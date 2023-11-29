İsrail ile Hamas arasındaki 6’ncı esir takası tamamlandı! Serbest bırakılanlar arasında Filistin’in cesur kızı Ahed Tamimi de var

Hamas ile Tel Aviv arasındaki esir takası kapsamında abluka altındaki Gazze Şeridi'nden 10 İsrailli kadın ve çocuk esirin gece salıverilmesinin ardından gözler, taraflar arasındaki mutabakat gereği İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'nın Ofer Askeri Hapishanesi'nden serbest bırakılacak Filistinli kadın ve çocuk esirlere çevrildi.

CESUR KIZ SERBEST BIRAKILDI Serbest kalanların arasında İsrail askerlerinin 7 Ekim'den sonra gözaltına aldığı "Filistinli cesur kız" Ahed Temimi'nin de olduğu bildirildi.

İsrail askerleri, Ofer Hapishanesi ve Ramallah yolu üzerinde yer alan Filistin beldesi Betunya'da bekleyen çoğunluğu genç Filistinlilere zırhlı askeri ciplerle müdahale etti.

NEDEN TUTUKLANMIŞTI? Ahed Tamimi kendi adına açılan bir sahte hesap tarafından yapılan bir paylaşım nedeniyle İsrail güçleri tarafından gözaltına alınmış, ardından ise tutuklanmıştı.





TÜM DÜNYANIN TAKDİRİNİ KAZANDI

Tüm dünya onu, henüz 13 yaşındayken İsrailli askere attığı tokatla tanıdı. 22 yaşındaki Ahed Tamimi, kuzenini vuran İsrailli askere karşı cesur duruşuyla tüm dünyanın takdirini kazanmıştı.

İSRAİL RAHATSIZ

Öte yandan Hamas, mutabakata uygun olarak elindeki esirleri Uluslararası Kızılhaç Komitesi ekiplerine teslim ederken o anlara ait görüntüler paylaşmaya devam ediyor. Bu görüntülerde İsrailli esirlerin Hamas üyelerine teşekkür ettiği ve el salladığı dikkan çeken detaylar arasında.

Bu durumdan rahatsız olan İsrailli analistler, bu görüntülerin Hamas'ı insani gösterdiğini ifade ederek, görüntülerin kaldırılmasını istedi.