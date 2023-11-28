Terör devleti İsrail'in 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarla dünyanın gözü önünde açıkça soykırıma tabi tuttuğu Gazze'de dört günlük insani ara devam ediyor.
Terör devleti İsrail'in 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarla dünyanın gözü önünde açıkça soykırıma tabi tuttuğu Gazze'de dört günlük insani ara devam ediyor.
150 FİLİSTİNLİ REHİNE KURTARILDI
İsrail ile Hamas arasında dört gündür devame eden takas anlaşması kapsamında dün akşam yapılan son takas ile birlikte toplamda 50 İsrailli esir ile 150 Filistinli esir serbest bırakıldı.
KATİL İSRAİL'İN KATLETTİĞİ SİVİLLERİN SAYISI 15 BİN OLDU
Gazze'deki hükümet, İsrail saldırılarında ölenlerin sayısının 15 bine yükseldiğini ifade etti.
İNSANİ ARA UZATILDI
Mısır ve Katar Gazze'de insani arayı uzatmak için çağrı yapsa da ateşkesin devam edip etmeyeceği konusunda endişeler devam ederken akşam saatlerinde gelen açıklama ile ateşkesin 2 gün daha uzatıldığı bildirildi.
57 GAZETECİ ÖLDÜRÜLDÜ
Gazetecileri Koruma Komitesi (CPJ), İsrail ile Hamas arasındaki savaşın başlangıcından bu yana 57 gazeteci ve medya çalışanının öldüğünü doğruladığını söyledi. CPJ'e göre ölenlerin arasında 50 Filistinli, 4 İsrailli ve 3 Lübnanlı yer alırken, 19 gazeteci de tutuklandı.
CPJ'in Orta Doğu ve Kuzey Afrika program koordinatörü Sherif Mansour, "CPJ, gazetecilerin kriz zamanlarında önemli işler yapan siviller olduğunu ve savaşan taraflarca hedef alınmamaları gerektiğini vurguluyor" dedi ve sözlerine şöyle devam etti:
Bölgedeki gazeteciler bu yürek parçalayan çatışmayı haber yapmak için büyük fedakarlıklarda bulunuyor. Özellikle Gazze'dekiler benzeri görülmemiş bir bedel ödedi ve ödemeye devam ediyor, giderek artan tehditlerle karşı karşıya kalıyor. Birçoğu meslektaşlarını, ailelerini ve medya tesislerini kaybetti ve güvenli bir sığınak veya çıkış olmadığında güvenli bir yer aramak için kaçtı.
Takvim.com.tr bölgede yaşananları dakika dakika aktarıyor:
03:22 Serbest bırakılan İsrailli esirler, Tel Aviv'e ulaştı
0244 İsrail ordusu Batı Şeria'da baskın düzenleyerek Cenin Mülteci Kampı ile 3 hastaneyi kuşattı
Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberinde İsrail ordusunun, buldozerler eşliğinde Cenin kentine çeşitli yönlerden girerek birçok mahalleye baskın düzenlediği, keskin nişancılarını yüksek binanın çatılarına konuşlandırdığı ve Cenin Mülteci Kampı'nı her taraftan kuşatma altına aldığı kaydedildi.
Haberde, ordu güçlerinin, kimlikleri henüz bilinmeyen iki genci bir aracın içinde gözaltına aldığı, Cenin Devlet Hastanesi'nin acil girişinin önünde ve çevresinde konuşlandıkları, buldozerlerinin altyapıyı ve vatandaşların mülklerini tahrip ettiği belirtildi.
Filistin devlet televizyonunun haberinde de yüzden fazla İsrail askeri aracı ve 7 buldozerin Cenin şehrine ve Cenin Mülteci Kampı'na baskın düzenlediği, Cenin Devlet Hastanesi, İbn Sina Hastanesi ve Er-Razi Hastanesi'nin ordu tarafından kuşatıldığı ifade edildi.
Haberde, baskında İsrail ordusunun "arananlar" olarak sınıflandırdığı Filistinlileri hedef aldığı ve aradıkları kişiyi bulamamaları halinde babası, annesi veya akrabalarından birini gözaltına aldıkları kaydedildi.
Görgü tanıkları, AA muhabirine yaptıkları açıklamada, Cenin kentinin "Sinema Kavşağı" bölgesi ile Cabiriyyat Mahallesi ve Cenin Mülteci Kampı'nda İsrail ordu güçleriyle Filistinlilerin arasında silahlı çatışma çıktığını söyledi.
Filistin Kızılayından yapılan açıklamada İsrail ordusunun, Kızılayın ambulans ekiplerinden birini Cenin Devlet Hastanesi önünde alıkoyduğu, ayağından gerçek kurşunla yaralanan kişinin hastaneye naklini engellediği bildirildi.
Açıklamada ayrıca Kızılay ekiplerinin Ramallah kenti yakınlarındaki Ofer Askeri Hapishanesi yakınlarında gerçek mermiyle yaralanan iki kişiye tıbbi müdahalede bulunduğu belirtildi.
Öte yandan Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Batı Şeria'nın El Halil kentinin kuzeyindeki El-Arrub Kampı'nda İsrail askerlerinin ateş açması sonucu gerçek mermiyle karnından ağır yaralanan kişinin El-Ehli Hastanesi'ne getirildiği ifade edildi.
İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde bulunan Cenin şehrine baskın düzenleyerek Cenin Mülteci Kampı ile 3 hastaneyi kuşattığı ve Filistinlilerle çatıştığı bildirildi.
22:48 İsrail, 15'i kadın, 15'i çocuk 30 esiri serbest bıraktı.
20.52 5. REHİNE TAKASI BAŞLADI
Hamas 10 rehineyi daha Kızılhaç'a teslim etti.
Katar Dışişleri Bakanlığı, Gazze'de bulunan 10 İsrailli esirin ülkelerine getirilmek üzere Kızılhaç yetkililerine teslim edildiğini duyurdu.
20.31 Gazze'deki hükümet, İsrail bombardımanında yıkılan evlerin enkazından son 24 saatte 160 naaşın daha çıkarıldığını duyurdu
20.23 İsrail ile Hamas arasında "insani aranın" iki daha gün uzatılması kapsamında İsrail hapishanelerinden bu akşam serbest bırakılacak 30 Filistinli esirin isim listesi yayımlandı.
Filistin Esirler Cemiyeti tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre serbest bırakılacaklar arasında 15 kadın ve 15 çocuk bulunuyor.
16.23 El Kassam Tugayları: Ateşkes anlaşmasının düşman tarafından açık bir şekilde ihlali sonucunda Gazze'nin kuzeyinde saha sürtüşmeleri meydana geldi ve mücahitlerimiz bu ihlalle mücadele etti. Düşman bağlı kaldığı sürece biz ateşkese bağlıyız ve arabulucuları, ateşkesin tüm şartlarına uyması için işgalcilere baskı yapmaya çağırıyoruz.
15.50 Gazze Sağlık Bakanlığı, El Şifa Hastanesi'ndeki diyaliz ünitesinin yeniden açıldığını ve hasta kabul ettiğini söyledi.
Bakanlık kısa bir açıklama yaparak hastaları tedaviye devam etmeleri için hastaneye geri davet etti.
DSÖ, hastanede hâlâ 22'si böbrek diyalizi hastası olmak üzere 180 hasta ve yedi sağlık çalışanının bulunduğunu söylüyor.
14.55 İşgal altındaki Batı Şeria'daki Filistinli İsrail'in açtığı ateş sonucu yaralandı
Filistin Kudüs haber ajansının haberine göre, işgal altındaki Batı Şeria'nın Tubas yakınındaki Tayasir köyünden Ömer Wahdan, İsrail güçlerinin bu sabah çatışmalar sırasında kendisini vurması sonrasında aldığı yaralardan dolayı hayatını kaybetti.
Son cinayet ile birlikte işgal altındaki Batı Şeria'da 7 Ekim'den bu yana toplam ölü sayısı 242'ye çıktı.
14:40 Reuters, Mossad ve CIA yetkilileri DOHA'da ateşkesin uzatılması konusu için bir araya geldiğini duyurdu.
SOYKIRIMCININ HEDEFİ BATI ŞERİA
08.55 Gazze'de ateşkes uzatılırlen soykırımcı İsrail Batı Şeria'ya yöneldi. Ramallah'ın kuzeybatısındaki Kafar köyüne baskın düzenleyen İsrail, Filistinli bir genci öldürdü. İsrail güçleri, Ramallah'ın batısındaki Beitunia kasabasında ise Filistinli mahkumların serbest bırakılması için hazırlık yaparken bir Filistinliyi daha öldürdü.
İsrail güçleri, ağustos ayında evini vurup öldürdükleri Filistinli Daoud Abdel Razzaq Daras'ın Ramallah'ın kuzeybatısındaki Deir Ammar kampındaki evini havaya uçurdu. Baskında 2 Filistinli de yaralandı. İsrail'in Marah Rabah, Beit Furik ve Dheisheh kampına da baskın düzenlediği bildirildi.
08.23 El Cezire İsrail'in işgal ordusuna ait özel bir kuvvetin Batı Şeria'daki Tubas şehrine saldırdığını ve buradaki bir evi kuşattığını bildirdi.
02.46 İsrail, "insani aranın" uzatılması için serbest bırakılacak 50 Filistinli esirin listesini onayladı.
İsrail hükümeti, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde çatışmalara verilen "insani aranın" uzatılması için iki gün boyunca İsrail hapishanelerinden serbest bırakılacak 50 Filistinli kadın esirin listesini onayladı.
Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'nden "çatışmalara verilen insani aranın uzatılması için İsrailli esirlerin bırakılması halinde hapishanelerden salıverilecek 50 Filistinli kadın esirin isim listesinin onaylandığı" bildirildi.
Açıklamada başka detay yer almadı ancak ateşkesin uzatılması mutabakatında serbest bırakılacak 60 Filistinli esirden kalan 10'unun çocuklardan oluşması bekleniyor.
İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara 4 gün "insani ara" verilmesine ilişkin uzlaşma, 24 Kasım Cuma günü saat TSİ 08.00'de uygulamaya girmişti.
Mutabakat çerçevesinde dört gün boyunca Hamas'ın elindeki 50 İsrailli esire karşılık İsrail hapishanelerindeki toplam 150 Filistinlinin serbest bırakılması planlanmıştı.
Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Hamas ile İsrail arasında yürütülen arabuluculuk çalışmaları sonucunda "insani ara"nın 2 gün daha uzatılması konusunda mutabakata varıldığını duyurmuştu.
