PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Dünya Haberleri

CANLI TAKİP | Gazze bombalanıyor! Soykırımcı terör devleti İsrail'den 'Savaşa yeniden başladık' açıklaması

Son dakika haberi... Gazze'de Hamas ile soykırımcı İsrail arasında daha önce uzlaşılan geçici ateşkes sona erdi. Dün ABD'den icazet alan Tel Aviv, bugün Hamas'ı bahane ederek Gazze'yi yeniden vurmaya başladı. İşgalci İsrail ordusundan "Savaşa yeniden başladık" duyurusu geldi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 29 Kasım 2023, 09:19 Güncelleme 01 Aralık 2023, 08:44
CANLI TAKİP | Gazze bombalanıyor! Soykırımcı terör devleti İsrail’den ’Savaşa yeniden başladık’ açıklaması

HABERİ
SESLİ DİNLE

Terör devleti İsrail, tüm dünyanın gözü önünde Gazze'de sistematik bir soykırıma imza attı. ABD ve Batı'nın kesintisiz desteği gölgesinde 15 binden fazla Filistinli siyonist kurşun ve bombalarla can verdi.

Geride bıraktığımız hafta 'insani ara' devreye girdi. Hamas ve İsrail arasında esir takası gerçekleşti. Bir haftalık insani ara sonrası İsrail büyük bir alçaklığa imza attı.

Katil İsrail ordusu saldırılarına yeniden başladı



Dün ABD'den gelen "Kalıcı ateşkese karşıyız" açıklamasından destek alan katliam ordusu Gazze'yi yeniden vurmaya başladı.

Tel Aviv kanadından yapılan açıklamada "Savaşa yeniden başladık" dendi. Filistin medyası ise İsrail'in Gazze'nin kuzeyinde bir bölgeyi vurduğunu duyurdu.

7. ESİR TAKASI
İsrail ile Hamas arasında insani ara anlaşması kapsamında 7'nci esir takası yapıldı. Hamas, akşam saatlerinde 2, gece de 6 İsrailli esiri Kızılhaç yetkililerine teslim etti.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze'deki bazı esirleri serbest bırakma görüntülerini paylaştı.

30 FİLİSTİNLİ ÖZGÜRLÜĞÜNE KAVUŞTU
İsrail hapishanelerinde tutuklu 30 Filistinli de serbest bırakıldı. 8 kadın ve 22 çocuğu taşıyan Kızılhaç'a ait otobüs, Batı Şeria'nın Beytunya beldesine ulaştı.

Geçici ateşkes kapsamında şu ana kadar 81 İsrailli serbest bırakıldı; İsrail hapishanelerinde tutulan 240 Filistinli de özgürlüğüne kavuştu.

Geride bıraktığımız gün İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki "insani aranın" bitmesine dakikalar kala yaptığı açıklamada bu aranın uzatıldığını duyurmuştu.




Açıklamada, "Arabulucuların çabaları doğrultusunda esirlerin serbest bırakılmaya devam edilmesi ve çerçeve (mutabakatı) şartlarına uygun olarak operasyonlara ara verme (süreci) devam edecek." ifadesine yer verilmişti.

FİLİSTİNLİ 180 KADIN VE ÇOCUK SERBEST BIRAKILDI
İsrail ile Hamas arasındaki "insani ara" uzlaşısı kapsamındaki esir takası mutabakatı çerçevesinde şu ana kadar Gazze Şeridi'nden biri erkek, diğerleri kadın ve çocuk 61 İsrailli esir, İsrail hapishanelerinden de Filistinli 180 kadın ve çocuk esir serbest bırakıldı.

KATİL İSRAİL'İN KATLETTİĞİ SİVİLLERİN SAYISI 15 BİNi AŞTI
Gazze'deki hükümete göre, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde İsrail saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısı 6 bin 150'den fazlası çocuk ve 4 binden fazlası kadın olmak üzere 15 bini aştı.

57 GAZETECİ ÖLDÜRÜLDÜ
Gazetecileri Koruma Komitesi (CPJ), İsrail ile Hamas arasındaki savaşın başlangıcından bu yana 57 gazeteci ve medya çalışanının öldüğünü doğruladığını söyledi. CPJ'e göre ölenlerin arasında 50 Filistinli, 4 İsrailli ve 3 Lübnanlı yer alırken, 19 gazeteci de tutuklandı.

