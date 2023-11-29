CANLI TAKİP | Ateşkeste altıncı gün! Batı Şeria saldırı altında: Keskin nişancılar çocukları hedef aldı

57 GAZETECİ ÖLDÜRÜLDÜ Gazetecileri Koruma Komitesi (CPJ), İsrail ile Hamas arasındaki savaşın başlangıcından bu yana 57 gazeteci ve medya çalışanının öldüğünü doğruladığını söyledi. CPJ'e göre ölenlerin arasında 50 Filistinli, 4 İsrailli ve 3 Lübnanlı yer alırken, 19 gazeteci de tutuklandı. CPJ'in Orta Doğu ve Kuzey Afrika program koordinatörü Sherif Mansour, "CPJ, gazetecilerin kriz zamanlarında önemli işler yapan siviller olduğunu ve savaşan taraflarca hedef alınmamaları gerektiğini vurguluyor" dedi ve sözlerine şöyle devam etti: Bölgedeki gazeteciler bu yürek parçalayan çatışmayı haber yapmak için büyük fedakarlıklarda bulunuyor. Özellikle Gazze'dekiler benzeri görülmemiş bir bedel ödedi ve ödemeye devam ediyor, giderek artan tehditlerle karşı karşıya kalıyor. Birçoğu meslektaşlarını, ailelerini ve medya tesislerini kaybetti ve güvenli bir sığınak veya çıkış olmadığında güvenli bir yer aramak için kaçtı. Takvim.com.tr bölgede yaşananları dakika dakika aktarıyor: 16.51 El Kassam Tugayları, daha önce Gazze Şeridi'ne düzenlenen siyonist bombardımanı sonucunda 3 İsrailli esirin hayatını kaybettiğini duyurdu:

İsrailli esirleirn isimleri Sherry Silverman Bibas, Kefir Baypası, Ariel Bibas olarak bildirildi. 15.50 Kudüs Tugayları: Cenin Tugayı'ndaki Mücahitlerimiz işgal güçleriyle uzun saatler süren çatışmalara girdi ve onlara ağır kayıplar verdirdi. Mücahitlerimiz pusu kurdu ve düşman saflarında kesin kayıplar verdi. Damj mahallesinde düşman araçlarına ve piyade birliklerine patlayıcı patlattık ve bazı can kayıplarına yol açtık.

15.40 Hamas ateşkesin altıncı gününde İsrail hapishanelerinden 30 mahkumun serbest bırakılacağını duyurdu. Serbest bırakılacaklar arasında Filistinli aktivist Ahed Tamimi de yer alıyor. Mahkumlar işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil ve Ramallah dahil çeşitli şehirlerinden ve Kudüs'ten geliyor. Serbest bırakılacak Filistinli esirlerden 15'nin 18 yaş altı çocuk, 15'nin kadın olduğu kaydedildi. 15.15 Filistin Sağlık Bakanlığı, işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentinde iki çocuğun İsrail güçleri tarafından vurularak öldürüldüğünü bildirdi. Katil İsrail askeri 9 yaşındaki çocuğu vurarak öldürdü El Cezire'nin bildirdiğine göre dokuz yaşında bir çocuk başından, 15 yaşında bir çocuk da göğsünden vuruldu.

Güvenlik ve yerel kaynaklar, Filistin haber ajansı Wafa'ya, İsrail ordusunun Damj mahallesi sakinlerini silah zoruyla evlerini terk etmeye zorladığını ve mahalledeki sokakları tahrip ettiğini, ayrıca işgal ordusunun bir bir evi bombaladığını bildirdi. 13.10 Gazze Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, Gazze'ye gönderilen yardımların hiçbirinin kuzey bölgelerine ulaşmadığını bildirdi. Sözcü Gazze'deki son durum ile ilgili şu şekilde konuştu: Gazze'nin kuzeyindeki bölgelere, özellikle de hastanelere tek bir damla bile güneş girmedi.

İşgal, ateşkesi Gazze halkına gerekli yardım çerçevesinin dışında tutmak istiyor.

Durum böyle devam ederse Gazze'nin kuzeyinde sağlık hizmetleri sona erecek.

İşgal, Kuzey Gazze'de yaşayanların tamamını ölüme mahkum etti.

İşgal, çeşitli ülkelere yardım sağlama fırsatı vermemekte ısrar ediyor. 12.15 Soykırımcı İsrail, 12 saatten fazla bir süredir devam eden baskınında iki evi havaya uçurdu, yollara ve su şebekelerine hasar verdi. Onlarca zırhlı askeri araç ve en az dört buldozer ile Filistin direnişinin sembolü haline gelen Cenin kasabasına saldıran işgal güçleri, ikisi çocuk olmak üzere en az altı kişiyi yaraladı, 20 kişiyi ise gözaltına aldı. 12.06 Gazze Belediyesi: İşgalci İsrail güçleri Merkezi Arşiv binasını yıktı ve 100 yılı aşkın bir geçmişe sahip binlerce tarihi belgeyi yok etti.

