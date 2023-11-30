SON DAKİKA I ABD’den katliam sürsün açıklaması: Gazze’de kalıcı ateşkesi desteklemiyoruz

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, Gazze Şeridi'nde "silahlı olduğunu" ileri sürdüğü 3 Filistinlinin "insani ara"yı ihlal ettiğini savundu.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, İsrail'in günler öncesinde zorla boşaltması nedeniyle ancak "insani ara"da girilebilen Nasr Çocuk Hastanesinin yoğun bakım ünitesinde çürümüş bebek cesetleri bulunduğuna ilişkin sosyal medyada yayılan görüntüler hakkında, açıklama yaptı.

Ayrıca İsrail hapishanesinden serbest bırakılan Filistinli 30 kadın ve çocuk esiri taşıyan Uluslararası Kızılhaç Örgütü konvoyu, işgal altındaki Batı Şeria'ya İsrail ordusunun baskınından sonra ulaşabildi.

10 İSRAİLLİ KADIN VE ÇOCUK ESİRLE 4 TAYLANDLI SERBEST BIRAKILDI İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'nden 10 İsrailli kadın ve çocuk esir ile 4 Taylandlının Uluslararası Kızılhaç Komitesi konvoyuna dün gece saatlerinde teslim edildiğini duyurdu.

"İNSANİ ARA" UZATILDI

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ndeki "insani ara"nın bitmesine dakikalar kala yaptığı açıklamada, bu aranın uzatıldığı duyuruldu ancak sürenin kaç gün uzatıldığına dair bilgi verilmedi.

Açıklamada, "Arabulucuların çabaları doğrultusunda esirlerin serbest bırakılmaya devam edilmesi ve çerçeve (mutabakatı) şartlarına uygun olarak operasyonlara ara verme (süreci) devam edecek." ifadesine yer verildi.

Öte yandan Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, "insani ara"nın bir gün uzatılmasına karar verildiği belirtildi.

İsrail ile Hamas arasında arabuluculuk yapan Katar da "insani ara"nın uzatıldığını doğrulayan bir açıklama yaptı.

BATI KUDÜS'TE 3 İSRAİLLİ ÖLDÜ

Batı Kudüs'te düzenlenen silahlı saldırıda 3 İsraillinin öldüğü, 3 kişinin ağır yaralandığı bildirildi.

İsrail Polis Sözcülüğünden yapılan açıklamaya göre, Batı Kudüs'ün girişinde İsraillilere yönelik saldırı düzenlendi.

Saldırıyı gerçekleştiren iki şüphelinin ateş açılarak etkisiz hale getirildiğini açıklayan İsrail polisi, olay yerine çok sayıda birlik gönderildiğini bildirdi.

Hamas da Telegram hesabından yaptığı açıklamada, bu silahlı saldırının faillerinin Hamas'a mensup iki kardeş olduğunu duyurdu.

Açıklamada, söz konusu saldırının "İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'nde gerçekleştirdiği katliamlar, Cenin'de öldürdüğü çocuklar, Filistinli esirlere karşı ihlaller ve Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırılar, insanların burada ibadet etmesine getirdiği engellere karşılık yapıldığı" kaydedildi.

BATI ŞERİA VE DOĞU KUDÜS'TE GÖZALTINA ALINAN FİLİSTİNLİLER 3 BİN 365 OLDU

İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 40 Filistinliyi gözaltına aldığı bildirildi.

Filistin Esirler Cemiyetinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail güçlerinin, Doğu Kudüs ve Batı Şeria'nın birçok bölgesinde Filistinlilere yönelik baskınlar düzenlediği ifade edildi.

Söz konusu baskınlarda 40 Filistinlinin gözaltına alındığı aktarılan açıklamada, İsrail ordusunun 7 Ekim'den bu yana Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te gözaltına aldığı Filistinlilerin sayısının 3 bin 365'e ulaştığı belirtildi.

İsrail ordusu 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ni yoğun şekilde bombalarken, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de baskınlar düzenleyerek çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.