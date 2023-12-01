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Gamalı haç, siyon yıldızı ve kan! Beyaz Saray ve Tel Aviv onu arıyor! New York’ta ‘İsrail ordusu Nazi’dir’ pankartı taşıyan gösterici kim?

New York’ta Filistin yanlısı mitinglerde “İsrail ordusu=Nazi” yazılı bir pankart taşıyan gösterici gündeme bomba gibi düştü. ABD ve İsrail Manhattan’ın merkezinde düzenlenen protesto gösterisinde boynunda, üzerinde siyon yıldızı bulunan kanlı bir gamalı haç asılı olan ve “Bir zamanlar nefret ettiğin şeye dönüşmenin ironisi” yazılı bir pankart tutan göstericiyi arıyor.

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Giriş Tarihi 01 Aralık 2023, 16:44 Güncelleme 01 Aralık 2023, 17:10
Gamalı haç, siyon yıldızı ve kan! Beyaz Saray ve Tel Aviv onu arıyor! New York’ta ‘İsrail ordusu Nazi’dir’ pankartı taşıyan gösterici kim?

Gazze'de her türlü savaş suçunu işleyerek Filistinlileri dünyanın gözü önünde etnik temizliğe tabi tutan soykırımcı İsrail, onlarca ülkede protesto ediliyor. Başta ABD olmak üzere Batı ülkeleri soykırımcının destekçisi olmaya devam ederken halklar ise sokaklara dökülerek terör devletine karşı eylem düzenliyor.

ABD MEDYASI O GÖSTERİCİYİ ARIYOR

New York'un kalbinde, Manhattan'da Rockerfeller Center'daki Noel ağacının altında poz veren Filistin yanlısı bir gösterici gündeme damga vurdu.

GAMALI HAÇ, SİYON YILDIZI VE KAN

Boynunda, üzerinde siyon yıldızı bulunan kanlı bir gamalı haç asılı olan ve "Bir zamanlar nefret ettiğin şeye dönüşmenin ironisi" yazılı bir pankart tutan gösterici hem ABD hem de İsrail basınında gündem oldu.

FİLİSTİN YANLISI TÜM GÖSTERİLERDE GÖRÜLDÜ

New York Post gazetesi "Kim bu adam?" diye sorduğu haberde aynı göstericinin Filistin yanlısı birçok mitinge katıldığına dikkat çekti. Soykırımcı İsrail'in Nazilerle aynı olduğunu işaret eden göstericinin salı günü Mısır konsolosluğu önünde düzenlenen bir protestodan da atıldığı belirtildi.

"YAHUDİLER ABD'Yİ VE AB'Yİ KONTROL EDİYOR"

New York Post gazetesi, Hristiyan milliyetçisi olduğunu belirttiği göstericiyi resmen adım adım takip ediyor. Göstericinin kasım ayı boyunca birçok Filistin yanlısı mitinge katıldığını belirten New York Post, söz konusu göstericinin geçtiğimiz hafta Brooklyn Müzesi'ndeki mitingde "Yahudiler ABD'yi ve AB'yi kontrol ediyor" başlıklı bir pankart taşıdığını belirtti.

2011'den bu yana yayın yapan "The Good Liars" isimli bir komedi programına da röportaj veren göstericinin burada Yahudiler için "Tüm ülkeyi kontrol ediyorlar. Wall Street'i kontrol ediyorlar. New York City'deki bütün binalar Yahudilere ait." Dedi.

İsrail gazetesi the Times of Israel ise göstericinin kim olduğunu araştırmaya devam ediyor.

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