11.00 İsrail Yayın Otoritesi KAN, insani aranın bir veya iki gün daha uzatılabileceğini iddia etti. SOYKIRIMCININ HEDEFİ BATI ŞERİA 10.16 İsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria'da her gün ölümcül baskınlar düzenliyor. Filistin'in Wafa haber ajansına göre İsrail güçleri, Cenin mülteci kampı da dahil olmak üzere Cenin'in çeşitli bölgelerine baskınlar düzenledi ve en az üç kişinin yaralandığı bildirildi. İsrail ordusu Cenin'deki bir hastaneyi kuşatarak sağlık ekiplerinin çalışmasını engellemeye devam ediyor. İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'daki çeşitli bölgeleri hedef alan çok yönlü bir operasyonun parçası olarak Nablus'taki El Askar mülteci kampına da baskın düzenlediği bildirildi. 09.10 Soykırımcı İsrail güçleri Gazze kıyısında bir tekneye ateş açtı. Soykırımcının bu saldırısı son saatlerde Gazze'ye yapılan ikinci saldırı. El Cezire, İsrail'e ait hücum botlarının şafak vakti güney Gazze'deki Han Yunus sahilini çok sayıda top mermisiyle hedef aldığını bildirmişti.

09.07 İsrail işgal güçleri Cenin'e ve Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin Mülteci Kampı'na takviye kuvvetler konuşlandırmaya devam ediyor. 04:52 Hamas, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırıların yol açtığı yıkımın boyutunu görmeleri için gazeteciler ve medya kuruluşlarına bölgedeki varlıklarını yoğunlaştırmaları çağrısında bulundu. 04:20 İslami Cihad Hareketi Genel Sekreter Yardımcısı Muhammed el-Hindi, esirler konusunda iki taraftan da "herkese karşılık herkesin serbest bırakılması" denklemini kabul edebileceklerini belirterek, "İsrail, tüm esirlerimizi serbest bırakmaya hazırsa biz de hazırız." dedi.



03:22 Serbest bırakılan İsrailli esirler, Tel Aviv'e ulaştı



02:44 İsrail ordusu Batı Şeria'da baskın düzenleyerek Cenin Mülteci Kampı ile 3 hastaneyi kuşattı Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberinde İsrail ordusunun, buldozerler eşliğinde Cenin kentine çeşitli yönlerden girerek birçok mahalleye baskın düzenlediği, keskin nişancılarını yüksek binanın çatılarına konuşlandırdığı ve Cenin Mülteci Kampı'nı her taraftan kuşatma altına aldığı kaydedildi. Haberde, ordu güçlerinin, kimlikleri henüz bilinmeyen iki genci bir aracın içinde gözaltına aldığı, Cenin Devlet Hastanesi'nin acil girişinin önünde ve çevresinde konuşlandıkları, buldozerlerinin altyapıyı ve vatandaşların mülklerini tahrip ettiği belirtildi. Filistin devlet televizyonunun haberinde de yüzden fazla İsrail askeri aracı ve 7 buldozerin Cenin şehrine ve Cenin Mülteci Kampı'na baskın düzenlediği, Cenin Devlet Hastanesi, İbn Sina Hastanesi ve Er-Razi Hastanesi'nin ordu tarafından kuşatıldığı ifade edildi. Haberde, baskında İsrail ordusunun "arananlar" olarak sınıflandırdığı Filistinlileri hedef aldığı ve aradıkları kişiyi bulamamaları halinde babası, annesi veya akrabalarından birini gözaltına aldıkları kaydedildi. Görgü tanıkları, AA muhabirine yaptıkları açıklamada, Cenin kentinin "Sinema Kavşağı" bölgesi ile Cabiriyyat Mahallesi ve Cenin Mülteci Kampı'nda İsrail ordu güçleriyle Filistinlilerin arasında silahlı çatışma çıktığını söyledi. Filistin Kızılayından yapılan açıklamada İsrail ordusunun, Kızılayın ambulans ekiplerinden birini Cenin Devlet Hastanesi önünde alıkoyduğu, ayağından gerçek kurşunla yaralanan kişinin hastaneye naklini engellediği bildirildi. Açıklamada ayrıca Kızılay ekiplerinin Ramallah kenti yakınlarındaki Ofer Askeri Hapishanesi yakınlarında gerçek mermiyle yaralanan iki kişiye tıbbi müdahalede bulunduğu belirtildi. Öte yandan Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Batı Şeria'nın El Halil kentinin kuzeyindeki El-Arrub Kampı'nda İsrail askerlerinin ateş açması sonucu gerçek mermiyle karnından ağır yaralanan kişinin El-Ehli Hastanesi'ne getirildiği ifade edildi. İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde bulunan Cenin şehrine baskın düzenleyerek Cenin Mülteci Kampı ile 3 hastaneyi kuşattığı ve Filistinlilerle çatıştığı bildirildi. 28 KASIM'DA YAŞANANLAR... 22:48 İsrail, 15'i kadın, 15'i çocuk 30 esiri serbest bıraktı. Katil İsrail 30 Filistinliyi serbest bıraktı! 20.52 5. REHİNE TAKASI BAŞLADI



