CANLI TAKİP | Gazze’de geçici ateşkes bir gün daha uzatıldı! Hamas ve soykırımcı İsrail’den açıklama

57 GAZETECİ ÖLDÜRÜLDÜ
Gazetecileri Koruma Komitesi (CPJ), İsrail ile Hamas arasındaki savaşın başlangıcından bu yana 57 gazeteci ve medya çalışanının öldüğünü doğruladığını söyledi. CPJ'e göre ölenlerin arasında 50 Filistinli, 4 İsrailli ve 3 Lübnanlı yer alırken, 19 gazeteci de tutuklandı.
CPJ'in Orta Doğu ve Kuzey Afrika program koordinatörü Sherif Mansour, "CPJ, gazetecilerin kriz zamanlarında önemli işler yapan siviller olduğunu ve savaşan taraflarca hedef alınmamaları gerektiğini vurguluyor" dedi ve sözlerine şöyle devam etti:
Bölgedeki gazeteciler bu yürek parçalayan çatışmayı haber yapmak için büyük fedakarlıklarda bulunuyor. Özellikle Gazze'dekiler benzeri görülmemiş bir bedel ödedi ve ödemeye devam ediyor, giderek artan tehditlerle karşı karşıya kalıyor. Birçoğu meslektaşlarını, ailelerini ve medya tesislerini kaybetti ve güvenli bir sığınak veya çıkış olmadığında güvenli bir yer aramak için kaçtı.
Takvim.com.tr bölgede yaşananları dakika dakika aktarıyor:
09.36 Serbest bırakılan her Filistinli mahkuma karşılık bir Filistinli daha gözaltına alınıyor. El Cezire muhabiri Zein Basravi, esir takasında Filistinliler serbest bırakılsa da matematiğin Filistinli mahkumların lehine işlemediğini belirtti.
Terör devleti İsrail'in Batı Şeria'da tutuklama kampanyasına devam ettiğini belirten Basravi, serbest bırakılan her Filistinliye karşılık bir başka Fİlistinlinin gözaltına alındığını bildirdi.
KUDÜS'TE SİLAHLI SALDIRI
09.00 İsrail ambulans servisi, Kudüs'te sehrin girişimdeki anayolda otobüs bekleyen insanlara ateş açıldığını ve en az yedi kişinin yaralandığını bildirdi. Saldırıda bir kişinin hayatını kaybettiği ve sekiz kişinin ise yaralandığı bildiriliyor.
İsrail gazetesi Yedioth Ahronoth ise Kudüs'ün kuzeybatı girişindeki saldırıyı üç Filistinlinin düzenlediğini ve üçünün de İsrail polisi tarafından öldürüldüğünü iddia etti.
08.55 Soykırımcı İsrail hükümeti, bugün açıklanacak Gazze Şeridi'ndeki esirlerin yeni listesinin kendisine ulaştığını açıkladı.
İsrail başbakanlığından yapılan açıklamada, "Kısa bir süre önce İsrail'e anlaşma şartlarına uygun olarak kadın ve çocukların listesi verildi ve bu nedenle ateşkes devam edecek" ifadelerine yer verilirken serbest bırakılacak esirlerin sayısı ise belirtilmedi.
İŞGAL KUVVETLERİNDEN BATI ŞERİA'YA TAKVİYE KUVVET
08.48 İsrail işgal güçleri Batı Şeria'daki Eriha şehrine baskın düzenledi ve şehirdeki Ayn Sultan kampına takviye kuvvet gönderdi.
ATEŞKES BİR GÜN DAHA UZATILDI
07.57 Soykırımcı İsrail ve Hamas, Gazze'deki ateşkesi yedinci gün uzatma konusunda anlaştı
İsrail ordusu, Hamas'la ateşkesin "arabulucuların rehineleri serbest bırakma sürecini sürdürme çabaları ışığında ve anlaşma şartlarına tabi olarak" devam edeceğini duyurdu.
Hamas ise ateşkesin yedinci gün uzatılması konusunda anlaşmaya varıldığını söyledi.
06:36 Hamas: Ateşkesin uzatılmaması halinde yeni savaşlara hazırız.
