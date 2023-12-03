Seçim sandığı savaş meydanına döndü: Trump Biden’a karşı haçlı seferi ilan etti

ABD'de 2024 Başkanlık seçimleri için geri sayım devam ederken mitinglerde tansiyon da yükseliyor. Anketlerde mevcut Başkan Joe Biden'ın önünde olan eski ABD Başkanı Donald Trump, seçim mitinginde resmen intikamı işaret etti. 2020 seçimlerinde süreci kendi lehine yönetmekle suçlanan Trump, muhalifleri tarafından "demokrasi için tehlike" olarak görülürken Joe Biden için yaptığı konuşma gündeme damga vurdu.

TRUMP, BIDEN'A KARŞI HAÇLI SEFERİ İLAN ETTİ 15 Ocak'ta düzenlenecek kurultay öncesi Iowa'da boy gösteren Trump, ABD demokrasisi için tehdit oluşturan asıl kişinin rakibi Joe Biden olduğunu söyledi ve Biden'ı faşist bir zorbaya benzetti. Mitinge katılan ABD'liler "Biden demokrasiye saldırıyor" yazılı pankartlar taşırken Trump ise şu sözlerle Biden'a karşı resmen haçlı seferi ilan etti: Biden ve radikal sol müttefikleri demokrasinin savunucuları gibi davranmayı seviyorlar fakat Joe Biden Amerikan demokrasisinin savunucusu değil. Joe Biden Amerikan demokrasisinin yok edicisidir. Bu kampanya, cumhuriyetimizi Biden'dan, suçlulardan ve Biden yönetiminden kurtarmaya yönelik haklı bir haçlı seferidir.