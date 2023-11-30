Soykırımcı İsrail’in yalanı yine elinde patladı! İsrailli gazeteci Ishay Coen kurgulanan skandal videoyu silmek zorunda kaldı

İsrailli gazeteci Ishay Co en, "7 Ekim'de silahlı Filistinlilerin, Gazze yakınlarındaki Yahudi yerleşim birimlerinde çocuk ve bebekleri öldürdüğünü" iddia eden İsrail ordusundan biriyle yaptığı röportajı sosyal medya hesabından kaldırdı.

Röportajın video çekimi sırasında İsrail ordu sözcü lüğü ofisinden bir temsilcinin de hazır bulunduğunu ve videonun yayınlanmasına onay verdiğini kaydeden Coen, tanıtım reklamının yayınlanmasından sonra gelen şikayetler üzerine videoyu derhal sildiğini ifade etti.

İsrail ordusu sözcülerinden birinin kendisinden bir röportaj yapmasını istediğini aktaran Coen, röportajı yaptığı kişiyi daha önceden tanımadığını belirtti.





Coen, röportajı yaptığı kişinin İsrail ordusundan olduğunu ve anlattığı hikayenin gerçekliğinde ısrar ettiğini belirtti.

Öte yandan, Chani Burnshtein isimli bir İsrailli, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Coen'i şu ifadelerle eleştirdi:

"Dün Coen, bir subayın yaşananlarla örtüşmeyen şok edici sözlerinden oluşan bir röportaj yayınladı. Sonunda Coen, videoyu kaldırdı ama tanınmış bir hesap bu videoyu indirdi ve 8 saat içinde yüzbinlerce kişi bunu seyretti."

Burnshtein, Coen'in, sıhhatinden emin olmadığı bir videoyu internete yüklemesini sorumuzca bir davranış olarak nitelendirdi.

Gazze'den 7 Ekim'de İsrail'e karşı başlatılan saldırı sırasında Kassam Tugayları'nın "çok sayıda İsrailli bebeğin başını kestiği" iddiaları ortaya atılmıştı.