Mutabakat kapsamında her gün 10 İsrailli esirin serbest bırakılması karşılığında "insani ara"nın 24 saat daha uzatılacağı, böylece iki gün daha devam etmesinin kararlaştırıldığı belirtilmişti.
02.22 İsrail hapishanelerindeki Filistinli 33 kadın ve çocuk esir serbest bırakıldı.
Hamas ile İsrail arasında varılan esir takası mutabakatı kapsamında İsrail hapishanelerinden Filistinli 30'u kadın, 3'ü çocuk 33 esir salıverildi.
İsrail, Hamas ile vardığı mutabakat uyarınca hapishanede tuttuğu 33 Filistinli esiri serbest bıraktı.
Salıverilen esirlerden işgal altındaki Batı Şeria'da yaşayanlar, Uluslararası Kızılhaç Örgütüne ait otobüsle İsrail Ofer Askeri Hapishanesi'nden ayrılarak Ramallah'a gitti.
İsrail askerleri, Filistinli esirleri karşılamak üzere Beytunya beldesinde toplananlara göz yaşartıcı gaz ve gerçek mermiyle müdahale etti.
Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu bir Filistinlinin öldürüldüğünü açıkladı.
DOĞU KUDÜS'TEKİ FİLİSTİNLİ ESİRLERİN EVLERİNE BASKIN
Doğu Kudüs'te yaşayan çocuk esirler de İsrail polisi tarafından ailelerine teslim edildi. İsrail polisi, Doğu Kudüs'te serbest bırakılan Filistinli esirlerin evlerinin etrafında konuşlandı, yollarda kontrol noktaları kurdu.
Bazı Filistinli esirlerin evlerini basan İsrail polisi, ailelere "herhangi bir kutlama yapılmaması ve evlerde toplanılmaması" uyarısında bulundu.
Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi sakinlerinden 16 yaşındaki Filistinli esir kız çocuğu Nüfuz Hammad, İsrail hapishanesinde yaklaşık 2 yıl tutuklu kaldıktan sonra evine dönünce ailesi, sevinç gözyaşlarını tutamadı.
İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bir Yahudi yerleşimciyi bıçaklama girişiminde bulunduğu iddiasıyla 12 yıl hapis cezası verilen Hammad, kendisine yöneltilen suçlamayı kabul etmemişti.
Hamas ile İsrail arasında varılan mutabakat kapsamında Gazze Şeridi'nden 50 İsrailli kadın ve çocuk esir, İsrail hapishanelerinden de 150 Filistinli kadın ve çocuk esir serbest kalmış oldu.
Başta Katar'ın yürüttüğü arabuluculuk çalışmaları sonucu abluka altındaki Gazze Şeridi'nden salıverilecek her 10 İsrailli esir karşılığında 30 Filistinli esirin serbest bırakılması ve çatışmalara verilecek "insani aranın" 24 saat uzatılması konusunda Hamas ile İsrail uzlaşı sağlamıştı.
22.53 İşgalci İsrail ordusu, Gazze'de bulunan 11 İsrailli esirin ülkelerine getirilmek üzere Kızılhaç yetkililerine teslim edildiğini duyurdu.
Hamas, varılan mutabakat kapsamında abluka altındaki Gazze Şeridi'ndeki 11 İsrailli esiri Uluslararası Kızılhaç Komitesi yetkililerine teslim etti.
İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Gazze'de bulunan 11 İsrailli esirin ülkelerine getirilmek üzere Kızılhaç yetkililerine teslim edildiği belirtildi.
Bu gelişmeyle birlikte İsrail ile Hamas arasında varılan esir takası mutabakatında şu ana kadar 51 İsrailli serbest bırakılmış oldu.
Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 11 İsrailli esire karşılık İsrail hapishanelerindeki 33 Filistinli esirin serbest bırakılacağını ifade etti. Ensari, serbest bırakılacak Filistinli esirlerden 30'nun 18 yaş altı çocuk, 3'nün de kadın olduğunu kaydetti.
22.51 Dünya Sağlık Örgütü, Gazze'de "insani ara"nın uzatılmasını destekliyor.
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Gazze'de çatışmalara verilen "insani ara"nın uzatılmasını desteklediğini belirtti.
Ghebreyesus, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, "'insani ara'nın savaşın sesini azalttığını" kaydetti.
Gazze'de "insani ara"nın devam etmesini desteklediğini aktaran Ghebreyesus, bu süreçte bölgeye sınırlı miktarda tıbbi malzeme, yakıt ve gıdanın girmesine izin verildiğini ancak çok daha fazlasına ihtiyaç olduğunu vurguladı.
DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus, bu sürecin sağlık çalışanlarının yanı sıra DSÖ ve ortaklarına, hasta, yaralı ve dehşete düşmüş kişilere destek olmalarına imkan verdiğinin altını çizdi.
"TEK YANIT KALICI ATEŞKESTİR"
Çatışmalara ara verilmesinin, hastanelerdeki çok büyük ihtiyaçların değerlendirilmesinin yanı sıra, bunların acilen tıbbi malzeme ve daha fazlasıyla nasıl stoklanabileceği konusunu ele almaya imkan sağladığına dikkati çeken Ghebreyesus, gıda ve suyun yenilenmesinin, Gazze Şeridi'ndeki hijyen sorunlarının giderilmesine katkıda bulunabileceğini belirtti.
