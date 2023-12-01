CANLI TAKİP | Gazze bombalanıyor! Soykırımcı terör devleti İsrail’den ’Savaşa yeniden başladık’ açıklaması

BM'nin Gazze 'ye ilişkin ifadelerine yönelik eleştiriler konusunda da Dujarric, "Kullandığımız ya da kullanmadığımız terminoloji için 360 dereceden eleştiriliyoruz." dedi.

Dujarric, "Peki sadece endişe mi duyuyorsunuz? Bundan öteye gidecek mi? Daha önce de bu konu gündeme geldi, Genel Sekreter (Antonio Guterres) diğer çatışmalarla karşılaştırıldığında, burada daha mı yumuşak bir dil kullanıyor? İsrail'den baskı mı hissediyorsunuz, o yüzden mi terminoloji seçiminde kendinizi sınırlıyorsunuz?" sorularına da "Genel Sekreter kullandığı terminoloji konusunda kendinden emin ve kullanmak istediği ifadeleri kullanıyor." karşılığını verdi.

DSÖ'nün söz konusu bilgileri sağlama görevi olduğuna işaret eden Dujarric, "Söz konusu saldırılarla ilgili endişemizi dile getirdik. Sağlık tesisleri hiçbir zaman çatışmada kullanılmamalı." dedi.

Dujarric, yakıt eksikliği ve saldırıların verdiği zararlar nedeniyle su üretim tesislerinin de hala kapalı olduğunu ifade etti.

"KUZEYE HALA SU ERİŞİMİ SIKINTILI" Gazze 'deki genel duruma ilişkin bilgi veren Dujarric, çatışmalara verilen "insani ara" ya rağmen Gazze'nin kuzeyine su erişiminde hala hiçbir iyileşme olmadığını açıkladı.

"GAZZE'DEN GELEN SAYILARIN DOĞRU OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUZ"

Gazze'deki can kaybı sayısının hala tartışma konusu olmasına ilişkin bir soruya cevaben Dujarric, BM'nin verileri Gazze Sağlık Bakanlığından aldığını anımsatarak, "Sayıların doğru olduğunu görüyoruz." dedi.

Dujarric, BM'nin daha önce de Gazze'de savaş ve çatışmaları takip ettiğini, mevcut durumun da daha önceki üzücü deneyimlerle uyuştuğunu söyledi.

BM'nin çatışmaya "insani ara"nın uzatılmasını memnuniyetle karşıladığını, yine de yardım sevkiyatının zor olduğunu belirten Dujarric, BM'nin insani ateşkes çağrısı yapmaya devam ettiğinin altını çizdi.

Dujarric, İsrail'in saldırıları tekrar başlatması halinde BM'nin hazırlıklı olup olmadığının sorulması üzerine ise "Biz daha önce de yaptığımız gibi insani yardım sağlamaya çalışmaya devam edeceğiz. Bunu belki de dünyanın en zor koşullarında yapmaya çalışıyoruz. Tüm boyutlarıyla, çok nüfuslu alanda, ağır silahlarla çatışmanın sürdüğü koşullar bunlar. Ancak Gazze'deki çalışanlarımız insani yardım sağlama imkanlarını her zaman kullanmaya devam edecek. Daha fazla yardım sağlamak için mevcut durumun sürmesi, yani çatışma olmaması tercihimiz." diye konuştu.

18.53 İKİ ESİRİN İSRAİL TOPRAKLARINA ULAŞTI

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Kızılhaç'ın, Gazze'deki 2 İsrailli esiri teslim aldığını ilettiği aktarıldı. Birkaç saat içinde başka İsrailli esirlerin de Kızılhaç yetkililerine teslim edilmesinin beklendiği ifade edildi.

18.08 Hamas iki İsrailli esiri daha Kızılhaç'a teslim etti.



16.50 İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, dışişleri bakanına İspanya büyükelçisini kınama çağrısı yapması talimatını verdiğini söyledi.

Daha önce İspanya Başbakanı Pedro Sanchez bir röportajda, çocuk ölümlerinin artması nedeniyle İsrail'in Gazze savaşı sırasında uluslararası hukuka uyduğundan şüphe ettiğini söylemişti.

15.30 Hamas üyesi Muhammed Nazzal, El Cezire'ye İsrail yetkililerinin İsrail hava saldırılarında öldürülen üç esirin cesedini geri almayı reddettiğini söyledi ve "İsrailli mahkumların cenazelerini teslim etmeye hazırız ancak İsrail yetkilileri onların cenazelerini almayı reddetti" dedi.

Nazzal, Hamas'ın kalıcı bir ateşkes sağlamaya çalıştığını ancak İsrail yetkililerinin şu ana kadar bunu reddettiğini de belirtti ve "İsrail'in liderliği içinde siyasi ve askeri kurumlarda bölünmeler olduğunu düşünüyorum. Şu ana kadar savaşı durdurmaya mı yoksa devam ettirmeye mi hazır olduklarına karar vermediler" şeklinde konuştu.

