İsrail ile Hamas arasındaki 6’ncı esir takası tamamlandı! Serbest bırakılanlar arasında Filistin’in cesur kızı Ahed Tamimi de var

Son dakika haberi... İsrail ile Hamas arasında esir takası kapsamında 24 Kasım'da başlayan Gazze'deki çatışmalara "insani ara" verilmesi 6. gününü tamamladı. Bu kapsamda, İsrail ile Hamas arasında esir takasları gerçekleştirildi.
Son dakika haberi... İsrail ile Hamas arasında esir takası kapsamında 24 Kasım'da başlayan Gazze'deki çatışmalara "insani ara" verilmesi 6. gününü tamamladı. Bu kapsamda, İsrail ile Hamas arasında esir takasları gerçekleştirildi.
Hamas ile İsrail arasında varılan esir takası mutabakatı kapsamında İsrail hapishanesinden serbest bırakılan Filistinli 30 kadın ve çocuk esiri taşıyan Uluslararası Kızılhaç Örgütü konvoyu, işgal altındaki Batı Şeria'ya İsrail ordusunun baskınından sonra ulaşabildi.
Filistinli 14 kadın ve 16 çocuğun yer aldığı, işgal altındaki Batı Şeria'dakileri taşıyan Kızılhaç konvoyu, gece geç saatlerde Ofer Askeri Hapishanesi'nden ayrıldı.
Hamas ile Tel Aviv arasındaki esir takası kapsamında abluka altındaki Gazze Şeridi'nden 10 İsrailli kadın ve çocuk esirin gece salıverilmesinin ardından gözler, taraflar arasındaki mutabakat gereği İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'nın Ofer Askeri Hapishanesi'nden serbest bırakılacak Filistinli kadın ve çocuk esirlere çevrildi.
İsrail askerleri, Ofer Hapishanesi ve Ramallah yolu üzerinde yer alan Filistin beldesi Betunya'da bekleyen çoğunluğu genç Filistinlilere zırhlı askeri ciplerle müdahale etti.
CESUR KIZ SERBEST BIRAKILDI
Serbest kalanların arasında İsrail askerlerinin 7 Ekim'den sonra gözaltına aldığı "Filistinli cesur kız" Ahed Temimi'nin de olduğu bildirildi.
Filistinli esirleri taşıyan, Filistin bayrakları ve Hamas flamalarıyla onlarca Filistinlinin eşliğinde ilerleyen konvoy, Ramallah'a ulaştı.
Filistinli esirler, onları karşılayanların kutlamaları eşliğinde otobüsten inmeye başladı.
NEDEN TUTUKLANMIŞTI?
Ahed Tamimi kendi adına açılan bir sahte hesap tarafından yapılan bir paylaşım nedeniyle İsrail güçleri tarafından gözaltına alınmış, ardından ise tutuklanmıştı.
Tutuklama kararı, Ahed Tamimi adına açılan bir sahte hesapta yazılanlar ardından gerçekleştirilmişti. Tamimi adını kullanarak açılan sahte hesapta Alman diktatör Hitler'e atıfta bulunarak İsraillilerin katledilmesi çağrısında bulunulmuştu.
TÜM DÜNYANIN TAKDİRİNİ KAZANDI
Tüm dünya onu, henüz 13 yaşındayken İsrailli askere attığı tokatla tanıdı. 22 yaşındaki Ahed Tamimi, kuzenini vuran İsrailli askere karşı cesur duruşuyla tüm dünyanın takdirini kazanmıştı.
İSRAİL RAHATSIZ
Öte yandan Hamas, mutabakata uygun olarak elindeki esirleri Uluslararası Kızılhaç Komitesi ekiplerine teslim ederken o anlara ait görüntüler paylaşmaya devam ediyor. Bu görüntülerde İsrailli esirlerin Hamas üyelerine teşekkür ettiği ve el salladığı dikkan çeken detaylar arasında.
Bu durumdan rahatsız olan İsrailli analistler, bu görüntülerin Hamas'ı insani gösterdiğini ifade ederek, görüntülerin kaldırılmasını istedi.