Ghebreyesus, "Çatışmalara insani ara verilmesi, her yaştan insanın öldürülmesi ve sakat kalmasını durdurdu. Geçici ateşkes biraz rahatlama sağladı ve rehinelerin serbest bırakılmasını kolaylaştırdı. Ancak yalnızca bu kazanımlarla yetinemeyiz. Askeri operasyonlar sürdüğü takdirde, kayıplar, acılar, şiddetli tedarik sıkıntıları ve umutsuzluk artacak. Tek yanıt kalıcı ateşkestir. Şimdi. Tek kalıcı çözüm barıştır." ifadelerini kullandı.
22.10 İsrail'in 48 gün yoğun saldırı altında tuttuğu Gazze Şeridi'nde öldürülen Filistinlilerin sayısı 6 bin 150'den fazlası çocuk, 4 bini aşkını kadın olmak üzere 15 bini geçti.
Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi, Gazze Şeridi'ndeki duruma ilişkin Telegram hesabından yaptığı açıklamada, İsrail saldırılarında 70 gazeteci, 207 sağlık çalışanı ve 26 sivil savunma personelinin öldürüldüğünü belirtti.
Açıklamada, İsrail'in 7 Ekim'den "insani aranın" başladığı 24 Kasım'a kadar sürdürdüğü saldırılarında 6 bin 150'den fazlası çocuk, 4 binden fazlası kadın olmak üzere 15 binden fazla kişinin öldürüldüğü aktarıldı.
Yaralı sayısının 36 bini aştığı bildirilen açıklamada, bu kişilerin yüzde 75'ini kadın ve çocukların oluşturduğuna işaret edildi.
Açıklamada, kayıp kişilerin sayısının 4 bin 700'ü kadın ve çocuk, 7 bine ulaştığı kaydedilirken, bu kişilerin enkaz altında kalıp kalmadığı veya akıbetlerin bilinmediği ifade edildi.
İSRAİL, GAZZE ŞERİDİ'NDE 50 BİN KONUTU TAMAMEN YIKTI
İsrail saldırılarında 103 hükümet tesisinin yıkıldığı, 266 okulun hedef alındığı ve bunlardan 67'sinin hizmet dışı kaldığı aktarıldı.
Açıklamada, İsrail'in saldırılarıyla 88 camiyi tamamen yıktığı, 174'üne zarar verdiği ve 3 kiliseyi hedef aldığı belirtildi.
Gazze Şeridi'nde 48 günde İsrail'in yaklaşık 50 bin konutu tamamen yıktığı, 240 bin konuta da zarar verdiğine dikkat çekilen açıklamada, bu sayının Gazze Şeridi'ndeki konutların yüzde 60'ına denk geldiğinin altı çizildi.
Açıklamada, Gazze'de "insani aranın" yürürlüğe girmesiyle, İsrail'in neden olduğu yıkımın büyüklüğünün daha açık bir şekilde ortaya çıktığı hatırlatıldı.
Gazze Şeridi'nde sağlık sektöründeki ciddi tehlikenin devam ettiği belirtilen açıklamada, İsrail saldırıları nedeniyle 26 hastane, 55 sağlık merkezi ve 56 ambulansın hizmet dışı kaldığı kaydedildi.
Özellikle Gazze kenti ve kuzey bölgeler başta olmak üzere İsrail'in Gazze Şeridi'nde sağlık hizmetlerini çökertmek için hastaneleri kasıtlı bir şekilde hedef aldığı ifade edildi.
İsrail'in Gazze'deki sağlık sektörüne ilişkin ihlallerine işaret edilen açıklamada, Birleşmiş Milletlerin sorumluluğundaki bir grupla beraberken Şifa Hastanesi Müdürü Muhammed Ebu Silmiyye'nin İsrail güçlerince alıkonulduğu hatırlatıldı.
"İnsani ara" süresince Gazze'de İsrail'in zarar verdiği hastanelerin acil bir şekilde onarılması ve enkaz altında kalan cenazelerin çıkarılması için gerekli teçhizatın sağlanması çağrısında bulunuldu.
Bölgeye yakıt girişinin önemine değinilen açıklamada, özellikle Gazze kenti ve kuzeyde yaklaşık 800 bin Filistinlinin zor şartlar altında hayatta kalmaya çalıştıkları belirtildi.
21.55 Hamas'ın Gazze'deki lideri Sinvar'ın İsrailli esirlerle buluştuğu öne sürüldü.
İsrail'den Kanal12'nin haberine göre, Hamas'ın Gazze'deki lideri Sinvar'ın abluka altındaki Gazze Şeridi'ndeki bazı İsrailli esirleri ziyaret ettiği ileri sürüldü.
Hafta sonu bırakılan İsrailli esirlerden biri, Sinvar'ın "herhangi bir aksan olmaksızın kendileriyle İbranice konuştuğunu ve Hamas ile güvende olduklarını, endişe etmemeleri gerektiğini" söyledi.
Habere göre, İsrail güvenlik kaynakları da böyle bir görüşmenin gerçekleştiğini teyit etti.
İsrail, 7 Ekim'de abluka altındaki Gazze Şeridi'nden düzenlenen saldırılardan Sinvar'ın sorumlu olduğunu savunmuştu. İsrail güvenlik yetkilileri sıkça Sinvar'ın hedef listelerinin başında yer aldığına işaret etmişti.