CPJ'in Orta Doğu ve Kuzey Afrika program koordinatörü Sherif Mansour, "CPJ, gazetecilerin kriz zamanlarında önemli işler yapan siviller olduğunu ve savaşan taraflarca hedef alınmamaları gerektiğini vurguluyor" dedi ve sözlerine şöyle devam etti:

Bölgedeki gazeteciler bu yürek parçalayan çatışmayı haber yapmak için büyük fedakarlıklarda bulunuyor. Özellikle Gazze'dekiler benzeri görülmemiş bir bedel ödedi ve ödemeye devam ediyor, giderek artan tehditlerle karşı karşıya kalıyor. Birçoğu meslektaşlarını, ailelerini ve medya tesislerini kaybetti ve güvenli bir sığınak veya çıkış olmadığında güvenli bir yer aramak için kaçtı.

Takvim.com.tr bölgede yaşananları dakika dakika aktarıyor:

02.20 FİLİSTİNLİ 30 KADIN VE ÇOCUK ESİR, İSRAİL HAPİSHANESİNDEN SERBEST BIRAKILDI
Hamas ile İsrail arasında varılan esir takası mutabakatı kapsamında İsrail hapishanesinden serbest bırakılan Filistinli 30 kadın ve çocuk esiri taşıyan Uluslararası Kızılhaç Örgütü konvoyu, işgal altındaki Batı Şeria'ya İsrail ordusunun baskınından sonra ulaşabildi.

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, Filistinli 8 kadın ve 22 çocuğun yer aldığı, işgal altındaki Batı Şeria'dakileri taşıyan Kızılhaç konvoyu, gece geç saatlerde Ofer Askeri Hapishanesi'nden ayrıldı.

Hamas ile Tel Aviv arasındaki esir takası kapsamında abluka altındaki Gazze Şeridi'nden 8 İsrailli esirin gece salıverilmesinin ardından gözler, taraflar arasındaki mutabakat gereği İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'nın Ofer Askeri Hapishanesi'nden serbest bırakılacak Filistinli kadın ve çocuk esirlere çevrildi.

İsrail askerleri, Ofer Hapishanesi ve Ramallah yolu üzerinde yer alan Filistin beldesi Betunya'da bekleyen çoğunluğu genç Filistinlilere zırhlı askeri ciplerle müdahale etti. Filistinli esirleri taşıyan konvoy, işgal altındaki Batı Şeria'ya İsrail ordusunun baskınından sonra ulaşabildi.

00.10 Hamas 6 rehineyi Kızılhaç'a teslim etti. İsrail ordusu: Teslim edilen rehineler İsrail'e doğru geliyor.

Hamas 6 rehineyi Kızılhaç'a teslim etti!

23.19 İSRAİL ORDUSUNDAN "GAZZE'YE YENİDEN SALDIRIYA HAZIRIZ" MESAJI
İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, Hamas ile varılan "insani aranın" uzatılmaması halinde abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılara yeniden başlamaya hazır olduklarını söyledi.

Hagari, düzenlediği basın toplantısında, esir takası ve "insani araya" ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Sözcü, varılan mutabakat kapsamında bu akşam başka İsrailli esirlerin de bırakılmasını beklediklerini kaydetti.

"İnsani aranın" sonlanması halinde Gazze'ye yönelik saldırılara devam edeceklerini dile getiren Hagari, "İsrail ordusu çatışmayı sürdürmeye hazır. Bu gece de her an saldırmaya hazırız." ifadesini kullandı.

İsrail ile Hamas arasında varılan esir takası kapsamında Gazze Şeridi'nde 24 Kasım'da çatışmalara ara verilerek 4 günlük "insani ara" verilmişti. Bu "insani ara" iki ayrı müzakerenin ardından 3 gün daha uzatılmıştı.

22.13 Beyaz Saray, Gazze'de kalıcı ateşkesi desteklemediklerini, ancak 7 günlük "insani ara"nın 8, 9, 10'a ve ötesine uzatılmasını görmek istediklerini açıkladı.

21.44 BM, FİLİSTİN'DEKİ SAĞLIK TESİSLERİNE YÖNELİK SALDIRILARDAN "ENDİŞE DUYDUĞUNU" BİLDİRDİ

Birleşmiş Milletler (BM), Filistin'de hem Gazze Şeridi hem de Batı Şeria'daki sağlık tesislerine yönelik saldırılardan "endişe duyduğunu" ifade etti.

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, AA muhabirinin, "Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde 203, Batı Şeria'da 224 saldırı düzenlendiğini açıkladı. BM'nin buna tepkisi nedir?" sorusunu yanıtladı.

