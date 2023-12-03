CANLI TAKİP | Terör devleti İsrail soykırıma devam ediyor: Üç günde yüzlerce sivil öldürüldü! Katilin hedefi Filistinsiz Gazze

KATİL İSRAİL ATEŞKES İHLALİ YAPTI Dünyanın gözün önünde katliam yapan İsrail yapılan ateşkes anlaşmasına rağmen Gazze'de ve Batı Şeria'da başta çocuklar olmak üzere Filistinlileri hedef almaya devam etti.

Soykırımcı İsrail yıllardır abluka altında tuttuğu Gazze'de 7 Ekim'den itibaren dünyanın gözü önünde onlarca savaş suçu işledi. Terör devleti, çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan 15 binden fazla Filistin liyi katletti.

Saldırıda aralarında çocuklar ve kadınların da bulunduğu onlarca kişi öldü ve yaralandı. Ölü ve yaralı sayısına ilişkin net sayı verilmedi.

GECE BOYU HAN YUNUS VURULDU İsrail savaş uçaklarının ve savaş gemilerinin Gazze Şeridi 'nin güneyindeki Han Yunus ve orta kesiminde yer alan Deyr el-Belah kentine şiddetli saldırı düzenlediği bildirildi.

İşgalci İsrail tarafından yapılan açıklamada "Savaşa yeniden başladık" dendi.

Sözde ateşkes kapsamında Filistin li esirleri Hamas'a teslim eden işgalci İsrail diğer yandan Batı Şeria'daki tutuklama kampanyası ile bıraktığı kadar Filistinliyi hapishanelere hapsediyor.

İşte dakika dakika bölgede yaşananlar:

09.29 Soykırımcı İsrail pazar günü sabah saatlerinde İsrail'in güneydeki Han Yunus ve Refah kentlerine düzenlediği hava saldırılarında 30'dan fazla kişiyi löldürdü. El Cezire muhabiri Hani Mahmud, "Dün geceden itibaren devam eden hava saldırıları Han Yunus'un doğu yakasının büyük bir kısmına zarar verdi ve bölge sakinlerine tehditkar bir tonla şehrin batı yakasına veya Refah şehrine tahliye edilmesi emri verildi. Fakat insanlar Refah'a kaçmaya başlayınca bombardımana maruz kaldılar, bu da Gazze'de güvenli bir yer olmadığı gerçeğini teyit ediyor" dedi.

09.19 El Kassam Tugayları: Bugün şafak vakti Kassam Mücahidleri, Cuhr el-Dik'in doğusundaki mevzilenme noktalarında onlarca işgal askerinin (60 asker) çadırlarda konumlanışını izleyebildi. Bunun üzerine Mücahidler, kalenin etrafına dairesel düzende 3 adet anti-personel bomba yerleştirdi. Saat tam 4.30'da bombalar işgal askerleri arasında patlatıldı.Mücahidlerden biri kuvvetin geri kalanını bitirmek için ilerledi ve Mücahidler çok sayıda işgal askerini öldürdükten sonra güvenli bir şekilde mevzilerine çekildi.

08.55 DSÖ şefi Tedros Adhanom Ghebreyesus, kuşatma altındaki bölgedeki tıbbi tesisi ziyaret etti ve Gazze'nin güneyindeki El Nassar hastanesindeki koşulların "yetersizin ötesinde" olduğunu söyledi.

Tesisin kapasitesinin üç katından fazla yani bin hastayla dolu olduğunu ve hastaların "her köşeyi" doldurduğunu söyleyen Ghebreyesus, "Hastalar yerde bakım görüyordu, acı içinde çığlık atıyorlardı. Bu koşullar yetersiz olmanın da ötesinde, sağlık hizmetlerinin sağlanması açısından tahmin bile edilemez. Tanık olduğumuz şeyle ilgili endişemizi ifade edecek kadar güçlü kelimeler bulamıyorum." şeklinde konuştu.

07.41 Hamas yönetimindeki bölgedeki içişleri bakanlığı, İsrail'in Gazze'nin güneyindeki Refah şehrinin doğusundaki bir eve düzenlediği baskında yedi Filistinlinin öldüğünü ve çok sayıda kişinin de yaralandığını söyledi.

2 ARALIK'TA YAŞANANLAR...



22: 34 İsrail ordusu, Gazze'nin güneyini hedef alan saldırısında 3 çocuğu öldürdü



İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentine düzenlediği hava saldırısında 3 çocuk öldü, 12 kişi yaralandı.

Gazze'deki İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail ordusu Han Yunus'taki bir evi hedef aldı.

Saldırıda 3 çocuk hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı.

Saldırının bölgede geniş çaplı yıkıma neden olduğu belirtildi.