Hamas 10 rehineyi daha Kızılhaç'a teslim etti. Katar Dışişleri Bakanlığı, Gazze'de bulunan 10 İsrailli esirin ülkelerine getirilmek üzere Kızılhaç yetkililerine teslim edildiğini duyurdu. 5. gün rehine takasından ilk kare!



20.31 Gazze'deki hükümet, İsrail bombardımanında yıkılan evlerin enkazından son 24 saatte 160 naaşın daha çıkarıldığını duyurdu



20.23 İsrail ile Hamas arasında "insani aranın" iki daha gün uzatılması kapsamında İsrail hapishanelerinden bu akşam serbest bırakılacak 30 Filistinli esirin isim listesi yayımlandı. Filistin Esirler Cemiyeti tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre serbest bırakılacaklar arasında 15 kadın ve 15 çocuk bulunuyor. 16.23 El Kassam Tugayları: Ateşkes anlaşmasının düşman tarafından açık bir şekilde ihlali sonucunda Gazze'nin kuzeyinde saha sürtüşmeleri meydana geldi ve mücahitlerimiz bu ihlalle mücadele etti. Düşman bağlı kaldığı sürece biz ateşkese bağlıyız ve arabulucuları, ateşkesin tüm şartlarına uyması için işgalcilere baskı yapmaya çağırıyoruz. 15.50 Gazze Sağlık Bakanlığı, El Şifa Hastanesi'ndeki diyaliz ünitesinin yeniden açıldığını ve hasta kabul ettiğini söyledi. Bakanlık kısa bir açıklama yaparak hastaları tedaviye devam etmeleri için hastaneye geri davet etti. DSÖ, hastanede hâlâ 22'si böbrek diyalizi hastası olmak üzere 180 hasta ve yedi sağlık çalışanının bulunduğunu söylüyor. 14.55 İşgal altındaki Batı Şeria'daki Filistinli İsrail'in açtığı ateş sonucu yaralandı Filistin Kudüs haber ajansının haberine göre, işgal altındaki Batı Şeria'nın Tubas yakınındaki Tayasir köyünden Ömer Wahdan, İsrail güçlerinin bu sabah çatışmalar sırasında kendisini vurması sonrasında aldığı yaralardan dolayı hayatını kaybetti. Son cinayet ile birlikte işgal altındaki Batı Şeria'da 7 Ekim'den bu yana toplam ölü sayısı 242'ye çıktı. 14:40 Reuters, Mossad ve CIA yetkilileri DOHA'da ateşkesin uzatılması konusu için bir araya geldiğini duyurdu. SOYKIRIMCININ HEDEFİ BATI ŞERİA 08.55 Gazze'de ateşkes uzatılırlen soykırımcı İsrail Batı Şeria'ya yöneldi. Ramallah'ın kuzeybatısındaki Kafar köyüne baskın düzenleyen İsrail, Filistinli bir genci öldürdü. İsrail güçleri, Ramallah'ın batısındaki Beitunia kasabasında ise Filistinli mahkumların serbest bırakılması için hazırlık yaparken bir Filistinliyi daha öldürdü. İsrail güçleri, ağustos ayında evini vurup öldürdükleri Filistinli Daoud Abdel Razzaq Daras'ın Ramallah'ın kuzeybatısındaki Deir Ammar kampındaki evini havaya uçurdu. Baskında 2 Filistinli de yaralandı. İsrail'in Marah Rabah, Beit Furik ve Dheisheh kampına da baskın düzenlediği bildirildi. 08.23 El Cezire İsrail'in işgal ordusuna ait özel bir kuvvetin Batı Şeria'daki Tubas şehrine saldırdığını ve buradaki bir evi kuşattığını bildirdi. Soykırımcı İsrail orudusu Batı Şeria'daki bir köyü füzelerle hedef aldı Soykırımcı İsrail bir köyü füzelerle hedef aldı