DSÖ'nün söz konusu bilgileri sağlama görevi olduğuna işaret eden Dujarric, "Söz konusu saldırılarla ilgili endişemizi dile getirdik. Sağlık tesisleri hiçbir zaman çatışmada kullanılmamalı." dedi.

Dujarric, çatışma sonlandıktan sonra tarafların "faaliyetlerinin hesabını vermesi" gerekeceğini dile getirdi.

Dujarric, "Peki sadece endişe mi duyuyorsunuz? Bundan öteye gidecek mi? Daha önce de bu konu gündeme geldi, Genel Sekreter (Antonio Guterres) diğer çatışmalarla karşılaştırıldığında, burada daha mı yumuşak bir dil kullanıyor? İsrail'den baskı mı hissediyorsunuz, o yüzden mi terminoloji seçiminde kendinizi sınırlıyorsunuz?" sorularına da "Genel Sekreter kullandığı terminoloji konusunda kendinden emin ve kullanmak istediği ifadeleri kullanıyor." karşılığını verdi.

BM'nin Gazze'ye ilişkin ifadelerine yönelik eleştiriler konusunda da Dujarric, "Kullandığımız ya da kullanmadığımız terminoloji için 360 dereceden eleştiriliyoruz." dedi.

"KUZEYE HALA SU ERİŞİMİ SIKINTILI"
Gazze'deki genel duruma ilişkin bilgi veren Dujarric, çatışmalara verilen "insani ara"ya rağmen Gazze'nin kuzeyine su erişiminde hala hiçbir iyileşme olmadığını açıkladı.

Dujarric, yakıt eksikliği ve saldırıların verdiği zararlar nedeniyle su üretim tesislerinin de hala kapalı olduğunu ifade etti.

"GAZZE'DEN GELEN SAYILARIN DOĞRU OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUZ"
Gazze'deki can kaybı sayısının hala tartışma konusu olmasına ilişkin bir soruya cevaben Dujarric, BM'nin verileri Gazze Sağlık Bakanlığından aldığını anımsatarak, "Sayıların doğru olduğunu görüyoruz." dedi.

Dujarric, BM'nin daha önce de Gazze'de savaş ve çatışmaları takip ettiğini, mevcut durumun da daha önceki üzücü deneyimlerle uyuştuğunu söyledi.

BM'nin çatışmaya "insani ara"nın uzatılmasını memnuniyetle karşıladığını, yine de yardım sevkiyatının zor olduğunu belirten Dujarric, BM'nin insani ateşkes çağrısı yapmaya devam ettiğinin altını çizdi.

Dujarric, İsrail'in saldırıları tekrar başlatması halinde BM'nin hazırlıklı olup olmadığının sorulması üzerine ise "Biz daha önce de yaptığımız gibi insani yardım sağlamaya çalışmaya devam edeceğiz. Bunu belki de dünyanın en zor koşullarında yapmaya çalışıyoruz. Tüm boyutlarıyla, çok nüfuslu alanda, ağır silahlarla çatışmanın sürdüğü koşullar bunlar. Ancak Gazze'deki çalışanlarımız insani yardım sağlama imkanlarını her zaman kullanmaya devam edecek. Daha fazla yardım sağlamak için mevcut durumun sürmesi, yani çatışma olmaması tercihimiz." diye konuştu.

18.53 İKİ ESİRİN İSRAİL TOPRAKLARINA ULAŞTI
İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Kızılhaç'ın, Gazze'deki 2 İsrailli esiri teslim aldığını ilettiği aktarıldı. Birkaç saat içinde başka İsrailli esirlerin de Kızılhaç yetkililerine teslim edilmesinin beklendiği ifade edildi.

18.08 Hamas iki İsrailli esiri daha Kızılhaç'a teslim etti.

16.50 İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, dışişleri bakanına İspanya büyükelçisini kınama çağrısı yapması talimatını verdiğini söyledi.

Daha önce İspanya Başbakanı Pedro Sanchez bir röportajda, çocuk ölümlerinin artması nedeniyle İsrail'in Gazze savaşı sırasında uluslararası hukuka uyduğundan şüphe ettiğini söylemişti.

15.30 Hamas üyesi Muhammed Nazzal, El Cezire'ye İsrail yetkililerinin İsrail hava saldırılarında öldürülen üç esirin cesedini geri almayı reddettiğini söyledi ve "İsrailli mahkumların cenazelerini teslim etmeye hazırız ancak İsrail yetkilileri onların cenazelerini almayı reddetti" dedi.