22:02 İsrail'in "insani ara"nın ardından Gazze'de öldürdüğü Filistinlilerin sayısı 193'e yükseldi



21:49 Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Keçeli: "İşgalci bir gücün (İsrail), sivil nüfusa yönelik hunharca saldırıları hiçbir şekilde meşru müdafaa olarak kabul edilemez"



19.11 İsrail'in, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki El-Bureyc Mülteci Kampına düzenlediği hava saldırısında ölü ve yaralılar olduğu belirtildi. Gazze'deki İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Bureyc Mülteci Kampında Ebu Hamide ailesinin evi bombalandı.

Saldırıda ölen ve yaralananların Aksa Şehitleri Hastanesine nakledildiği kaydedildi ancak sayıya ilişkin bilgi verilmedi. Enkaz altındakileri kurtarma çalışmasının devam ettiği ifade edildi.

18:41 İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda su şebekeleri tahrip oldu

İsrail'in dün gece Gazze Şeridi'ndeki Han Yunus ile Refah arasındaki yolları vurması sonucu, Refah kentine ulaşan su şebekesi kullanılmaz hale geldi, bölge sakinlerinin ve çiftçilerin suya erişimi olumsuz etkilendi.

Gazze Şeridi'ndeki su ve sanitasyon hizmetlerinden sorumlu Filistinli sivil toplum kuruluşu Kıyı Belediyeleri Otoritesi yetkilisi Haydar el-Merzuk, AA muhabirine yaptığı açıklamada İsrail'in dün gece Han Yunus'u hedef alan saldırıları neticesinde oluşan zararın boyutuna ilişkin bilgi verdi.

Merzuk, İsrail'in yolları bombalamasının Han Yunus ve Refah kentlerini besleyen su hatlarında tahribata neden olduğunu, Refah kenti sakinlerinin su tedarikini olumsuz etkilediğini belirtti.

16.37 İşgalci İsrail'in savaş uçakları abluka altındaki Gazze Şeridi'nde bir eve saldırı düzenlendi. Saldırıda 9 kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi yaralandı.

CİBALİYE MÜLTECİ KAMPINA SALDIRI

14.38 İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırıda 100'den fazla kişi öldü.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan haberde, İsrail'in öğle vakitlerinde Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'nı bombaladığı belirtildi.

İsrail saldırısında 100'ün üzerinde Filistinlinin hayatını kaybettiği, onlarca kişinin yaralandığı aktarılan haberde, çok sayıda kişinin de enkaz altında kaldığı kaydedildi.

KATİL NETANYAHU'NUN İŞGAL PLANI

12.04 İsrail basını, Katil Binyamin Netanyahu'nun "Gazze'deki Filistin nüfusunun azaltılması ve bunun için deniz yolunun açılması" yönünde bir plan üzerinde çalıştığını yazdı. HaYom gazetesi Netanyahu'nun savaş kabinesindeki Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer'den Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin Refah Sınır Kapısı'nın açılması ve hatta "deniz yollarının da açılmasıyla" tehcir edilmesi planları konusunda çalışmasını istediğini yazdı.

10.35 Katil İsrail ordusu, son 24 saatte abluka altındaki Gazze Şeridi'nde 400'den fazla yerin hedef alındığını açıkladı.



Katil İsrail saldırıları sonucu aralarında çocuk ve bebeklerin de bulunduğu yaralılar, Deir Al-Balah kentindeki Aksa Şehitleri Hastanesi'ne getirildi.

03.19 İSRAİL SAVAŞ UÇAKLARI, GAZZE'NİN HAN YUNUS KENTİNE ŞİDDETLİ HAVA SALDIRISI DÜZENLEDİ

İsrail savaş uçaklarının ve savaş gemilerinin Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus ve orta kesiminde yer alan Deyr el-Belah kentine şiddetli saldırı düzenlediği bildirildi.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın yerel kaynaklara dayandırdığı haberine göre, İsrail savaş uçakları, Han Yunus kentine şiddetli hava saldırısı düzenledi.

Saldırıda aralarında çocuklar ve kadınların da bulunduğu onlarca kişi öldü ve yaralandı. Ölü ve yaralı sayısına ilişkin net sayı verilmedi.

İsrail savaş gemileri de Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah şehrinin kıyı bölgelerine ağır makineli tüfeklerle ateş açtı, şehrin semalarına onlarca aydınlatma bombası attı.

02.40 DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ: GAZZE'YE TEMEL MALZEMELERİN SEVKİYATI ACİLEN YENİDEN BAŞLAMALI

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Gazze'ye temel malzemelerin sevkiyatının acilen yeniden başlaması gerektiğini bildirdi.

Ghebreyesus, X sosyal medya platformundan İsrail'in yoğun saldırılar düzenlediği ve büyük yıkıma neden olduğu Gazze için paylaşımda bulundu.

"Gazze'ye temel malzemelerin sevkiyatı acilen yeniden başlamalı ve en azından son ateşkes sırasında ulaşılan seviyelere getirilmeli ancak bundan çok daha fazlası gerekiyor." ifadesini kullanan Ghebreyesus, Gazze'deki sivillerin korumaya, gıdaya, temiz suya, barınmaya, sanitasyona, ilaca ve daha fazlasına ihtiyacının olduğunu vurguladı.