04.10 Filistinli 30 kadın ve çocuk esir, İsrail hapishanesinden serbest bırakıldı.
Hamas ile İsrail arasında varılan esir takası mutabakatı kapsamında İsrail hapishanesinden serbest bırakılan Filistinli 30 kadın ve çocuk esiri taşıyan Uluslararası Kızılhaç Örgütü konvoyu, işgal altındaki Batı Şeria'ya İsrail ordusunun baskınından sonra ulaşabildi.
Filistinli 14 kadın ve 16 çocuğun yer aldığı, işgal altındaki Batı Şeria'dakileri taşıyan Kızılhaç konvoyu, gece geç saatlerde Ofer Askeri Hapishanesi'nden ayrıldı.
Hamas ile Tel Aviv arasındaki esir takası kapsamında abluka altındaki Gazze Şeridi'nden 10 İsrailli kadın ve çocuk esirin gece salıverilmesinin ardından gözler, taraflar arasındaki mutabakat gereği İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'nın Ofer Askeri Hapishanesi'nden serbest bırakılacak Filistinli kadın ve çocuk esirlere çevrildi.
İsrail askerleri, Ofer Hapishanesi ve Ramallah yolu üzerinde yer alan Filistin beldesi Betunya'da bekleyen çoğunluğu genç Filistinlilere zırhlı askeri ciplerle müdahale etti.
BİRİ AĞIR 5 FİLİSTİNLİ YARALANDI
İsrail ordusu, bölgedeki Filistinlilere göz yaşartıcı gaz ve ses bombası attı, kauçuk kaplı mermilerle ateş açtı.
Filistin Kızılayından yapılan açıklamaya göre, İsrail askerlerinin Filistinlilere gerçek mermiyle açtığı ateşte biri ağır 5 Filistinli yaralandı.
Kızılhaç Konvoyu, İsrail ordusunun Filistin beldesine baskını ve çıkan olaylar nedeniyle gece geç saatlerde İsrail ordusunun kontrolünden ayrılabildi.
Serbest kalanların arasında İsrail askerlerinin 7 Ekim'den sonra gözaltına aldığı "Filistinli cesur kız" Ahed Temimi'nin de olduğu bildirildi.
Filistinli esirleri taşıyan, Filistin bayrakları ve Hamas flamalarıyla onlarca Filistinlinin eşliğinde ilerleyen konvoy, Ramallah'a ulaştı.
Filistinli esirler, onları karşılayanların kutlamaları eşliğinde otobüsten inmeye başladı.
DOĞU KUDÜS'TEKİ AİLELERİN EVLERİNE BASKIN
Doğu Kudüs'te salıverilen Filistinli esirler, evlerine İsrail polisi tarafından getirildi.
İsrail polisi, egemenliğinde saydığı ancak uluslararası hukuka göre işgal altındaki Doğu Kudüs'te yaşayan Filistinli esirlerin ailelerinin evlerine baskın düzenliyor.
İsrail polisi, serbest bırakılan Filistinlilerin ailelerine "gösteri, kutlama yapılmaması, sadece birinci derece yakınların karşılayabilmesi ve Filistin bayrağı açılmaması" için baskı uyguluyor.
Sosyal medyada paylaşılan görüntülere göre İsrail polisi, bu akşam serbest bırakılacak Doğu Kudüs'ün Sur Bahir Mahallesi'nden Muhammed Cadallah'ın evine düzenlediği baskında bir aile yakınını darbetti.
Taraflar arasında sağlanan mutabakata göre çatışmalara verilen "insani ara", bu sabah yerel saatle 07.00'de (TSİ 08.00) sona eriyor.
Hamas ile İsrail arasında Gazze Şeridi'nde çatışmalara verilen "insani aranın" uzatılması için arabulucularla müzakereler devam etti ancak henüz mutabakata ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.
00.15 Esir takasının 6. aşamasında 10 İsrailli ile 4 Taylandlı rehine serbest bırakıldı.
İsrail ordusunun X platformunda yayımladığı açıklamada, ülkeye ulaşan 10'u İsrailli, 4'ü Taylandlı 14 kişiye ordu ve İsrail İç İstihbarat Servisi Şin-Bet'te (Şabak) görevli güvenlik mensuplarının eşlik ettiği belirtildi.
Açıklamada, güvenlik görevlilerinin, bu kişilere sağlık taramalarının ardından hastanelerde bekleyen ailelerine ulaşana kadar eşlik edecekleri bildirildi.
