Kızıldeniz’de korkutan alarm! Dünya basını son dakika kodu ile duyurdu: İHA’lar o bölgede konuşlandı

Gazze'de ateşkesin sona ermesinin ardından Yemen 'de de hareketlilik arttı. İngiltere Denizcilik Ajansı (UKMTO), Kızıldeniz'de olası bir patlamaya karşı uyarı yayımladı ve bölgedeki gemilere dikkatli olmaları için çağrı yaptı.

DÜNYA BASINI SON DAKİKA KODU İLE DUYURDU

İHA faaliyetinin Yemen'den kaynaklandığını bildiren İngiltere Denizcilik Ajansı (UKMTO), bölgedeki gemilerin dikkatli olması için uyarı yayımlarken uluslararası haber ajansları ise bu uyarıyı son dakika kodu ile duyurdu.

HUSİLERDE HAREKETLİLİK

Kızıldeniz'de olası bir patlamaya ilişkin uyarının ayrıntıları ile ilgili herhangi bir bilgi verilmezken Yemen'de İran destekli Husilerlerin faaliyetlerinin gözlemlendiği bildirildi.

Yemen'deki Husi grubu kasım ayında İsrail bağlantılı bir kargo gemisini ele geçirmiş ve İsrail'e silahlı insansız hava araçları ile füzeler ateşlemişlerdi. Husiler son olarak ise pazartesi günü İsrail'e ait bir kargo gemisini kurtaran bir ABD destroyerini hedef almıştı.