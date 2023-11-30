CANLI TAKİP | Gazze’de geçici ateşkes bir gün daha uzatıldı! Hamas ve soykırımcı İsrail’den açıklama

57 GAZETECİ ÖLDÜRÜLDÜ

Gazetecileri Koruma Komitesi (CPJ), İsrail ile Hamas arasındaki savaşın başlangıcından bu yana 57 gazeteci ve medya çalışanının öldüğünü doğruladığını söyledi. CPJ'e göre ölenlerin arasında 50 Filistinli, 4 İsrailli ve 3 Lübnanlı yer alırken, 19 gazeteci de tutuklandı.

CPJ'in Orta Doğu ve Kuzey Afrika program koordinatörü Sherif Mansour, "CPJ, gazetecilerin kriz zamanlarında önemli işler yapan siviller olduğunu ve savaşan taraflarca hedef alınmamaları gerektiğini vurguluyor" dedi ve sözlerine şöyle devam etti:

Bölgedeki gazeteciler bu yürek parçalayan çatışmayı haber yapmak için büyük fedakarlıklarda bulunuyor. Özellikle Gazze'dekiler benzeri görülmemiş bir bedel ödedi ve ödemeye devam ediyor, giderek artan tehditlerle karşı karşıya kalıyor. Birçoğu meslektaşlarını, ailelerini ve medya tesislerini kaybetti ve güvenli bir sığınak veya çıkış olmadığında güvenli bir yer aramak için kaçtı.

Takvim.com.tr bölgede yaşananları dakika dakika aktarıyor:

09.36 Serbest bırakılan her Filistinli mahkuma karşılık bir Filistinli daha gözaltına alınıyor. El Cezire muhabiri Zein Basravi, esir takasında Filistinliler serbest bırakılsa da matematiğin Filistinli mahkumların lehine işlemediğini belirtti.

Terör devleti İsrail'in Batı Şeria'da tutuklama kampanyasına devam ettiğini belirten Basravi, serbest bırakılan her Filistinliye karşılık bir başka Fİlistinlinin gözaltına alındığını bildirdi.

KUDÜS'TE SİLAHLI SALDIRI

09.00 İsrail ambulans servisi, Kudüs'te sehrin girişimdeki anayolda otobüs bekleyen insanlara ateş açıldığını ve en az yedi kişinin yaralandığını bildirdi. Saldırıda bir kişinin hayatını kaybettiği ve sekiz kişinin ise yaralandığı bildiriliyor.

İsrail gazetesi Yedioth Ahronoth ise Kudüs'ün kuzeybatı girişindeki saldırıyı üç Filistinlinin düzenlediğini ve üçünün de İsrail polisi tarafından öldürüldüğünü iddia etti.

08.55 Soykırımcı İsrail hükümeti, bugün açıklanacak Gazze Şeridi'ndeki esirlerin yeni listesinin kendisine ulaştığını açıkladı.

İsrail başbakanlığından yapılan açıklamada, "Kısa bir süre önce İsrail'e anlaşma şartlarına uygun olarak kadın ve çocukların listesi verildi ve bu nedenle ateşkes devam edecek" ifadelerine yer verilirken serbest bırakılacak esirlerin sayısı ise belirtilmedi.

İŞGAL KUVVETLERİNDEN BATI ŞERİA'YA TAKVİYE KUVVET

08.48 İsrail işgal güçleri Batı Şeria'daki Eriha şehrine baskın düzenledi ve şehirdeki Ayn Sultan kampına takviye kuvvet gönderdi.

ATEŞKES BİR GÜN DAHA UZATILDI

07.57 Soykırımcı İsrail ve Hamas, Gazze'deki ateşkesi yedinci gün uzatma konusunda anlaştı

İsrail ordusu, Hamas'la ateşkesin "arabulucuların rehineleri serbest bırakma sürecini sürdürme çabaları ışığında ve anlaşma şartlarına tabi olarak" devam edeceğini duyurdu.

Hamas ise ateşkesin yedinci gün uzatılması konusunda anlaşmaya varıldığını söyledi.

06:36 Hamas: Ateşkesin uzatılmaması halinde yeni savaşlara hazırız.

04.10 Filistinli 30 kadın ve çocuk esir, İsrail hapishanesinden serbest bırakıldı.

Hamas ile İsrail arasında varılan esir takası mutabakatı kapsamında İsrail hapishanesinden serbest bırakılan Filistinli 30 kadın ve çocuk esiri taşıyan Uluslararası Kızılhaç Örgütü konvoyu, işgal altındaki Batı Şeria'ya İsrail ordusunun baskınından sonra ulaşabildi.

Filistinli 14 kadın ve 16 çocuğun yer aldığı, işgal altındaki Batı Şeria'dakileri taşıyan Kızılhaç konvoyu, gece geç saatlerde Ofer Askeri Hapishanesi'nden ayrıldı.

Hamas ile Tel Aviv arasındaki esir takası kapsamında abluka altındaki Gazze Şeridi'nden 10 İsrailli kadın ve çocuk esirin gece salıverilmesinin ardından gözler, taraflar arasındaki mutabakat gereği İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'nın Ofer Askeri Hapishanesi'nden serbest bırakılacak Filistinli kadın ve çocuk esirlere çevrildi.

İsrail askerleri, Ofer Hapishanesi ve Ramallah yolu üzerinde yer alan Filistin beldesi Betunya'da bekleyen çoğunluğu genç Filistinlilere zırhlı askeri ciplerle müdahale etti.

