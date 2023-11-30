Biden bu kez baltayı taşa vurdu: Nükleer şaka kimseyi güldürmedi! Ne Trump ne Şi Cinping ne de Yoon Suk Yeol: Tüm liderleri birbirine karıştırıyor

ABD medyası Başkan Joe Biden 'ın yeni gafı ile çalkalanıyor. Kürsüde defalarca söyleyeceklerini unutan, Beyaz Saray'ın yolunu kaybeden ve hatta İngiltere Başbakanı Rishi Sunak zannederek Kral III. Charles'ın temsilcisine sarılan Biden, bu kez nükleer saldırı şakası ile gündeme geldi.

NÜKLEER ŞAKA GÜLDÜRMEDİ

Colorado'daki fabrika işçilerine kendisini tanıtırken "Bakın benim denizcim bunu taşıyor ama dünyayı havaya uçuracak koda sahip. Bu nükleer silah değil, değil mi?" şeklinde konuşan Biden, "Nükleer futbol topu" esprisi ile "Başkanlık Acil Durum Çantası" olarak bilinen kozu öne sürmüş oldu.

LİDERLERİ BİRBİRİNE KARIŞTIRIYOR

Biden, ayrıca, Güney Koreli şirket CS Wind'in Beyaz Saray tarafından dünyanın en büyük rüzgar kulesi üreticisi olarak anılan Pueblo'daki tesisini gezdikten sonra "Lideriniz Bay Moon'la arkadaşım, biliyorsunuz." dedi.

Biden'ın Güney Kore'nin mevcut Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol yerine 2022'de görevden ayrılan eski Devlet Başkanı Moon Jae-in'den söz etmesi dinleyicileri şaşkına çevirdi. ABD gazetesi New York Post ise Biden'ın daha önce birçok kez Yoon Suk Yeol ile bir araya geldiğine dikkat çekti.

TRUMP'I KONGRE ÜYESİ ZANNEDİYOR

Biden'ın gafı bununla da kalmadı. Eski ABD Başkanı Donald Trump için "Kongre Üyesi Trump ve Boebert'in yapmak istediği gibi Sosyal Güvenlik ve Sağlık Sigortası sistemini güçlendirmek için milyarderlerin asgari vergisini kullanabiliriz." Dedi.

1997'de hayatını kaybeden ve 1970'lerin sonu ile 1980'lerde Çin ekonomisini liberalleştirerek kapitalizmin tanıtılması ile bilinen Çin lideri Deng Xiaoping ile bir sohbetini hatırlatan Biden, "Bunu Himalayalar'da Deng Xiaoping'e ve tüm dünya liderlerine söyledim. Amerikan halkına karşı bahse girmek asla ama asla iyi bir bahis olmadı." dedi. ABD basını ise bu anektodun Biden'ın daha önce mevcut Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile yaptığını iddia ettiği bir konuşmaya benzediğine dikkat çekti.

Biden'ın nükleer futbol şakası ise gündemden düşmeyen bir diğer gaf olarak öne çıktı.