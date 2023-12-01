Gamalı haç, siyon yıldızı ve kan! Beyaz Saray ve Tel Aviv onu arıyor! New York’ta ‘İsrail ordusu Nazi’dir’ pankartı taşıyan gösterici kim?

FİLİSTİN YANLISI TÜM GÖSTERİLERDE GÖRÜLDÜ

New York Post gazetesi "Kim bu adam?" diye sorduğu haberde aynı göstericinin Filistin yanlısı birçok mitinge katıldığına dikkat çekti. Soykırımcı İsrail'in Nazilerle aynı olduğunu işaret eden göstericinin salı günü Mısır konsolosluğu önünde düzenlenen bir protestodan da atıldığı belirtildi.

"YAHUDİLER ABD'Yİ VE AB'Yİ KONTROL EDİYOR"

New York Post gazetesi, Hristiyan milliyetçisi olduğunu belirttiği göstericiyi resmen adım adım takip ediyor. Göstericinin kasım ayı boyunca birçok Filistin yanlısı mitinge katıldığını belirten New York Post, söz konusu göstericinin geçtiğimiz hafta Brooklyn Müzesi'ndeki mitingde "Yahudiler ABD'yi ve AB'yi kontrol ediyor" başlıklı bir pankart taşıdığını belirtti.

2011'den bu yana yayın yapan "The Good Liars" isimli bir komedi programına da röportaj veren göstericinin burada Yahudiler için "Tüm ülkeyi kontrol ediyorlar. Wall Street'i kontrol ediyorlar. New York City'deki bütün binalar Yahudilere ait." Dedi.

İsrail gazetesi the Times of Israel ise göstericinin kim olduğunu araştırmaya devam ediyor.