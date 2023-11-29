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İşgalci İsrail'den görülmemiş barbarlık: İşgal ettikleri binayı binayı sinagoga çevirdiler

Siyonist İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana bölgedeki sivil yerleşim yerleri, cami, hastane ve kilise olmak üzere birçok yeri ayrım gözetmeksizin ya vuruyor yada işgal ediyor. Son olarak İsrail askerlerinin kara saldırılarıyla işgal ettikleri Gazze Şeridi'nde bir binayı sinagoga dönüştürdüğü bildirildi. "İbrahim Tapınağı" adı verilen sinagoga masa ve sandalyenin yanı sıra Yahudilere ait dua kitaplarının konulduğu aktarıldı.

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Giriş Tarihi 29 Kasım 2023, 19:06 Güncelleme 29 Kasım 2023, 19:10
İşgalci İsrail’den görülmemiş barbarlık: İşgal ettikleri binayı binayı sinagoga çevirdiler

Soykırımcı İsrail, ABD ve Batı'nın kesintisiz desteği gölgesinde Gazze'de Müslümanlara yönelik sistematik bir katliam süreci yürütüyor.

Siyonist İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana bölgedeki sivil yerleşim yerleri, cami, hastane ve kilise olmak üzere birçok yeri ayrım gözetmeksizin vuruyor.

İsrail askerlerinin kara saldırılarıyla işgal ettikleri Gazze Şeridi'nde bir binayı sinagoga dönüştürdüğü bildirildi.

İsrail'in Walla gazetesinde yer alan haberde, İsrail askerlerinin Gazze'de işgal ettikleri bir binanın bir kısmını "ayin alanına" çevirdiği ifade edildi.

"İbrahim Tapınağı" adı verilen sinagoga masa ve sandalyenin yanı sıra Yahudilere ait dua kitaplarının konulduğu aktarıldı.

Gazze'nin tam olarak hangi bölgesinde yer aldığı belirtilmeyen binadaki bu bölümün girişine sinagog tabelası asılarak günlük ayin saatlerini gösteren notlar yapıştırıldığı kaydedildi.

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