BİRİ AĞIR 5 FİLİSTİNLİ YARALANDI

İsrail ordusu, bölgedeki Filistinlilere göz yaşartıcı gaz ve ses bombası attı, kauçuk kaplı mermilerle ateş açtı.

Filistin Kızılayından yapılan açıklamaya göre, İsrail askerlerinin Filistinlilere gerçek mermiyle açtığı ateşte biri ağır 5 Filistinli yaralandı.

Kızılhaç Konvoyu, İsrail ordusunun Filistin beldesine baskını ve çıkan olaylar nedeniyle gece geç saatlerde İsrail ordusunun kontrolünden ayrılabildi.

Serbest kalanların arasında İsrail askerlerinin 7 Ekim'den sonra gözaltına aldığı "Filistinli cesur kız" Ahed Temimi'nin de olduğu bildirildi.

Filistinli esirleri taşıyan, Filistin bayrakları ve Hamas flamalarıyla onlarca Filistinlinin eşliğinde ilerleyen konvoy, Ramallah'a ulaştı.

Filistinli esirler, onları karşılayanların kutlamaları eşliğinde otobüsten inmeye başladı.

DOĞU KUDÜS'TEKİ AİLELERİN EVLERİNE BASKIN

Doğu Kudüs'te salıverilen Filistinli esirler, evlerine İsrail polisi tarafından getirildi.

İsrail polisi, egemenliğinde saydığı ancak uluslararası hukuka göre işgal altındaki Doğu Kudüs'te yaşayan Filistinli esirlerin ailelerinin evlerine baskın düzenliyor.

İsrail polisi, serbest bırakılan Filistinlilerin ailelerine "gösteri, kutlama yapılmaması, sadece birinci derece yakınların karşılayabilmesi ve Filistin bayrağı açılmaması" için baskı uyguluyor.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülere göre İsrail polisi, bu akşam serbest bırakılacak Doğu Kudüs'ün Sur Bahir Mahallesi'nden Muhammed Cadallah'ın evine düzenlediği baskında bir aile yakınını darbetti.

Taraflar arasında sağlanan mutabakata göre çatışmalara verilen "insani ara", bu sabah yerel saatle 07.00'de (TSİ 08.00) sona eriyor.

Hamas ile İsrail arasında Gazze Şeridi'nde çatışmalara verilen "insani aranın" uzatılması için arabulucularla müzakereler devam etti ancak henüz mutabakata ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

00.15 Esir takasının 6. aşamasında 10 İsrailli ile 4 Taylandlı rehine serbest bırakıldı.

İsrail ordusunun X platformunda yayımladığı açıklamada, ülkeye ulaşan 10'u İsrailli, 4'ü Taylandlı 14 kişiye ordu ve İsrail İç İstihbarat Servisi Şin-Bet'te (Şabak) görevli güvenlik mensuplarının eşlik ettiği belirtildi.

Açıklamada, güvenlik görevlilerinin, bu kişilere sağlık taramalarının ardından hastanelerde bekleyen ailelerine ulaşana kadar eşlik edecekleri bildirildi.

İsrail ordusu, daha önce yaptığı açıklamada, abluka altındaki Gazze Şeridi'nden 10 İsrailli kadın ve çocuk esir ile 4 Taylandlının Uluslararası Kızılhaç Komitesi konvoyuna teslim edildiğini duyurmuştu.

22.21 İsrail askerleri "insani araya" rağmen Gazze'de 3 Filistinliyi öldürdü.



İsrail askerlerinin abluka altındaki Gazze Şeridi'nde çatışmalara verilen "insani arayı" ihlal ettikleri iddiasıyla 3 Filistinliyi öldürdüğü bildirildi.

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, Gazze Şeridi'nde "silahlı olduğunu" ileri sürdüğü 3 Filistinlinin "insani arayı" ihlal ettiğini savundu.

Hagari, "İsrail askerlerine tehdit oluşturduğu" iddiasında bulunduğu 3 Filistinlinin öldürüldüğünü söyledi.

Saldırıya ilişkin Filistinli gruplardan henüz açıklama yapılmadı.



19:45 DSÖ, Gazze'de acıların sonlandırılması için "kalıcı ateşkes" çağrısını yineledi

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, "Sivillerin daha fazla acı çekmesine son vermek amacıyla insani yardımların ulaştırılmasının devamı için kalıcı ateşkes çağrımızı yineliyoruz." dedi.

18.34 Hamas, Rus vatandaşı 2 esiri serbest bıraktıklarını duyurdu.





16.51 El Kassam Tugayları, daha önce Gazze Şeridi'ne düzenlenen siyonist bombardımanı sonucunda 3 İsrailli esirin hayatını kaybettiğini duyurdu:

İsrailli esirleirn isimleri Sherry Silverman Bibas, Kefir Baypası, Ariel Bibas olarak bildirildi.

15.50 Kudüs Tugayları: Cenin Tugayı'ndaki Mücahitlerimiz işgal güçleriyle uzun saatler süren çatışmalara girdi ve onlara ağır kayıplar verdirdi. Mücahitlerimiz pusu kurdu ve düşman saflarında kesin kayıplar verdi. Damj mahallesinde düşman araçlarına ve piyade birliklerine patlayıcı patlattık ve bazı can kayıplarına yol açtık.