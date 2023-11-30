Başkan Erdoğan 2024’ün en güçlüsü! Politico yazdı: Türk liderin jeopolitik zaferi! AB peşinde koşuyor

ABD merkezli Politico dergisi, 2024'ün en güçlü liderleri listesinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan 'ın diplomatik başarılarını analiz etti. Başkan Erdoğan'ın Fetullahçı Terör Örgütü'nün 2016'da düzenlediği başarısız darbe ve işgal girişiminin ardından kurnaz bir siyaset izlediğini belirten Politico, Başkan Erdoğan'ın son dönemde bölgedeki iki krizden en iyi şekilde faydalandığını belirtti.

"TAHIL KRİZİNİ ERDOĞAN ÇÖZDÜ"

Başkan Erdoğan'ın hem Kremlin hem de Kiev ile bağlantı kurabilen birkaç kişiden biri olduğunu belirten Politico, Ukrayna Savaşı'ndaki arabuluculuk rolüne dikkat çekti. Başkan Erdoğan'ın 20 yıl boyunca Türk siyasetine hakim olduğunu belirten Politico, tahıl krizinin de yine Başkan Erdoğan'ın çözdüğüne dikkat çekti.

BAŞKAN ERDOĞAN FİLİSTİN'İN YANINDA

Hamas'ın 7 Ekim'de düzenlediği Aksa Tufanı Operasyonu'nun ardından Başkan Erdoğan'ın barışı sağlamak üzere arabuluculuk rolünü üstlendiğine dikkat çeken Politico, İsrail Devlet Başkanı Isaac Herzog ve Filistin lideri Mahmud Abbas'ın yanı sıra Mısır, Lübnan ve Katarlı liderlerle gerilimi düşürmeye çalıştığını belirtti. Başkan Erdoğan'ın soykırımcı İsrail'İ "işgalci" olarak nitelendirdiğini ve "Gazze'de yaşananların asıl suçlusunun Batı olduğunu" söylediğine dikkat çeken Politico, Türkiye'nin Filistin'in arkasında konumlandığına dikkat çekti.

"TÜRK LİDERİN JEOPOLİTİK ZAFERİ"

Başkan Erdoğan'ın terör örgütlerine arka çıkan İsveç'i NATO üyeliği konusunda beklettiğine dikkat çeken Politico, Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne katılmasının masada olmadığını fakat AB yetkililerinin Erdoğan ile iş birliğini nasıl geliştireceklerini düşünmeye devam ettiğini, bunun da "Türk liderinin bir başka jeopolitik zaferi" olarak değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.