13.24 İsrail'in işgal tankları Gazze şehrinin El Nasr mahallesine ateş açtı.

13.00 Soykırımcı İsrail, Hamas ile yapılan ateşkes anlaşmasına rağmen Gazze'ye saldırmaya ve Batı Şeria'da tutuklama kampanyasına devam ediyor. Terör devletinin başbakanı Benjamin Netanyahu, Gazze'de ateşkes devam ederken Hamas'ın Aksa Tufanı Operasyonu'nun ardından hızlandırdıkları sivilleri silahlandırma operasyonunu sürdüreceklerini duyurdu.

7 Ekim'den bu yana yerleşimci İsraillileri silahlandıran soykırımcı İsrail, Batı Şeria'da ve Kudüs'te Filistinlilere yönelik büyük bir katliam hazırlığı yapıyor. Yerleşimci İsraillilere silah dağıtmaya devam eden İsrail, sivilleri açıkça Filistinlilerin üzerine sürüyor.

10.53 ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ile yaptığı telefon görüşmesinde, Gazze'deki durumu ele aldı.

ABD Savunma Bakanlığından (Pentagon) yapılan yazılı açıklamaya göre, iki bakan, İsrail ordusunun, Gazze'de "çatışmaya ara vermesi" konusunu görüştü.

Gallant ile "esirlerin kurtarılması" konusunu da görüşen Austin, Gazze'ye insani yardımların artmasının ve sivillerin zarar görmesini azaltmanın öneminin altını çizdi.

09.36 Serbest bırakılan her Filistinli mahkuma karşılık bir Filistinli daha gözaltına alınıyor. El Cezire muhabiri Zein Basravi, esir takasında Filistinliler serbest bırakılsa da matematiğin Filistinli mahkumların lehine işlemediğini belirtti.

Terör devleti İsrail'in Batı Şeria'da tutuklama kampanyasına devam ettiğini belirten Basravi, serbest bırakılan her Filistinliye karşılık bir başka Fİlistinlinin gözaltına alındığını bildirdi.

08.55 Soykırımcı İsrail hükümeti, bugün açıklanacak Gazze Şeridi'ndeki esirlerin yeni listesinin kendisine ulaştığını açıkladı.

İsrail başbakanlığından yapılan açıklamada, "Kısa bir süre önce İsrail'e anlaşma şartlarına uygun olarak kadın ve çocukların listesi verildi ve bu nedenle ateşkes devam edecek" ifadelerine yer verilirken serbest bırakılacak esirlerin sayısı ise belirtilmedi.

İŞGAL KUVVETLERİNDEN BATI ŞERİA'YA TAKVİYE KUVVET

08.48 İsrail işgal güçleri Batı Şeria'daki Eriha şehrine baskın düzenledi ve şehirdeki Ayn Sultan kampına takviye kuvvet gönderdi.

ATEŞKES BİR GÜN DAHA UZATILDI

07.57 Soykırımcı İsrail ve Hamas, Gazze'deki ateşkesi yedinci gün uzatma konusunda anlaştı

İsrail ordusu, Hamas'la ateşkesin "arabulucuların rehineleri serbest bırakma sürecini sürdürme çabaları ışığında ve anlaşma şartlarına tabi olarak" devam edeceğini duyurdu.

Hamas ise ateşkesin yedinci gün uzatılması konusunda anlaşmaya varıldığını söyledi.

06:36 Hamas: Ateşkesin uzatılmaması halinde yeni savaşlara hazırız.

04.10 Filistinli 30 kadın ve çocuk esir, İsrail hapishanesinden serbest bırakıldı.

Hamas ile İsrail arasında varılan esir takası mutabakatı kapsamında İsrail hapishanesinden serbest bırakılan Filistinli 30 kadın ve çocuk esiri taşıyan Uluslararası Kızılhaç Örgütü konvoyu, işgal altındaki Batı Şeria'ya İsrail ordusunun baskınından sonra ulaşabildi.

Filistinli 14 kadın ve 16 çocuğun yer aldığı, işgal altındaki Batı Şeria'dakileri taşıyan Kızılhaç konvoyu, gece geç saatlerde Ofer Askeri Hapishanesi'nden ayrıldı.

Hamas ile Tel Aviv arasındaki esir takası kapsamında abluka altındaki Gazze Şeridi'nden 10 İsrailli kadın ve çocuk esirin gece salıverilmesinin ardından gözler, taraflar arasındaki mutabakat gereği İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'nın Ofer Askeri Hapishanesi'nden serbest bırakılacak Filistinli kadın ve çocuk esirlere çevrildi.

İsrail askerleri, Ofer Hapishanesi ve Ramallah yolu üzerinde yer alan Filistin beldesi Betunya'da bekleyen çoğunluğu genç Filistinlilere zırhlı askeri ciplerle müdahale etti.

BİRİ AĞIR 5 FİLİSTİNLİ YARALANDI

İsrail ordusu, bölgedeki Filistinlilere göz yaşartıcı gaz ve ses bombası attı, kauçuk kaplı mermilerle ateş açtı.