Nazzal, Hamas'ın kalıcı bir ateşkes sağlamaya çalıştığını ancak İsrail yetkililerinin şu ana kadar bunu reddettiğini de belirtti ve "İsrail'in liderliği içinde siyasi ve askeri kurumlarda bölünmeler olduğunu düşünüyorum. Şu ana kadar savaşı durdurmaya mı yoksa devam ettirmeye mi hazır olduklarına karar vermediler" şeklinde konuştu.

13.24 İsrail'in işgal tankları Gazze şehrinin El Nasr mahallesine ateş açtı.

13.00 Soykırımcı İsrail, Hamas ile yapılan ateşkes anlaşmasına rağmen Gazze'ye saldırmaya ve Batı Şeria'da tutuklama kampanyasına devam ediyor. Terör devletinin başbakanı Benjamin Netanyahu, Gazze'de ateşkes devam ederken Hamas'ın Aksa Tufanı Operasyonu'nun ardından hızlandırdıkları sivilleri silahlandırma operasyonunu sürdüreceklerini duyurdu.

7 Ekim'den bu yana yerleşimci İsraillileri silahlandıran soykırımcı İsrail, Batı Şeria'da ve Kudüs'te Filistinlilere yönelik büyük bir katliam hazırlığı yapıyor. Yerleşimci İsraillilere silah dağıtmaya devam eden İsrail, sivilleri açıkça Filistinlilerin üzerine sürüyor.

10.53 ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ile yaptığı telefon görüşmesinde, Gazze'deki durumu ele aldı.

ABD Savunma Bakanlığından (Pentagon) yapılan yazılı açıklamaya göre, iki bakan, İsrail ordusunun, Gazze'de "çatışmaya ara vermesi" konusunu görüştü.

Gallant ile "esirlerin kurtarılması" konusunu da görüşen Austin, Gazze'ye insani yardımların artmasının ve sivillerin zarar görmesini azaltmanın öneminin altını çizdi.

09.36 Serbest bırakılan her Filistinli mahkuma karşılık bir Filistinli daha gözaltına alınıyor. El Cezire muhabiri Zein Basravi, esir takasında Filistinliler serbest bırakılsa da matematiğin Filistinli mahkumların lehine işlemediğini belirtti.

Terör devleti İsrail'in Batı Şeria'da tutuklama kampanyasına devam ettiğini belirten Basravi, serbest bırakılan her Filistinliye karşılık bir başka Fİlistinlinin gözaltına alındığını bildirdi.

08.55 Soykırımcı İsrail hükümeti, bugün açıklanacak Gazze Şeridi'ndeki esirlerin yeni listesinin kendisine ulaştığını açıkladı.

İsrail başbakanlığından yapılan açıklamada, "Kısa bir süre önce İsrail'e anlaşma şartlarına uygun olarak kadın ve çocukların listesi verildi ve bu nedenle ateşkes devam edecek" ifadelerine yer verilirken serbest bırakılacak esirlerin sayısı ise belirtilmedi.

İŞGAL KUVVETLERİNDEN BATI ŞERİA'YA TAKVİYE KUVVET

08.48 İsrail işgal güçleri Batı Şeria'daki Eriha şehrine baskın düzenledi ve şehirdeki Ayn Sultan kampına takviye kuvvet gönderdi.

ATEŞKES BİR GÜN DAHA UZATILDI

07.57 Soykırımcı İsrail ve Hamas, Gazze'deki ateşkesi yedinci gün uzatma konusunda anlaştı

İsrail ordusu, Hamas'la ateşkesin "arabulucuların rehineleri serbest bırakma sürecini sürdürme çabaları ışığında ve anlaşma şartlarına tabi olarak" devam edeceğini duyurdu.

Hamas ise ateşkesin yedinci gün uzatılması konusunda anlaşmaya varıldığını söyledi.

06:36 Hamas: Ateşkesin uzatılmaması halinde yeni savaşlara hazırız.

04.10 Filistinli 30 kadın ve çocuk esir, İsrail hapishanesinden serbest bırakıldı.

Hamas ile İsrail arasında varılan esir takası mutabakatı kapsamında İsrail hapishanesinden serbest bırakılan Filistinli 30 kadın ve çocuk esiri taşıyan Uluslararası Kızılhaç Örgütü konvoyu, işgal altındaki Batı Şeria'ya İsrail ordusunun baskınından sonra ulaşabildi.

Filistinli 14 kadın ve 16 çocuğun yer aldığı, işgal altındaki Batı Şeria'dakileri taşıyan Kızılhaç konvoyu, gece geç saatlerde Ofer Askeri Hapishanesi'nden ayrıldı.