21.07 Hamas: Bugün serbest bırakılması planlanan 33 esirin listesini aldık
Hamas, ilerleyen saatlerde İsrail hapishanelerinden serbest bırakılması planlanan Filistinli esirlerin listesini aldıklarını duyurdu.
Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, bugün İsrail hapishanelerinden serbest bırakılması planlanan 3'ü kadın, 30'u çocuk olmak üzere 33 esirin listesinin teslim alındığı belirtildi.
Açıklamada, bugün serbest bırakılacak kadın esirlerin şunlar olduğu kaydedildi:
1- Yasemin Teysir Abdurrahman Şaban / Cenin kenti
2- Attaf Yusuf Muhammed Ceradat / Cenin kenti
3- Nufuz Cad Arif Hammad / Kudüs
Açıklamada, bugün serbest bırakılacak çocukların isimleri ise şöyle sıralandı:
1- Adem Abbude Haşan Gays / Kudüs
2- Selahaddin Muhammed Salah Hedra / Kudüs
3- Ömer İbrahim Ömer Ebu Meyyale / Kudüs
4- Muhammed Muhenned Muhammed Ebu Humus / Kudüs
5- Muntasır Mahmud Hatim eş-Şuşe / Beytüllahim
6- Abdulaziz İsam Muhammed Abu Semra / Batı Şeria
7- Yusuf Abdullah Avde el-Hatib / Ramallah ve Al-Bire
8- Ahmed Beşşar Cuma Ebu Alya / Ramallah ve Al-Bire
9- Nedim Muhammed Hüseyin Ebu Arra / Tubas
10- Abdulziz Ahmed Şahir Matan/ Ramallah ve Al-Bire
11- Ala Muhammed Ruşdi Matan/ Ramallah ve Al-Bire
12- Muhammad Samih Cevdet Süleyman / Ramallah ve Al-Bire
13- Abdullah Ekrem Muhammed İhlil / El Halil
14- Cevad Tevfik Yusuf Kamil / Cenin
15- Halil Firas Halil Heykel / Kudüs
16- Muhammed Gazi Mürşid / El Halil
17- Ahmed Nezih Dib Ebu Adi / Ramallah
18- Eyhem Mahmud Musa Nahleh / Ramallah
19- Salah Umran Muhammed Salah / Beytüllahim
20- Dücane Mahmud Musa Atun / Kudüs
21- Yezen Husam Ali Abu Kubeyta / El Halil
22- Hamza Salih Muhammed Davud / Kalkiliyye
23- Kasem Halid Mahmud El-Allami / El Halil
24- Yahya Nasrullah Mustafa Aside / Nablus
25- Muhammed Gazi Muhammed Nezzal / Cenin
26- Yenal Heysem Emindar Salih / Ramallah ve El-Bire
27- Meşal Nimr Nayif Beni Cabir / Nablus
28- Yezen Eymen Abdulgani Beni Cabir / Nablus
29- Muhammed Hani Ratib Heymuni / Kudüs
30- Halid Ebu Asab / Kudüs
20.55 Hamas elindeki bazı rehineleri Kıılhaç'a teslim etmeye başladı. Hamas'tan yapılan açıklamada İsrail'in 33 mahkumu bırakacağı bildirildi.
20.53 BM Genel Sekreteri Guterres: "Gazze'deki insani ara savaşın karanlığında insanlık namına bir adım ve bir umut ışığı"
19.33 Hamas: Katar ve Mısır'la Gazze'deki "insani ara"nın aynı şartlar altında 2 gün daha uzatılması konusunda mutabakata varıldı.
ATEŞKES UZADI
19.15 Katar'dan yapılan son dakika açıklamasında ateşkesin 2 gün daha uzatıldığı bildirildi.
Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari, yaptığı açıklamada, Hamas ile İsrail arasında yürütülen arabuluculuk çalışmaları sonucunda "insani ara"nın 2 gün daha uzatılması konusunda mutabakata varıldığını belirtti.
Hamas da Telegram hesabından yaptığı açıklamada Katar ve Mısır'la, "insani ara"nın aynı şartlar altında 2 gün daha uzatılması konusunda mutabakata varıldığını doğruladı.
Hamas ile İsrail arasındaki 4 günlük "insani ara" 24 Kasım Cuma günü saat 07.00'de (TSİ 08.00) yürürlüğe girmişti.
Uzlaşıya göre Hamas'ın elindeki 50 İsrailli esire karşılık, İsrail hapishanelerindeki 150 Filistinlinin serbest bırakılması konusunda mutabakat sağlanmıştı.
İsrail ile Hamas arasındaki esir takası mutabakatı kapsamında şu ana kadar Gazze Şeridi'nden biri erkek, diğerleri kadın ve çocuk 40 İsrailli esir, İsrail hapishanelerinden de Filistinli 117 kadın ve çocuk esir serbest bırakıldı.
17.43 Mısır: Ateşkesin 2 gün daha uzatılması için anlaşmaya yakınız
Mısır'dan yapılan açıklamada "Katar ile birlikte yürütülen müzakerelerde Gazze'de ateşkesin 2 gün daha uzatılması için taraflarla anlaşmaya yakınız. Bu anlaşma 20 İsrailli ve 60 Filistinli rehinenin serbest bırakılmasını içeriyor" denildi.