Filistin Kızılayından yapılan açıklamaya göre, İsrail askerlerinin Filistinlilere gerçek mermiyle açtığı ateşte biri ağır 5 Filistinli yaralandı.

Kızılhaç Konvoyu, İsrail ordusunun Filistin beldesine baskını ve çıkan olaylar nedeniyle gece geç saatlerde İsrail ordusunun kontrolünden ayrılabildi.

Serbest kalanların arasında İsrail askerlerinin 7 Ekim'den sonra gözaltına aldığı "Filistinli cesur kız" Ahed Temimi'nin de olduğu bildirildi.

Filistinli esirleri taşıyan, Filistin bayrakları ve Hamas flamalarıyla onlarca Filistinlinin eşliğinde ilerleyen konvoy, Ramallah'a ulaştı.

Filistinli esirler, onları karşılayanların kutlamaları eşliğinde otobüsten inmeye başladı.

DOĞU KUDÜS'TEKİ AİLELERİN EVLERİNE BASKIN

Doğu Kudüs'te salıverilen Filistinli esirler, evlerine İsrail polisi tarafından getirildi.

İsrail polisi, egemenliğinde saydığı ancak uluslararası hukuka göre işgal altındaki Doğu Kudüs'te yaşayan Filistinli esirlerin ailelerinin evlerine baskın düzenliyor.

İsrail polisi, serbest bırakılan Filistinlilerin ailelerine "gösteri, kutlama yapılmaması, sadece birinci derece yakınların karşılayabilmesi ve Filistin bayrağı açılmaması" için baskı uyguluyor.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülere göre İsrail polisi, bu akşam serbest bırakılacak Doğu Kudüs'ün Sur Bahir Mahallesi'nden Muhammed Cadallah'ın evine düzenlediği baskında bir aile yakınını darbetti.

Taraflar arasında sağlanan mutabakata göre çatışmalara verilen "insani ara", bu sabah yerel saatle 07.00'de (TSİ 08.00) sona eriyor.

Hamas ile İsrail arasında Gazze Şeridi'nde çatışmalara verilen "insani aranın" uzatılması için arabulucularla müzakereler devam etti ancak henüz mutabakata ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

00.15 Esir takasının 6. aşamasında 10 İsrailli ile 4 Taylandlı rehine serbest bırakıldı.

İsrail ordusunun X platformunda yayımladığı açıklamada, ülkeye ulaşan 10'u İsrailli, 4'ü Taylandlı 14 kişiye ordu ve İsrail İç İstihbarat Servisi Şin-Bet'te (Şabak) görevli güvenlik mensuplarının eşlik ettiği belirtildi.

Açıklamada, güvenlik görevlilerinin, bu kişilere sağlık taramalarının ardından hastanelerde bekleyen ailelerine ulaşana kadar eşlik edecekleri bildirildi.

İsrail ordusu, daha önce yaptığı açıklamada, abluka altındaki Gazze Şeridi'nden 10 İsrailli kadın ve çocuk esir ile 4 Taylandlının Uluslararası Kızılhaç Komitesi konvoyuna teslim edildiğini duyurmuştu.

22.21 İsrail askerleri "insani araya" rağmen Gazze'de 3 Filistinliyi öldürdü.



İsrail askerlerinin abluka altındaki Gazze Şeridi'nde çatışmalara verilen "insani arayı" ihlal ettikleri iddiasıyla 3 Filistinliyi öldürdüğü bildirildi.

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, Gazze Şeridi'nde "silahlı olduğunu" ileri sürdüğü 3 Filistinlinin "insani arayı" ihlal ettiğini savundu.

Hagari, "İsrail askerlerine tehdit oluşturduğu" iddiasında bulunduğu 3 Filistinlinin öldürüldüğünü söyledi.

Saldırıya ilişkin Filistinli gruplardan henüz açıklama yapılmadı.



19:45 DSÖ, Gazze'de acıların sonlandırılması için "kalıcı ateşkes" çağrısını yineledi

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, "Sivillerin daha fazla acı çekmesine son vermek amacıyla insani yardımların ulaştırılmasının devamı için kalıcı ateşkes çağrımızı yineliyoruz." dedi.

18.34 Hamas, Rus vatandaşı 2 esiri serbest bıraktıklarını duyurdu.





16.51 El Kassam Tugayları, daha önce Gazze Şeridi'ne düzenlenen siyonist bombardımanı sonucunda 3 İsrailli esirin hayatını kaybettiğini duyurdu:

İsrailli esirleirn isimleri Sherry Silverman Bibas, Kefir Baypası, Ariel Bibas olarak bildirildi.

15.50 Kudüs Tugayları: Cenin Tugayı'ndaki Mücahitlerimiz işgal güçleriyle uzun saatler süren çatışmalara girdi ve onlara ağır kayıplar verdirdi. Mücahitlerimiz pusu kurdu ve düşman saflarında kesin kayıplar verdi. Damj mahallesinde düşman araçlarına ve piyade birliklerine patlayıcı patlattık ve bazı can kayıplarına yol açtık.