Hamas ile Tel Aviv arasındaki esir takası kapsamında abluka altındaki Gazze Şeridi'nden 10 İsrailli kadın ve çocuk esirin gece salıverilmesinin ardından gözler, taraflar arasındaki mutabakat gereği İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'nın Ofer Askeri Hapishanesi'nden serbest bırakılacak Filistinli kadın ve çocuk esirlere çevrildi.

İsrail askerleri, Ofer Hapishanesi ve Ramallah yolu üzerinde yer alan Filistin beldesi Betunya'da bekleyen çoğunluğu genç Filistinlilere zırhlı askeri ciplerle müdahale etti.

BİRİ AĞIR 5 FİLİSTİNLİ YARALANDI
İsrail ordusu, bölgedeki Filistinlilere göz yaşartıcı gaz ve ses bombası attı, kauçuk kaplı mermilerle ateş açtı.

Filistin Kızılayından yapılan açıklamaya göre, İsrail askerlerinin Filistinlilere gerçek mermiyle açtığı ateşte biri ağır 5 Filistinli yaralandı.

Kızılhaç Konvoyu, İsrail ordusunun Filistin beldesine baskını ve çıkan olaylar nedeniyle gece geç saatlerde İsrail ordusunun kontrolünden ayrılabildi.

Serbest kalanların arasında İsrail askerlerinin 7 Ekim'den sonra gözaltına aldığı "Filistinli cesur kız" Ahed Temimi'nin de olduğu bildirildi.

Filistinli esirleri taşıyan, Filistin bayrakları ve Hamas flamalarıyla onlarca Filistinlinin eşliğinde ilerleyen konvoy, Ramallah'a ulaştı.

Filistinli esirler, onları karşılayanların kutlamaları eşliğinde otobüsten inmeye başladı.

DOĞU KUDÜS'TEKİ AİLELERİN EVLERİNE BASKIN
Doğu Kudüs'te salıverilen Filistinli esirler, evlerine İsrail polisi tarafından getirildi.

İsrail polisi, egemenliğinde saydığı ancak uluslararası hukuka göre işgal altındaki Doğu Kudüs'te yaşayan Filistinli esirlerin ailelerinin evlerine baskın düzenliyor.

İsrail polisi, serbest bırakılan Filistinlilerin ailelerine "gösteri, kutlama yapılmaması, sadece birinci derece yakınların karşılayabilmesi ve Filistin bayrağı açılmaması" için baskı uyguluyor.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülere göre İsrail polisi, bu akşam serbest bırakılacak Doğu Kudüs'ün Sur Bahir Mahallesi'nden Muhammed Cadallah'ın evine düzenlediği baskında bir aile yakınını darbetti.

Taraflar arasında sağlanan mutabakata göre çatışmalara verilen "insani ara", bu sabah yerel saatle 07.00'de (TSİ 08.00) sona eriyor.

Hamas ile İsrail arasında Gazze Şeridi'nde çatışmalara verilen "insani aranın" uzatılması için arabulucularla müzakereler devam etti ancak henüz mutabakata ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

00.15 Esir takasının 6. aşamasında 10 İsrailli ile 4 Taylandlı rehine serbest bırakıldı.

İsrail ordusunun X platformunda yayımladığı açıklamada, ülkeye ulaşan 10'u İsrailli, 4'ü Taylandlı 14 kişiye ordu ve İsrail İç İstihbarat Servisi Şin-Bet'te (Şabak) görevli güvenlik mensuplarının eşlik ettiği belirtildi.

Açıklamada, güvenlik görevlilerinin, bu kişilere sağlık taramalarının ardından hastanelerde bekleyen ailelerine ulaşana kadar eşlik edecekleri bildirildi.

İsrail ordusu, daha önce yaptığı açıklamada, abluka altındaki Gazze Şeridi'nden 10 İsrailli kadın ve çocuk esir ile 4 Taylandlının Uluslararası Kızılhaç Komitesi konvoyuna teslim edildiğini duyurmuştu.

22.21 İsrail askerleri "insani araya" rağmen Gazze'de 3 Filistinliyi öldürdü.

İsrail askerlerinin abluka altındaki Gazze Şeridi'nde çatışmalara verilen "insani arayı" ihlal ettikleri iddiasıyla 3 Filistinliyi öldürdüğü bildirildi.

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, Gazze Şeridi'nde "silahlı olduğunu" ileri sürdüğü 3 Filistinlinin "insani arayı" ihlal ettiğini savundu.

Hagari, "İsrail askerlerine tehdit oluşturduğu" iddiasında bulunduğu 3 Filistinlinin öldürüldüğünü söyledi.

