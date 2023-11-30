PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Dünya Haberleri

Rusya'da LGBT terörüne geçit yok! Tüm faaliyetlerin yasaklanmasına karar verildi

Rusya Yüksek Mahkemesi, Adalet Bakanlığının başvurusu üzerine LGBT terörünün"aşırılıkçı" olarak kabul edilmesi ve faaliyetlerinin yasaklanmasına karar verdi. Rusya Adalet Bakanlığından 17 Kasım'da yapılan açıklamada, LGBT hareketinin faaliyetlerinde sosyal ve dini ayrışma unsurlarının tespit edildiği ve bunun, federal yasayı ihlal ettiği belirtilmişti.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 30 Kasım 2023, 19:03 Güncelleme 30 Kasım 2023, 19:16
Rusya’da LGBT terörüne geçit yok! Tüm faaliyetlerin yasaklanmasına karar verildi

Rusya'da mahkeme, LGBT terörünün"aşırılıkçı" olarak kabul edilmesi ve faaliyetlerinin yasaklanmasına karar verdi. Rusya Yüksek Mahkemesi, Adalet Bakanlığının başvurusu üzerine LGBT hareketinin ülkedeki faaliyetlerine ilişkin toplandı.

Kamuya kapalı gerçekleşen toplantıda, LGBT hareketinin aşırılıkçı olarak kabul edilmesine ve faaliyetlerinin yasaklanmasına karar verildi.



Rusya Adalet Bakanlığından 17 Kasım'da yapılan açıklamada, LGBT hareketinin faaliyetlerinde sosyal ve dini ayrışma unsurlarının tespit edildiği ve bunun, federal yasayı ihlal ettiği belirtilmişti.

Açıklamada, LGBT hareketinin "aşırılıkçı" olarak kabul edilmesi ve ülkedeki faaliyetlerinin yasaklanması için Rusya Yüksek Mahkemesine başvururulduğu kaydedilmişti.



Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in geçen yıl imzaladığı kararnameyle ülkede eş cinsel ilişkiler, "Rus toplumu için yıkıcı fikir ve değerler" kapsamına dahil edilmişti.



CİNSİYET DEĞİŞİKLİĞİ YASAKLANMIŞTI
Rusya daha önce de somut adımlar atarak LGBT terörüne karşı önemli kararlara imza atmıştı. Rusya Parlamentosunun alt kanadı Devlet Duması, ülkede cinsiyet değişikliği yapılmasını yasaklayan yasa tasarısını kabul edilmişti.



PROPOGANDA YAPMAKTA YASAKLANMIŞTI
Putin'in Aralık 2022'de onayladığı bir başka yasayla, Rusya'da geleneksel olmayan cinsel ilişki, çocuk istismarı ve cinsiyet değiştirme arzusuna neden olabilecek enformasyon propagandası içinde engelleyici adımlar atılmıştı.

Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma'da çocuklara yönelik "geleneksel olmayan" cinsel ilişkilerin tanıtımına getirilen yasağın yetişkinleri de kapsayacak şekilde genişletilmesi yönünde sunulan karar, oy birliğiyle kabul edildi.



KARARA UYMAYANA PARA CEZASI
Eşcinsel evliliği özendirici tüm yayınların yasaklandığı Rusya Anayasası'nda yer alan İdari Suçlar Kanunu'na göre pedofili propagandası yapanlar için 200 ile 400 bin ruble para cezası uygulanacak. Ayrıca eşcinsel ilişkileri reşit olmayan yaştaki kişilere özendiren kişilere 50 bin ruble ile 400 bin ruble para cezası verilecek. Bu tür suçları işleyen yabancı ülke vatandaşları ve vatansız statüsündeki kişiler ise 400 bin ruble para cezası, 15 gün boyunca tutuklanma veya sınır dışı edilme gibi durumlarla karşılaşabilecek.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
Ekremci Halk TV ve Odatv’den Kılıçdaroğlu’na zaman ayarlı ’Devr-i Sabık’ operasyonu! ’Kayıp 160 milyon lira iddiasının perde arkası
Libya tezkeresi TBMM’den geçti! HEDEPKK ve CHP’den ’hayır’ ittifakı
Besa Holding
SON DAKİKA