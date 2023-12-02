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ABD medyası şok edici bir suikast raporu yayınladı: İsrail tüm Hamas liderlerini öldürmeyi planlıyor

İsrail'in Hamas liderlerini öldürmeyi planladığını yazdı. 3 ülkede operasyon yapılacağını vurguladı: Türkıye, Lübnan ve Katar! Ateşkes bitti. İsrail vahşete tekrar başladı. İşte detaylar...

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 02 Aralık 2023 Güncelleme 02 Aralık 2023, 07:01
ABD medyası şok edici bir suikast raporu yayınladı: İsrail tüm Hamas liderlerini öldürmeyi planlıyor

ABD'nin etkili gazetesi WSJ, dikkat çeken haberini İsrailli yetkililere dayandırdı. 'Gizli kaynakların' itiraflarını yayınladı. MOSSAD'ın, Türkiye, Lübnan ve Katar'da yaşayan Hamas liderlerini öldüreceğini açıkladı.


İnfaz emrinin, Netanyahu tarafından verildiğini de vurguladı. Gazeteye konuşan gizemli kişiler, ayrıntıları paylaştı: Eski istihbarat liderleri toplandı! Timler hazırlandı! Tek mesele nerede ve nasıl öldürülecekleri!

Ateşkes bitti! İsrail vahşete tekrar başladı! Katliamda 2. perde

İsrail, bir haftalık insani aranın ardından dün zulme tekrar start verdi.

- Gazze'yi bombalayıp Han Yunus bölgesini savaş alanı ilan etti.

- Ölenlerin sayısı 15 bini geçti. Beyaz Saray'ın "Kalıcı ateşkes istemiyoruz" açıklaması da dikkat çekti!

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