Saldırıya ilişkin Filistinli gruplardan henüz açıklama yapılmadı.

19:45 DSÖ, Gazze'de acıların sonlandırılması için "kalıcı ateşkes" çağrısını yineledi
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, "Sivillerin daha fazla acı çekmesine son vermek amacıyla insani yardımların ulaştırılmasının devamı için kalıcı ateşkes çağrımızı yineliyoruz." dedi.

18.34 Hamas, Rus vatandaşı 2 esiri serbest bıraktıklarını duyurdu.

Hamas 2 Rus esiri serbest bıraktı!



16.51 El Kassam Tugayları, daha önce Gazze Şeridi'ne düzenlenen siyonist bombardımanı sonucunda 3 İsrailli esirin hayatını kaybettiğini duyurdu:
İsrailli esirleirn isimleri Sherry Silverman Bibas, Kefir Baypası, Ariel Bibas olarak bildirildi.

15.50 Kudüs Tugayları: Cenin Tugayı'ndaki Mücahitlerimiz işgal güçleriyle uzun saatler süren çatışmalara girdi ve onlara ağır kayıplar verdirdi. Mücahitlerimiz pusu kurdu ve düşman saflarında kesin kayıplar verdi. Damj mahallesinde düşman araçlarına ve piyade birliklerine patlayıcı patlattık ve bazı can kayıplarına yol açtık.

15.40 Hamas ateşkesin altıncı gününde İsrail hapishanelerinden 30 mahkumun serbest bırakılacağını duyurdu.

Serbest bırakılacaklar arasında Filistinli aktivist Ahed Tamimi de yer alıyor. Mahkumlar işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil ve Ramallah dahil çeşitli şehirlerinden ve Kudüs'ten geliyor.

Serbest bırakılacak Filistinli esirlerden 15'nin 18 yaş altı çocuk, 15'nin kadın olduğu kaydedildi.

15.15 Filistin Sağlık Bakanlığı, işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentinde iki çocuğun İsrail güçleri tarafından vurularak öldürüldüğünü bildirdi.

Katil İsrail askeri 9 yaşındaki çocuğu vurarak öldürdü

El Cezire'nin bildirdiğine göre dokuz yaşında bir çocuk başından, 15 yaşında bir çocuk da göğsünden vuruldu.

Güvenlik ve yerel kaynaklar, Filistin haber ajansı Wafa'ya, İsrail ordusunun Damj mahallesi sakinlerini silah zoruyla evlerini terk etmeye zorladığını ve mahalledeki sokakları tahrip ettiğini, ayrıca işgal ordusunun bir bir evi bombaladığını bildirdi.

13.10 Gazze Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, Gazze'ye gönderilen yardımların hiçbirinin kuzey bölgelerine ulaşmadığını bildirdi. Sözcü Gazze'deki son durum ile ilgili şu şekilde konuştu:

Gazze'nin kuzeyindeki bölgelere, özellikle de hastanelere tek bir damla bile güneş girmedi.
İşgal, ateşkesi Gazze halkına gerekli yardım çerçevesinin dışında tutmak istiyor.
Durum böyle devam ederse Gazze'nin kuzeyinde sağlık hizmetleri sona erecek.
İşgal, Kuzey Gazze'de yaşayanların tamamını ölüme mahkum etti.
İşgal, çeşitli ülkelere yardım sağlama fırsatı vermemekte ısrar ediyor.

12.15 Soykırımcı İsrail, 12 saatten fazla bir süredir devam eden baskınında iki evi havaya uçurdu, yollara ve su şebekelerine hasar verdi.

Onlarca zırhlı askeri araç ve en az dört buldozer ile Filistin direnişinin sembolü haline gelen Cenin kasabasına saldıran işgal güçleri, ikisi çocuk olmak üzere en az altı kişiyi yaraladı, 20 kişiyi ise gözaltına aldı.

12.06 Gazze Belediyesi: İşgalci İsrail güçleri Merkezi Arşiv binasını yıktı ve 100 yılı aşkın bir geçmişe sahip binlerce tarihi belgeyi yok etti.

11.00 İsrail Yayın Otoritesi KAN, insani aranın bir veya iki gün daha uzatılabileceğini iddia etti.

SOYKIRIMCININ HEDEFİ BATI ŞERİA

10.16 İsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria'da her gün ölümcül baskınlar düzenliyor.

Filistin'in Wafa haber ajansına göre İsrail güçleri, Cenin mülteci kampı da dahil olmak üzere Cenin'in çeşitli bölgelerine baskınlar düzenledi ve en az üç kişinin yaralandığı bildirildi.

