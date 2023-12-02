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İspanya'da Filistin'e destek gösterisi: Katil İsrail

İşgalci İsrail Filistin'de soykırım suçu işliyor. Batı katil İsrail'e destek verirken İspanya flaş bir çıkış yaparak Filistin'in yanında yer aldı.Filistin'e destek veren gösteriler yapan İspanyollar, eylemlerine bugün de devam etti. İspanyollar Madrid'de Filistin bayrakları açarak "Boykot İsrail", "Katil İsrail", "Nehirden denize Filistin kazanacak", "Netanyahu hapise" ve "Filistin'e özgürlük" sloganları attı.

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Giriş Tarihi 02 Aralık 2023, 17:16 Güncelleme 02 Aralık 2023, 17:19
İspanya’da Filistin’e destek gösterisi: Katil İsrail

Katil İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sürerken ABD, İngiltere, Almanya ve Fransa İsrail'e arka çıktı. İspanya ise Batı'nın aksine Filistin'in yanında durdu.

Filistin'e destek veren gösteriler yapan İspanyollar, eylemlerine bugün de devam etti.

KATİL İSRAİL
Madrid, Barselona, Valensiya, Granada, Bilbao gibi İspanya'nın büyük kentleri başta olmak üzere ülke genelinde düzenlenen gösterilerde, İspanya ve Avrupa hükümetlerine "Ateşkes için İsrail'e baskı yapın, soykırımı durdurun" çağrısı yinelendi.

Başkent Madrid'de Filistin bayrakları ile yürüyen kalabalık, "Boykot İsrail", "Katil İsrail", "Nehirden denize Filistin kazanacak", "Netanyahu hapise" ve "Filistin'e özgürlük" sloganları attı.

Birleşik Sol ve Podemos gibi İspanya'da koalisyon hükümetinin küçük ortağı olan Sumar İttifakı'nda bulunan bazı siyasi partiler ile işçi sendikaları da gösteriye destek verdi.

Başbakan Pedro Sanchez'in, İsrail'in Gazze'deki saldırıların, sivil ölümlerin uluslararası insan haklarını çiğnediğine ilişkin açıklamalarından sonra İsrail'in Madrid Büyükelçisini geri çağırmasıyla başlayan iki ülke arasındaki diplomatik krize atıfta bulunan göstericiler, İspanya hükümetinin "kalıcı ateşkes" sağlanana kadar İsrail ile diplomatik ilişkilerini kesmesini istedi.

Madrid'deki Dışişleri Bakanlığı binası önünde son bulan yürüyüşün ardından okunan manifestoda, uluslararası topluma "Gazze'deki saldırıların, Filistinlilere kaşı ayrımcılığın ve insan hakları ihlallerinin durdurulması için eyleme geçmesi" çağrısı yapıldı.

SANCHEZ'İN FİLİSTİN ÇIKIŞI
İspanya Başbakanı Sanchez, geçtiğimiz günlerde Mısır'da Refah Sınır Kapısı'nda yaptığı açıklamada, "AB, Filistin devletini tanımazsa İspanya kendi kararını alacaktır." ifadesini kullanmıştı.

Sanchez, Kudüs'te ayrı ayrı görüştüğü İsrail Cumhurbaşkanı İsaac Herzog ve Başbakan Netanyahu'ya "İsrail'in kendini savunma hakkının, aralarında binlerce çocuğun da olduğu Gazze'deki masum sivillerin öldürülmesini içermediğini, Filistin'de yüzbinlerce insanın çektiği korkunç acıların dehşet verici olduğunu" söylemişti.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN SANCHEZ'E TELEFON
Söz konusu çıkış sonrası Başkan Erdoğan, Pedro Sanchez ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırıları, insani yardımların Gazze'ye kesintisiz ulaşması için atılması gereken adımlar ve kalıcı ateşkes ile kalıcı barış çabaları ele alındı.

Erdoğan görüşmede, İspanya hükümetinin İsrail'in Filistinlilere yönelik gayrimeşru saldırılarına karşı sergilediği duruşun ve Filistin'in tanınmasına yönelik açıklamalarının kıymetli olduğunu ifade etti.

Başkan Erdoğan, Türkiye'nin bölgede kalıcı barışı sağlayıcı, garantörlük dahil her türlü sorumluluğu almaya ve İspanya ile bölge barışı için birlikte çalışmaya hazır olduğunu belirtti.

Başkan Erdoğan İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile görüştü! Gündem Gazze

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