İsrail ordusu, daha önce yaptığı açıklamada, abluka altındaki Gazze Şeridi'nden 10 İsrailli kadın ve çocuk esir ile 4 Taylandlının Uluslararası Kızılhaç Komitesi konvoyuna teslim edildiğini duyurmuştu.
22.21 İsrail askerleri "insani araya" rağmen Gazze'de 3 Filistinliyi öldürdü.
İsrail askerlerinin abluka altındaki Gazze Şeridi'nde çatışmalara verilen "insani arayı" ihlal ettikleri iddiasıyla 3 Filistinliyi öldürdüğü bildirildi.
İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, Gazze Şeridi'nde "silahlı olduğunu" ileri sürdüğü 3 Filistinlinin "insani arayı" ihlal ettiğini savundu.
Hagari, "İsrail askerlerine tehdit oluşturduğu" iddiasında bulunduğu 3 Filistinlinin öldürüldüğünü söyledi.
Saldırıya ilişkin Filistinli gruplardan henüz açıklama yapılmadı.
19:45 DSÖ, Gazze'de acıların sonlandırılması için "kalıcı ateşkes" çağrısını yineledi
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, "Sivillerin daha fazla acı çekmesine son vermek amacıyla insani yardımların ulaştırılmasının devamı için kalıcı ateşkes çağrımızı yineliyoruz." dedi.
18.34 Hamas, Rus vatandaşı 2 esiri serbest bıraktıklarını duyurdu.
16.51 El Kassam Tugayları, daha önce Gazze Şeridi'ne düzenlenen siyonist bombardımanı sonucunda 3 İsrailli esirin hayatını kaybettiğini duyurdu:
İsrailli esirleirn isimleri Sherry Silverman Bibas, Kefir Baypası, Ariel Bibas olarak bildirildi.
15.50 Kudüs Tugayları: Cenin Tugayı'ndaki Mücahitlerimiz işgal güçleriyle uzun saatler süren çatışmalara girdi ve onlara ağır kayıplar verdirdi. Mücahitlerimiz pusu kurdu ve düşman saflarında kesin kayıplar verdi. Damj mahallesinde düşman araçlarına ve piyade birliklerine patlayıcı patlattık ve bazı can kayıplarına yol açtık.
Güvenlik ve yerel kaynaklar, Filistin haber ajansı Wafa'ya, İsrail ordusunun Damj mahallesi sakinlerini silah zoruyla evlerini terk etmeye zorladığını ve mahalledeki sokakları tahrip ettiğini, ayrıca işgal ordusunun bir bir evi bombaladığını bildirdi.
13.10 Gazze Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, Gazze'ye gönderilen yardımların hiçbirinin kuzey bölgelerine ulaşmadığını bildirdi. Sözcü Gazze'deki son durum ile ilgili şu şekilde konuştu:
Gazze'nin kuzeyindeki bölgelere, özellikle de hastanelere tek bir damla bile güneş girmedi.
İşgal, ateşkesi Gazze halkına gerekli yardım çerçevesinin dışında tutmak istiyor.
Durum böyle devam ederse Gazze'nin kuzeyinde sağlık hizmetleri sona erecek.
İşgal, Kuzey Gazze'de yaşayanların tamamını ölüme mahkum etti.
İşgal, çeşitli ülkelere yardım sağlama fırsatı vermemekte ısrar ediyor.
12.15 Soykırımcı İsrail, 12 saatten fazla bir süredir devam eden baskınında iki evi havaya uçurdu, yollara ve su şebekelerine hasar verdi.
Onlarca zırhlı askeri araç ve en az dört buldozer ile Filistin direnişinin sembolü haline gelen Cenin kasabasına saldıran işgal güçleri, ikisi çocuk olmak üzere en az altı kişiyi yaraladı, 20 kişiyi ise gözaltına aldı.
12.06 Gazze Belediyesi: İşgalci İsrail güçleri Merkezi Arşiv binasını yıktı ve 100 yılı aşkın bir geçmişe sahip binlerce tarihi belgeyi yok etti.
11.00 İsrail Yayın Otoritesi KAN, insani aranın bir veya iki gün daha uzatılabileceğini iddia etti.
SOYKIRIMCININ HEDEFİ BATI ŞERİA
10.16 İsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria'da her gün ölümcül baskınlar düzenliyor.