İsrail ordusu Cenin'deki bir hastaneyi kuşatarak sağlık ekiplerinin çalışmasını engellemeye devam ediyor.

İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'daki çeşitli bölgeleri hedef alan çok yönlü bir operasyonun parçası olarak Nablus'taki El Askar mülteci kampına da baskın düzenlediği bildirildi.

09.10 Soykırımcı İsrail güçleri Gazze kıyısında bir tekneye ateş açtı. Soykırımcının bu saldırısı son saatlerde Gazze'ye yapılan ikinci saldırı. El Cezire, İsrail'e ait hücum botlarının şafak vakti güney Gazze'deki Han Yunus sahilini çok sayıda top mermisiyle hedef aldığını bildirmişti.

09.07 İsrail işgal güçleri Cenin'e ve Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin Mülteci Kampı'na takviye kuvvetler konuşlandırmaya devam ediyor.

04:52 Hamas, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırıların yol açtığı yıkımın boyutunu görmeleri için gazeteciler ve medya kuruluşlarına bölgedeki varlıklarını yoğunlaştırmaları çağrısında bulundu.

04:20 İslami Cihad Hareketi Genel Sekreter Yardımcısı Muhammed el-Hindi, esirler konusunda iki taraftan da "herkese karşılık herkesin serbest bırakılması" denklemini kabul edebileceklerini belirterek, "İsrail, tüm esirlerimizi serbest bırakmaya hazırsa biz de hazırız." dedi.

03:22 Serbest bırakılan İsrailli esirler, Tel Aviv'e ulaştı

02:44 İsrail ordusu Batı Şeria'da baskın düzenleyerek Cenin Mülteci Kampı ile 3 hastaneyi kuşattı

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberinde İsrail ordusunun, buldozerler eşliğinde Cenin kentine çeşitli yönlerden girerek birçok mahalleye baskın düzenlediği, keskin nişancılarını yüksek binanın çatılarına konuşlandırdığı ve Cenin Mülteci Kampı'nı her taraftan kuşatma altına aldığı kaydedildi.

Haberde, ordu güçlerinin, kimlikleri henüz bilinmeyen iki genci bir aracın içinde gözaltına aldığı, Cenin Devlet Hastanesi'nin acil girişinin önünde ve çevresinde konuşlandıkları, buldozerlerinin altyapıyı ve vatandaşların mülklerini tahrip ettiği belirtildi.

Filistin devlet televizyonunun haberinde de yüzden fazla İsrail askeri aracı ve 7 buldozerin Cenin şehrine ve Cenin Mülteci Kampı'na baskın düzenlediği, Cenin Devlet Hastanesi, İbn Sina Hastanesi ve Er-Razi Hastanesi'nin ordu tarafından kuşatıldığı ifade edildi.

Haberde, baskında İsrail ordusunun "arananlar" olarak sınıflandırdığı Filistinlileri hedef aldığı ve aradıkları kişiyi bulamamaları halinde babası, annesi veya akrabalarından birini gözaltına aldıkları kaydedildi.

Görgü tanıkları, AA muhabirine yaptıkları açıklamada, Cenin kentinin "Sinema Kavşağı" bölgesi ile Cabiriyyat Mahallesi ve Cenin Mülteci Kampı'nda İsrail ordu güçleriyle Filistinlilerin arasında silahlı çatışma çıktığını söyledi.

Filistin Kızılayından yapılan açıklamada İsrail ordusunun, Kızılayın ambulans ekiplerinden birini Cenin Devlet Hastanesi önünde alıkoyduğu, ayağından gerçek kurşunla yaralanan kişinin hastaneye naklini engellediği bildirildi.

Açıklamada ayrıca Kızılay ekiplerinin Ramallah kenti yakınlarındaki Ofer Askeri Hapishanesi yakınlarında gerçek mermiyle yaralanan iki kişiye tıbbi müdahalede bulunduğu belirtildi.

Öte yandan Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Batı Şeria'nın El Halil kentinin kuzeyindeki El-Arrub Kampı'nda İsrail askerlerinin ateş açması sonucu gerçek mermiyle karnından ağır yaralanan kişinin El-Ehli Hastanesi'ne getirildiği ifade edildi.

İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde bulunan Cenin şehrine baskın düzenleyerek Cenin Mülteci Kampı ile 3 hastaneyi kuşattığı ve Filistinlilerle çatıştığı bildirildi.

28 KASIM'DA YAŞANANLAR...

22:48 İsrail, 15'i kadın, 15'i çocuk 30 esiri serbest bıraktı.

