CANLI TAKİP | Gazze’deki insani arada beşinci gün! Ateşkes uzayacak mı? MOSSAD ve CIA Katar’da bir araya geldi

Terör devleti İsrail 'in 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarla dünyanın gözü önünde açıkça soykırıma tabi tuttuğu Gazze 'de dört günlük insani ara devam ediyor.

KATİL İSRAİL'İN KATLETTİĞİ SİVİLLERİN SAYISI 15 BİN OLDU Gazze 'deki hükümet, İsrail saldırılarında ölenlerin sayısının 15 bine yükseldiğini ifade etti.

150 FİLİSTİNLİ REHİNE KURTARILDI İsrail ile Hamas arasında dört gündür devame eden takas anlaşması kapsamında dün akşam yapılan son takas ile birlikte toplamda 50 İsrailli esir ile 150 Filistinli esir serbest bırakıldı.

İNSANİ ARA UZATILDI

Mısır ve Katar Gazze'de insani arayı uzatmak için çağrı yapsa da ateşkesin devam edip etmeyeceği konusunda endişeler devam ederken akşam saatlerinde gelen açıklama ile ateşkesin 2 gün daha uzatıldığı bildirildi.

57 GAZETECİ ÖLDÜRÜLDÜ

Gazetecileri Koruma Komitesi (CPJ), İsrail ile Hamas arasındaki savaşın başlangıcından bu yana 57 gazeteci ve medya çalışanının öldüğünü doğruladığını söyledi. CPJ'e göre ölenlerin arasında 50 Filistinli, 4 İsrailli ve 3 Lübnanlı yer alırken, 19 gazeteci de tutuklandı.

CPJ'in Orta Doğu ve Kuzey Afrika program koordinatörü Sherif Mansour, "CPJ, gazetecilerin kriz zamanlarında önemli işler yapan siviller olduğunu ve savaşan taraflarca hedef alınmamaları gerektiğini vurguluyor" dedi ve sözlerine şöyle devam etti:

Bölgedeki gazeteciler bu yürek parçalayan çatışmayı haber yapmak için büyük fedakarlıklarda bulunuyor. Özellikle Gazze'dekiler benzeri görülmemiş bir bedel ödedi ve ödemeye devam ediyor, giderek artan tehditlerle karşı karşıya kalıyor. Birçoğu meslektaşlarını, ailelerini ve medya tesislerini kaybetti ve güvenli bir sığınak veya çıkış olmadığında güvenli bir yer aramak için kaçtı.

Takvim.com.tr bölgede yaşananları dakika dakika aktarıyor:

14.55 İşgal altındaki Batı Şeria'daki Filistinli İsrail'in açtığı ateş sonucu yaralandı

Filistin Kudüs haber ajansının haberine göre, işgal altındaki Batı Şeria'nın Tubas yakınındaki Tayasir köyünden Ömer Wahdan, İsrail güçlerinin bu sabah çatışmalar sırasında kendisini vurması sonrasında aldığı yaralardan dolayı hayatını kaybetti.

Son cinayet ile birlikte işgal altındaki Batı Şeria'da 7 Ekim'den bu yana toplam ölü sayısı 242'ye çıktı.

14:40 Reuters, Mossad ve CIA yetkilileri DOHA'da ateşkesin uzatılması konusu için bir araya geldiğini duyurdu.

SOYKIRIMCININ HEDEFİ BATI ŞERİA

08.55 Gazze'de ateşkes uzatılırlen soykırımcı İsrail Batı Şeria'ya yöneldi. Ramallah'ın kuzeybatısındaki Kafar köyüne baskın düzenleyen İsrail, Filistinli bir genci öldürdü. İsrail güçleri, Ramallah'ın batısındaki Beitunia kasabasında ise Filistinli mahkumların serbest bırakılması için hazırlık yaparken bir Filistinliyi daha öldürdü.

İsrail güçleri, ağustos ayında evini vurup öldürdükleri Filistinli Daoud Abdel Razzaq Daras'ın Ramallah'ın kuzeybatısındaki Deir Ammar kampındaki evini havaya uçurdu. Baskında 2 Filistinli de yaralandı. İsrail'in Marah Rabah, Beit Furik ve Dheisheh kampına da baskın düzenlediği bildirildi.

08.23 El Cezire İsrail'in işgal ordusuna ait özel bir kuvvetin Batı Şeria'daki Tubas şehrine saldırdığını ve buradaki bir evi kuşattığını bildirdi.

02.46 İsrail, "insani aranın" uzatılması için serbest bırakılacak 50 Filistinli esirin listesini onayladı.

İsrail hükümeti, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde çatışmalara verilen "insani aranın" uzatılması için iki gün boyunca İsrail hapishanelerinden serbest bırakılacak 50 Filistinli kadın esirin listesini onayladı.

Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'nden "çatışmalara verilen insani aranın uzatılması için İsrailli esirlerin bırakılması halinde hapishanelerden salıverilecek 50 Filistinli kadın esirin isim listesinin onaylandığı" bildirildi.

Açıklamada başka detay yer almadı ancak ateşkesin uzatılması mutabakatında serbest bırakılacak 60 Filistinli esirden kalan 10'unun çocuklardan oluşması bekleniyor.

İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara 4 gün "insani ara" verilmesine ilişkin uzlaşma, 24 Kasım Cuma günü saat TSİ 08.00'de uygulamaya girmişti.

Mutabakat çerçevesinde dört gün boyunca Hamas'ın elindeki 50 İsrailli esire karşılık İsrail hapishanelerindeki toplam 150 Filistinlinin serbest bırakılması planlanmıştı.

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Hamas ile İsrail arasında yürütülen arabuluculuk çalışmaları sonucunda "insani ara"nın 2 gün daha uzatılması konusunda mutabakata varıldığını duyurmuştu.

Mutabakat kapsamında her gün 10 İsrailli esirin serbest bırakılması karşılığında "insani ara"nın 24 saat daha uzatılacağı, böylece iki gün daha devam etmesinin kararlaştırıldığı belirtilmişti.