Filistin'in Wafa haber ajansına göre İsrail güçleri, Cenin mülteci kampı da dahil olmak üzere Cenin'in çeşitli bölgelerine baskınlar düzenledi ve en az üç kişinin yaralandığı bildirildi.
İsrail ordusu Cenin'deki bir hastaneyi kuşatarak sağlık ekiplerinin çalışmasını engellemeye devam ediyor.
İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'daki çeşitli bölgeleri hedef alan çok yönlü bir operasyonun parçası olarak Nablus'taki El Askar mülteci kampına da baskın düzenlediği bildirildi.
09.10 Soykırımcı İsrail güçleri Gazze kıyısında bir tekneye ateş açtı. Soykırımcının bu saldırısı son saatlerde Gazze'ye yapılan ikinci saldırı. El Cezire, İsrail'e ait hücum botlarının şafak vakti güney Gazze'deki Han Yunus sahilini çok sayıda top mermisiyle hedef aldığını bildirmişti.
09.07 İsrail işgal güçleri Cenin'e ve Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin Mülteci Kampı'na takviye kuvvetler konuşlandırmaya devam ediyor.
04:52 Hamas, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırıların yol açtığı yıkımın boyutunu görmeleri için gazeteciler ve medya kuruluşlarına bölgedeki varlıklarını yoğunlaştırmaları çağrısında bulundu.
04:20 İslami Cihad Hareketi Genel Sekreter Yardımcısı Muhammed el-Hindi, esirler konusunda iki taraftan da "herkese karşılık herkesin serbest bırakılması" denklemini kabul edebileceklerini belirterek, "İsrail, tüm esirlerimizi serbest bırakmaya hazırsa biz de hazırız." dedi.
03:22 Serbest bırakılan İsrailli esirler, Tel Aviv'e ulaştı
02:44 İsrail ordusu Batı Şeria'da baskın düzenleyerek Cenin Mülteci Kampı ile 3 hastaneyi kuşattı
Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberinde İsrail ordusunun, buldozerler eşliğinde Cenin kentine çeşitli yönlerden girerek birçok mahalleye baskın düzenlediği, keskin nişancılarını yüksek binanın çatılarına konuşlandırdığı ve Cenin Mülteci Kampı'nı her taraftan kuşatma altına aldığı kaydedildi.
Haberde, ordu güçlerinin, kimlikleri henüz bilinmeyen iki genci bir aracın içinde gözaltına aldığı, Cenin Devlet Hastanesi'nin acil girişinin önünde ve çevresinde konuşlandıkları, buldozerlerinin altyapıyı ve vatandaşların mülklerini tahrip ettiği belirtildi.
Filistin devlet televizyonunun haberinde de yüzden fazla İsrail askeri aracı ve 7 buldozerin Cenin şehrine ve Cenin Mülteci Kampı'na baskın düzenlediği, Cenin Devlet Hastanesi, İbn Sina Hastanesi ve Er-Razi Hastanesi'nin ordu tarafından kuşatıldığı ifade edildi.
Haberde, baskında İsrail ordusunun "arananlar" olarak sınıflandırdığı Filistinlileri hedef aldığı ve aradıkları kişiyi bulamamaları halinde babası, annesi veya akrabalarından birini gözaltına aldıkları kaydedildi.
Görgü tanıkları, AA muhabirine yaptıkları açıklamada, Cenin kentinin "Sinema Kavşağı" bölgesi ile Cabiriyyat Mahallesi ve Cenin Mülteci Kampı'nda İsrail ordu güçleriyle Filistinlilerin arasında silahlı çatışma çıktığını söyledi.
Filistin Kızılayından yapılan açıklamada İsrail ordusunun, Kızılayın ambulans ekiplerinden birini Cenin Devlet Hastanesi önünde alıkoyduğu, ayağından gerçek kurşunla yaralanan kişinin hastaneye naklini engellediği bildirildi.
Açıklamada ayrıca Kızılay ekiplerinin Ramallah kenti yakınlarındaki Ofer Askeri Hapishanesi yakınlarında gerçek mermiyle yaralanan iki kişiye tıbbi müdahalede bulunduğu belirtildi.