Katil İsrail 30 Filistinliyi serbest bıraktı!

20.52 5. REHİNE TAKASI BAŞLADI

Hamas 10 rehineyi daha Kızılhaç'a teslim etti.

Katar Dışişleri Bakanlığı, Gazze'de bulunan 10 İsrailli esirin ülkelerine getirilmek üzere Kızılhaç yetkililerine teslim edildiğini duyurdu.

5. gün rehine takasından ilk kare!



20.31 Gazze'deki hükümet, İsrail bombardımanında yıkılan evlerin enkazından son 24 saatte 160 naaşın daha çıkarıldığını duyurdu

20.23 İsrail ile Hamas arasında "insani aranın" iki daha gün uzatılması kapsamında İsrail hapishanelerinden bu akşam serbest bırakılacak 30 Filistinli esirin isim listesi yayımlandı.

Filistin Esirler Cemiyeti tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre serbest bırakılacaklar arasında 15 kadın ve 15 çocuk bulunuyor.

16.23 El Kassam Tugayları: Ateşkes anlaşmasının düşman tarafından açık bir şekilde ihlali sonucunda Gazze'nin kuzeyinde saha sürtüşmeleri meydana geldi ve mücahitlerimiz bu ihlalle mücadele etti. Düşman bağlı kaldığı sürece biz ateşkese bağlıyız ve arabulucuları, ateşkesin tüm şartlarına uyması için işgalcilere baskı yapmaya çağırıyoruz.

15.50 Gazze Sağlık Bakanlığı, El Şifa Hastanesi'ndeki diyaliz ünitesinin yeniden açıldığını ve hasta kabul ettiğini söyledi.

Bakanlık kısa bir açıklama yaparak hastaları tedaviye devam etmeleri için hastaneye geri davet etti.

DSÖ, hastanede hâlâ 22'si böbrek diyalizi hastası olmak üzere 180 hasta ve yedi sağlık çalışanının bulunduğunu söylüyor.

14.55 İşgal altındaki Batı Şeria'daki Filistinli İsrail'in açtığı ateş sonucu yaralandı

Filistin Kudüs haber ajansının haberine göre, işgal altındaki Batı Şeria'nın Tubas yakınındaki Tayasir köyünden Ömer Wahdan, İsrail güçlerinin bu sabah çatışmalar sırasında kendisini vurması sonrasında aldığı yaralardan dolayı hayatını kaybetti.

Son cinayet ile birlikte işgal altındaki Batı Şeria'da 7 Ekim'den bu yana toplam ölü sayısı 242'ye çıktı.

14:40 Reuters, Mossad ve CIA yetkilileri DOHA'da ateşkesin uzatılması konusu için bir araya geldiğini duyurdu.

SOYKIRIMCININ HEDEFİ BATI ŞERİA

08.55 Gazze'de ateşkes uzatılırlen soykırımcı İsrail Batı Şeria'ya yöneldi. Ramallah'ın kuzeybatısındaki Kafar köyüne baskın düzenleyen İsrail, Filistinli bir genci öldürdü. İsrail güçleri, Ramallah'ın batısındaki Beitunia kasabasında ise Filistinli mahkumların serbest bırakılması için hazırlık yaparken bir Filistinliyi daha öldürdü.

İsrail güçleri, ağustos ayında evini vurup öldürdükleri Filistinli Daoud Abdel Razzaq Daras'ın Ramallah'ın kuzeybatısındaki Deir Ammar kampındaki evini havaya uçurdu. Baskında 2 Filistinli de yaralandı. İsrail'in Marah Rabah, Beit Furik ve Dheisheh kampına da baskın düzenlediği bildirildi.

08.23 El Cezire İsrail'in işgal ordusuna ait özel bir kuvvetin Batı Şeria'daki Tubas şehrine saldırdığını ve buradaki bir evi kuşattığını bildirdi.

Soykırımcı İsrail orudusu Batı Şeriadaki bir köyü füzelerle hedef aldı
Soykırımcı İsrail orudusu Batı Şeria'daki bir köyü füzelerle hedef aldı
Soykırımcı İsrail bir köyü füzelerle hedef aldı

Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
CANLI TAKİP | Soykırımcı İsrail Gazze’yi bombalıyor! Sözde ateşkes sona erdi: Terör devletinden ‘Savaşa yeniden başladık’ açıklaması
S&P Türkiye’nin kredi not görünümünü durağandan pozitife çevirdi
AK Parti’de yerel seçimler için aday belirleme hazırlığında ikinci aşama: Anket!
SON DAKİKA