Açıklamada ayrıca bugün için de rehine takasının planlandığı belirtilerek "Bugün 11 İsrailli ve 33 Filistinli rehinenin serbest bırakılması için görüşmelerimiz sürüyor" ifadeleri kullanıldı.
16.30 BM Genel Sekreteri Guterres, Gazze'de "insani ara" ile sonuçlanan diyaloğun sürdürülerek "tam insani ateşkese" dönüştürülmesi gerektiğini söyledi.
15.49 İran Dışişleri Bakanlığı: Bölgedeki kriz çemberinin genişlemesine yol açacak yansımaların sorumluluğu İsrail'e aittir.
MISIR'DAN ATEŞKES AÇIKLAMASI
15.45 Reuters'a konuşan Mısırlı üç güvenlik kaynağı, Mısırlı, Katarlı ve ABD'li müzakerecilerin ateşkesin uzatılması konusunda anlaşmaya yakın olduklarını ancak hala ne kadar süreyle ve hangi mahkumların serbest bırakılacağını tartıştıklarını söyledi.
Kaynaklara göre Hamas şu anda dört günlük bir uzatma istiyor, İsrail ise günlük uzatmalar istiyor ve Filistinli mahkumların serbest bırakılması konusunda müzakereler sürüyor.
15.45 Pentagon Sözcüsü John Kirby, "Hamas'ın daha fazla rehine alabilmemiz için ateşkesi uzatmayı kabul edeceğini umuyoruz." dedi ve Gazze'deki ateşkes ile ilgili şu açıklamaları yaptı:
İsrailliler daha fazla rehineyi serbest bırakmak ve daha fazla yardım alabilmek için çatışmaları durdurmayı kabul etti
Başkan Biden, rehine takasının tamamına bizzat dahil oldu
USS Mason uçak gemisine düzenlenen saldırının arkasında kimin olduğunu bilmek artık zor
Geminin hasar görmemesi, hiçbir mürettebatın zarar görmemesi ve füzelerin gemiden çok uzağa düşmesi bizi mutlu etti.
Gazze'de rehineler arasında kalan Amerikalıların sayısının 7 ila 10 kişi arasında olduğunu düşünüyoruz.
14.13 NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Hamas ile İsrail arasında çatışmalara "insani ara" verilmesi için varılan mutabakatın uzatılması çağrısında bulundu.
Stoltenberg, 28-29 Kasım'da Brüksel'deki NATO Karargahı'nda düzenlenecek NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı öncesinde gazetecilere brifing verdi.
Hamas ile İsrail arasındaki uzlaşının esirlerin serbest bırakılmasını ve insani yardımların ulaştırılmasını sağladığını belirten Stoltenberg, "Verilen aranın uzatılması çağrısında bulunuyorum. Bu durum Gazze'de halkın çok ihtiyaç duyduğu yardımların ulaşmasını ve daha fazla rehinenin serbest bırakılmasını sağlayacaktır." dedi.
Stoltenberg, kalıcı bir siyasi çözüme ihtiyaç bulunduğunu vurguladı. NATO müttefiklerinin Irak ve Suriye gibi ülkelerde varlıkları bulunduğunu hatırlatan Stoltenberg, şunları dile getirdi:
"Irak'ta ve Suriye'deki ABD pozisyonlarına insansız hava aracı ve roket saldırıları yapıldığını, ticari gemilere saldırılar düzenlendiğini gördük. Bu durum gerginliğin tırmanma riski bulunduğunun altını çizmektedir. İran, kendisi için hareket edenlere hakim olmalıdır."
12.14 AB Yüksek Komiseri Joseph Borrell, soykırımcı İsrail'in saldırılarının meşru müdafaa olmadığını söyledi ve şöyle konuştu:
Savaşın ortasında İsrail hükümetinin daha fazla yasa dışı yerleşim yeri inşa etmek için yeni fonlar ayırmaya hazır olduğunu öğrendiğimde dehşete düştüm. Bu meşru müdafaa değildir ve İsrail'i daha güvenli hale getirmeyecektir. Yerleşimler ciddi bir Uluslararası İnsan Hakları ihlalidir ve İsrail'in en büyük güvenlik sorumluluğudur.
11.47 Filistinli Esirler Kulübü: İşgal güçleri, Batı Şeria'da bir gecede aralarında eski mahkumların da bulunduğu 60 Filistinliyi tutukladı.
KARADA HAMAS'TAN KAÇTILAR
09.44 İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesi soykırımcı İsrail ordusunun, kara operasyonu sırasında bölüğünün Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki çatışmadan çekilmesi nedeniyle iki subayı görevden aldığını duyurdu.
06.06 ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), USS Mason gemisinin, pazartesi günü sabah saatlerinde Central Park adlı İsrail'e ait tankerin imdat çağrısını aldığını belirtti. ABD gemisinin İsrail tankerinin yardım çağrısına cevap verdiği esnada Yemen'deki Husi milisleri tarafından kontrol edilen bölgelerden USS Mason'a doğru iki balistik füze ateşlendiği ve füzelerin gemilerden on deniz mili uzağa düştüğü belirtildi.
09.16 İsrail Radyosu: İsrail, 10 tutuklunun serbest bırakılması karşılığında ateşkesin bir gün daha uzatılması konusunda Hamas'ın cevabını bekliyor.
