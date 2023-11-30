Şehit torunuyla vedası yürekleri parçalamıştı! Filistinli Halit dedenin cennete uğurladığı torunu Reem’den geriye bu görüntüler kaldı| İşte Halid dedenin hikayesi…

Sen "Bırakacağım" dersin, o da "Sen bırakırsan ben de bırakırım" derdi. Khaled küçük yüzünden bir türlü vazgeçmiyor. Şimdi evinin enkazı arasında anılar arıyor.





TORUNU REEM'İN YİYEMEDİĞİ MANDALİNAYI BİLE SAKLIYOR

Milyonların yüreklerini dağlayan o görüntülere dair konuşan Halid dede, "Bu Reem'in bebeğiydi. Bir hava saldırısı olduğunda uyuyorduk. Geçen hafta Güney Gazze deki evlerimiz yıkıldı. Uyandım çocuklarını ve torunlarını çığlık çığlıya arıyordum. Karanlıkta yürümekte zorlanıyordum. Ve enkazın altında onları bulmaya çalışıyordum. Kimseyi bulamadım. Hepsi bir enkazın altında kaldı." Diyor. "Kızım Meysa buradaydı" diyor. "Çocukları Reem ve Tada onun kollarındaydı. Reem'e verdiğim ve yiyemnediği mandalina" dedi.

"KÜPESİNİ GÖĞSÜMDE BİR ROZET GİBİ TAŞIYACAĞIM"

Halid dede konuşmasının devamında "Ben onun yüzündeki tozları temizliyordum. Kızım Rim ve oğlum Tarık, ruhumun ruhu, Allah onlara emanet etsin. Yüzündeki tozları gidermek için onu tuzlu suyla temizliyordum. Küpesinin tekini buldum, diğeri kayıptı. Dedim ki, 'Bu senin küpen canım ve onu senden bana bir hatıra kalması için alacağım' İşte bu onun küpesi. Hep benimle kalacak ve bana onu hatırlatacak. Küpesini göğsümde bir rozet gibi taşıyacağım" ifadelerini kullandı.

Halid dede, hikayesini anlattığı açıklamada, "Ah Rim. Kalbimin bir tanesi. Kızımın kızı. Kızım çocuklarıyla beraber benim yanımda oturuyordu. Biz bütün aile aynı evde oturuyorduk. Her gün beraber vakit geçirirdik. O benim hayatım, canım, aşkımdı. Her zaman o ve kardeşi Faruk kucağımda olurdu. Tarık da onunla beraber vefat etti. Tarık ile de bir resmim olsun isterdim. Tarık ve Rim benim torunumdu. Ancak Rim bana daha yakındı. Doğum günüm onunkiyle aynı gündü.