Öte yandan Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Batı Şeria'nın El Halil kentinin kuzeyindeki El-Arrub Kampı'nda İsrail askerlerinin ateş açması sonucu gerçek mermiyle karnından ağır yaralanan kişinin El-Ehli Hastanesi'ne getirildiği ifade edildi.
İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde bulunan Cenin şehrine baskın düzenleyerek Cenin Mülteci Kampı ile 3 hastaneyi kuşattığı ve Filistinlilerle çatıştığı bildirildi.
28 KASIM'DA YAŞANANLAR...
22:48 İsrail, 15'i kadın, 15'i çocuk 30 esiri serbest bıraktı.
20.52 5. REHİNE TAKASI BAŞLADI
Hamas 10 rehineyi daha Kızılhaç'a teslim etti.
Katar Dışişleri Bakanlığı, Gazze'de bulunan 10 İsrailli esirin ülkelerine getirilmek üzere Kızılhaç yetkililerine teslim edildiğini duyurdu.
20.31 Gazze'deki hükümet, İsrail bombardımanında yıkılan evlerin enkazından son 24 saatte 160 naaşın daha çıkarıldığını duyurdu
20.23 İsrail ile Hamas arasında "insani aranın" iki daha gün uzatılması kapsamında İsrail hapishanelerinden bu akşam serbest bırakılacak 30 Filistinli esirin isim listesi yayımlandı.
Filistin Esirler Cemiyeti tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre serbest bırakılacaklar arasında 15 kadın ve 15 çocuk bulunuyor.
16.23 El Kassam Tugayları: Ateşkes anlaşmasının düşman tarafından açık bir şekilde ihlali sonucunda Gazze'nin kuzeyinde saha sürtüşmeleri meydana geldi ve mücahitlerimiz bu ihlalle mücadele etti. Düşman bağlı kaldığı sürece biz ateşkese bağlıyız ve arabulucuları, ateşkesin tüm şartlarına uyması için işgalcilere baskı yapmaya çağırıyoruz.
15.50 Gazze Sağlık Bakanlığı, El Şifa Hastanesi'ndeki diyaliz ünitesinin yeniden açıldığını ve hasta kabul ettiğini söyledi.
Bakanlık kısa bir açıklama yaparak hastaları tedaviye devam etmeleri için hastaneye geri davet etti.
DSÖ, hastanede hâlâ 22'si böbrek diyalizi hastası olmak üzere 180 hasta ve yedi sağlık çalışanının bulunduğunu söylüyor.
14.55 İşgal altındaki Batı Şeria'daki Filistinli İsrail'in açtığı ateş sonucu yaralandı
Filistin Kudüs haber ajansının haberine göre, işgal altındaki Batı Şeria'nın Tubas yakınındaki Tayasir köyünden Ömer Wahdan, İsrail güçlerinin bu sabah çatışmalar sırasında kendisini vurması sonrasında aldığı yaralardan dolayı hayatını kaybetti.
Son cinayet ile birlikte işgal altındaki Batı Şeria'da 7 Ekim'den bu yana toplam ölü sayısı 242'ye çıktı.
14:40 Reuters, Mossad ve CIA yetkilileri DOHA'da ateşkesin uzatılması konusu için bir araya geldiğini duyurdu.
SOYKIRIMCININ HEDEFİ BATI ŞERİA
08.55 Gazze'de ateşkes uzatılırlen soykırımcı İsrail Batı Şeria'ya yöneldi. Ramallah'ın kuzeybatısındaki Kafar köyüne baskın düzenleyen İsrail, Filistinli bir genci öldürdü. İsrail güçleri, Ramallah'ın batısındaki Beitunia kasabasında ise Filistinli mahkumların serbest bırakılması için hazırlık yaparken bir Filistinliyi daha öldürdü.
İsrail güçleri, ağustos ayında evini vurup öldürdükleri Filistinli Daoud Abdel Razzaq Daras'ın Ramallah'ın kuzeybatısındaki Deir Ammar kampındaki evini havaya uçurdu. Baskında 2 Filistinli de yaralandı. İsrail'in Marah Rabah, Beit Furik ve Dheisheh kampına da baskın düzenlediği bildirildi.
08.23 El Cezire İsrail'in işgal ordusuna ait özel bir kuvvetin Batı Şeria'daki Tubas şehrine saldırdığını ve buradaki bir evi kuşattığını bildirdi.