01.24 İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, Hamas'ın serbest bırakacağı her 10 İsrailli esire karşılık, çatışmalara verilen "insani ara"nın birer gün uzatılmasını "olumlu bulduğunu" açıkladı.
26 KASIM'DA YAŞANANLAR
21.13 İsrail hapishanelerindeki 39 Filistinli kadın ve çocuk esir, serbest bırakıldı.
20.17 İsrail ile Hamas arasında varılan "insani ara"nın üçüncü gününde yardım taşıyan 50 tırın Gazze Şeridi'nin kuzeyine gönderildiği bildirildi.
20.14 İSRAİL HAPİSHANELERİNDEN BUGÜN SALIVERİLMELERİ BEKLENEN FİLİSTİNLİLERİN İSİMLERİ AÇIKLANDI
Filistin Esirler Cemiyeti ve Filistin Kurtuluş Örgütü'ne (FKÖ) bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti, İsrail ile Hamas arasındaki esir takası uzlaşısı kapsamında salıverilmeleri beklenen tutuklu 3'üncü grup Filistinlilerin isimlerini yayımladı.
Kurumdan yapılan yazılı açıklamada, listedeki 39 kişinin tamamının çocuk yaşta ve bunlardan 21'inin Kudüs'ten,1'i Gazze Şeridi'ndeki Refah kentinden, geri kalanının da Batı Şeria'daki şehirlerden olduğu belirtildi.
Buna göre, salıverilmesi beklenen Kudüslülerin isimleri şöyle:
"Sultan Samir Mahmud Serhan, Kassam İyad Ahmed Avar, Muhammed Ahmed Mahmud Avar, Nasır İyad Emced Avar, Halil Ahmed Halil Avar, Emin Muhammed Emin Abbasi, Mustafa Muhammed İbrahim Abbasi, Ahmed Kadri Mahmud Şeyha, Semir Samir Semir Behtan, Muhammed Abbude Hasan Gayt, Musa Himidan Fadıl Muhtasab, Ayham Adan Suphi Şair, Reyan Adan Hasan Atik, Malik Murad Halid Buca, Muhamed İbrahim Muhammed Abduccebbar, Neşet Basim Talib Bevabşe, Yusuf Fevvaz Fayiz Burkan, Nureddin Ziyad Raşid Kuvasmi, Gennam Musa Gennam ebu Gennam, Hasan Yasir Hasan Yasir, Abdurrahman Amir Fahri ez-Zağel."
Batı Şeria'dan serbest bırakılması beklenenlerin ise Ramallah'tan Mahmud Namr İd Ata, Omar İmad Hasan Atşan, İbade Husam Ahmed Halil; El-Halil'den ise Halil Muhammed Bedir Zimara, Hasan Velid Cemal Subarna, Zeyd Naim Şehde Ar; Beyt Lahim'den Ammar Mahmud Yusuf Tevabte ve Yazn Amir Ali Sabah, Eriha'dan ise Musa Muhanned Musa el-Veridat ile Mavid Omar Abdullah el-Hac; Nablus'tan Usame Nayif Usame Marmaş, Tülkerem'den İbrahin Muayyed İbrahim Zafir, Omar Şakir Suheyl Muhacne, Adnan Hazım Adnan İd; Kalkilya'dan Ahmed Atiya Ahmed el-İdeyni. Cenin'den Macd Raid Mesud Firayhat ile Vehid İsmail Cemil Subayh, Gazze'nin Refah kentinden ise Ala Fethi Abdulhadi Ebu Senima olduğu kaydedildi.
18.35 Reuters: Hamas, 13 İsrailli ve 3 Taylandlı ve 1 Rus'u Kızılhaç'a teslim etti.
15:07 Katar Uluslararası İşbirliğinden Sorumlu Devlet Bakanı Lulva Binti Raşid el-Hatır ile Katar Gazze'yi Yeniden İmar Komitesi Başkan Yardımcısı Halid el-Hardan'ın Refah Sınır Kapısı'ndan Gazze Şeridi'ne geçtiği belirtildi.
Mısır ile Gazze Şeridi arasındaki Refah Sınır Kapısı'nın Medya Direktörü Vail Ebu Muhsin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, konuya ilişkin bilgi verdi.
Ebu Muhsin, Katar Uluslararası İşbirliğinden Sorumlu Devlet Bakanı Hatır ile Katar, Gazze'yi Yeniden İmar Komitesi Başkan Yardımcısı Hardan'ın Refah Sınır Kapısı'ndan Gazze Şeridi'ne ulaştığını aktardı.
İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara verilen insani aranın 3. gününde gerçekleşen Katarlı üst düzey yetkililerin, söz konusu ziyaretine ilişkin başka ayrıntı verilmedi.
İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik 7 Ekim'de başlayan saldırılarından bu yana, Katarlı bir heyet ilk kez bölgeyi ziyaret ediyor.
Katar, Mısır ve ABD'nin arabuluculuğuyla varılan İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara 4 gün insani ara verilmesine ilişkin uzlaşma 24 Kasım Cuma saat 07.00'de (TSİ 08.00) uygulamaya girmişti.
14:30 Filistin Kızılayı, Gazze'nin merkezinde bulunan Maghazi mülteci kampında İsrail güçleri tarafından hedef alınan Filistinli bir çiftçinin hayatını kaybettiğini ve bir başkasının da yaralandığını söyledi.
