardan birisi Biden'a saldırmaya odaklanırken diğerinin ise Trump'ı övdüğüne dikkat çekti. Öte yandan eleştirmenle ise Haçlı tehdidi ile gündemi sarsan mitingin, Trump'ın ABD'de demokrasiyi yok edeceğinin kanıtı olduğunu iddia ediyor.

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