İsrail, olayla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.
10:41 Birleşmiş Milletler'den (BM) yapılan açıklamada, İsrail'in Nitzana bölgesinden 200 kamyonun Gazze'ye sevk edildiğini bunlardan 187'sinin dün akşam 19.00 sıralarında giriş yaptığını duyurdu. Ayrıca bölgeye 129 bin litre yakıtın sevkiyatının da yapıldığı aktarıldı.
BM'den yapılan açıklamada, "Nitzana'dan 200 kamyon sevk edildi. Bunlardan 187'si yerel saatle 19.00 itibariyle Gazze'ye giriş yaptı. Bu yardımlar gıda, su ve acil tıbbi malzemeleri içermektedir. Tahliyelere yardımcı olmak üzere 11 ambulans, 3 otobüs ve bir açık kasa kamyon Şifa hastanesine teslim edildi. Ayrıca 129 bin litre yakıt da Gazze'ye giriş yaptı. Filistin ve Mısır Kızılay Dernekleri olmasaydı bu teslimatların hiçbiri mümkün olmazdı. Duraklama ne kadar uzun sürerse, insani yardım kuruluşları Gazze'ye ve Gazze üzerinden daha fazla yardım gönderebileceklerdir" denildi.
10:32 Filistin Kızılayı, kendilerine ait ambulansların İsrail ordusu tarafından durdurulduğunu ve denetlendiğini, bu nedenle yaralılara ulaşmakta zorlandıklarını belirtti.
Filistin Kızılayı'ndan yapılan açıklamada, "İşgalci İsrail güçleri, Filistin Kızılayı acil sağlık hizmetleri ekiplerinin yaralılara ulaşmasını engellemekte ve ambulansları sürekli olarak denetlemektedir. Ayrıca hem Cenin Devlet Hastanesini hem de İbn Sina Hastanesini kuşatmış durumdalar" denildi. Örgüt tarafından yayınlanan görüntüde, iki İsrail askeri aracının bir ambulansı durdurduğu, ambulans sürücüsünün araçtan inerek silah taşımadığını gösterdiği anlar yer aldı.
09:03 İsrail hükümeti, abluka altındaki Gazze Şeridi'nden bugün serbest bırakılması beklenen üçüncü grup İsrailli esirlerin isimlerini aldıklarını bildirdi.
İsrailli Yediot Ahronot gazetesinin haberine göre Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Ofisi, bugün serbest bırakılacak İsrailli esirlerin listesini aldı.
Listedeki isimlerin ailelerine bilgi verildiği, güvenlik güçlerinin de listeyi incelemeye aldığı aktarıldı.
07:51 İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da bir eve insansız hava aracı (İHA) ile düzenlediği saldırıda 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
Filistin Kızılayından yapılan açıklamada, İsrail'in Cenin Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırıda hayatını kaybeden 1 kişi ile bazı yaralıların hastaneye nakledildiği belirtildi.
Açıklamada, İsrail ordusunun, Filistin Kızılayına ait bir ambulansı yolda durdurarak içindeki yaralıyı gözaltına aldığı ifade edildi.
Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın görgü tanıklara dayandırdığı haberde de İsrail ordusunun, Batı Şeria'nın Cenin kentinde dün başlattığı baskını sürdürdüğü belirtildi.
İsrail'in Cenin Mülteci Kampı'ndaki bir evi İHA ile hedef aldığı aktarılan haberde, Şehit Halil Süleyman Devlet Hastanesi (Cenin Devlet Hastanesi) yakınında gerçekleşen saldırıda 4 kişinin yaralandığı ifade edildi.
02:27 Hamas'a bağlı İzzeddin Kassam Tugayları salıverilen esirlerin görüntüsünü yayınladı
02:25 Filistin Kızılayı: İnsani aranın ikinci gününde Gazze'ye 187 yardım tırı ulaştı
00:29 İsrail ordusu: Hamas'la varılan esir takası mutabakatına bağlıyız
İsrail ordusu, Hamas'la varılan esir takası mutabakatına bağlı olduklarını söyledi.
Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, düzenlediği basın toplantısında, esir takasında yaşanan gecikmeye ilişkin değerlendirmede bulundu.
İsrail ordusunun, esir takası mutabakatına bağlı olduğunu ve Katar ve Mısır'la birlikte bu mutabakatın uygulanması konusunda kararlı olduğunu aktaran Hagari, "Kaçırılanların (esirler) geri getirilmesi çabalarının sonuçlanması için önümüzde uzun bir yol var ve biz her türlü yolu kullanarak onları geri getireceğiz." dedi.
00:00 Hamas, 13 İsrailli esir ile 4 yabancı uyrukluyu İsrail'e götürülmek üzere Uluslararası Kızılhaç Örgütüne teslim ettiklerini bildirdi.
Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın, çatışmalara insani ara mutabakatı kapsamında 13 İsrailli esir ile 4 yabancı uyrukluyu Uluslararası Kızılhaç Örgütüne teslim ettiği belirtildi.
Bu arada İsrail ordusu, Uluslararası Kızılhaç Örgütünden aldığı bilgiye göre İsrailli esirlerin Refah Sınır Kapısı'na doğru hareket ettiğini açıkladı.