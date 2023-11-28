Terör devleti İsrail 'in 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarla dünyanın gözü önünde açıkça soykırıma tabi tuttuğu Gazze 'de dört günlük insani ara devam ediyor.

KATİL İSRAİL'İN KATLETTİĞİ SİVİLLERİN SAYISI 15 BİN OLDU Gazze 'deki hükümet, İsrail saldırılarında ölenlerin sayısının 15 bine yükseldiğini ifade etti.

150 FİLİSTİNLİ REHİNE KURTARILDI İsrail ile Hamas arasında dört gündür devame eden takas anlaşması kapsamında dün akşam yapılan son takas ile birlikte toplamda 50 İsrailli esir ile 150 Filistinli esir serbest bırakıldı.

İNSANİ ARA UZATILDI

Mısır ve Katar Gazze'de insani arayı uzatmak için çağrı yapsa da ateşkesin devam edip etmeyeceği konusunda endişeler devam ederken akşam saatlerinde gelen açıklama ile ateşkesin 2 gün daha uzatıldığı bildirildi.

57 GAZETECİ ÖLDÜRÜLDÜ

Gazetecileri Koruma Komitesi (CPJ), İsrail ile Hamas arasındaki savaşın başlangıcından bu yana 57 gazeteci ve medya çalışanının öldüğünü doğruladığını söyledi. CPJ'e göre ölenlerin arasında 50 Filistinli, 4 İsrailli ve 3 Lübnanlı yer alırken, 19 gazeteci de tutuklandı.

CPJ'in Orta Doğu ve Kuzey Afrika program koordinatörü Sherif Mansour, "CPJ, gazetecilerin kriz zamanlarında önemli işler yapan siviller olduğunu ve savaşan taraflarca hedef alınmamaları gerektiğini vurguluyor" dedi ve sözlerine şöyle devam etti:

Bölgedeki gazeteciler bu yürek parçalayan çatışmayı haber yapmak için büyük fedakarlıklarda bulunuyor. Özellikle Gazze'dekiler benzeri görülmemiş bir bedel ödedi ve ödemeye devam ediyor, giderek artan tehditlerle karşı karşıya kalıyor. Birçoğu meslektaşlarını, ailelerini ve medya tesislerini kaybetti ve güvenli bir sığınak veya çıkış olmadığında güvenli bir yer aramak için kaçtı.

Takvim.com.tr bölgede yaşananları dakika dakika aktarıyor:



03:22 Serbest bırakılan İsrailli esirler, Tel Aviv'e ulaştı





0244 İsrail ordusu Batı Şeria'da baskın düzenleyerek Cenin Mülteci Kampı ile 3 hastaneyi kuşattı

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberinde İsrail ordusunun, buldozerler eşliğinde Cenin kentine çeşitli yönlerden girerek birçok mahalleye baskın düzenlediği, keskin nişancılarını yüksek binanın çatılarına konuşlandırdığı ve Cenin Mülteci Kampı'nı her taraftan kuşatma altına aldığı kaydedildi.

Haberde, ordu güçlerinin, kimlikleri henüz bilinmeyen iki genci bir aracın içinde gözaltına aldığı, Cenin Devlet Hastanesi'nin acil girişinin önünde ve çevresinde konuşlandıkları, buldozerlerinin altyapıyı ve vatandaşların mülklerini tahrip ettiği belirtildi.

Filistin devlet televizyonunun haberinde de yüzden fazla İsrail askeri aracı ve 7 buldozerin Cenin şehrine ve Cenin Mülteci Kampı'na baskın düzenlediği, Cenin Devlet Hastanesi, İbn Sina Hastanesi ve Er-Razi Hastanesi'nin ordu tarafından kuşatıldığı ifade edildi.

Haberde, baskında İsrail ordusunun "arananlar" olarak sınıflandırdığı Filistinlileri hedef aldığı ve aradıkları kişiyi bulamamaları halinde babası, annesi veya akrabalarından birini gözaltına aldıkları kaydedildi.

Görgü tanıkları, AA muhabirine yaptıkları açıklamada, Cenin kentinin "Sinema Kavşağı" bölgesi ile Cabiriyyat Mahallesi ve Cenin Mülteci Kampı'nda İsrail ordu güçleriyle Filistinlilerin arasında silahlı çatışma çıktığını söyledi.

Filistin Kızılayından yapılan açıklamada İsrail ordusunun, Kızılayın ambulans ekiplerinden birini Cenin Devlet Hastanesi önünde alıkoyduğu, ayağından gerçek kurşunla yaralanan kişinin hastaneye naklini engellediği bildirildi.

Açıklamada ayrıca Kızılay ekiplerinin Ramallah kenti yakınlarındaki Ofer Askeri Hapishanesi yakınlarında gerçek mermiyle yaralanan iki kişiye tıbbi müdahalede bulunduğu belirtildi.

Öte yandan Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Batı Şeria'nın El Halil kentinin kuzeyindeki El-Arrub Kampı'nda İsrail askerlerinin ateş açması sonucu gerçek mermiyle karnından ağır yaralanan kişinin El-Ehli Hastanesi'ne getirildiği ifade edildi.



İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde bulunan Cenin şehrine baskın düzenleyerek Cenin Mülteci Kampı ile 3 hastaneyi kuşattığı ve Filistinlilerle çatıştığı bildirildi.





22:48 İsrail, 15'i kadın, 15'i çocuk 30 esiri serbest bıraktı.

20.52 5. REHİNE TAKASI BAŞLADI



Hamas 10 rehineyi daha Kızılhaç'a teslim etti.

Katar Dışişleri Bakanlığı, Gazze'de bulunan 10 İsrailli esirin ülkelerine getirilmek üzere Kızılhaç yetkililerine teslim edildiğini duyurdu.





20.31 Gazze'deki hükümet, İsrail bombardımanında yıkılan evlerin enkazından son 24 saatte 160 naaşın daha çıkarıldığını duyurdu



20.23 İsrail ile Hamas arasında "insani aranın" iki daha gün uzatılması kapsamında İsrail hapishanelerinden bu akşam serbest bırakılacak 30 Filistinli esirin isim listesi yayımlandı.

Filistin Esirler Cemiyeti tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre serbest bırakılacaklar arasında 15 kadın ve 15 çocuk bulunuyor.

16.23 El Kassam Tugayları: Ateşkes anlaşmasının düşman tarafından açık bir şekilde ihlali sonucunda Gazze'nin kuzeyinde saha sürtüşmeleri meydana geldi ve mücahitlerimiz bu ihlalle mücadele etti. Düşman bağlı kaldığı sürece biz ateşkese bağlıyız ve arabulucuları, ateşkesin tüm şartlarına uyması için işgalcilere baskı yapmaya çağırıyoruz.

15.50 Gazze Sağlık Bakanlığı, El Şifa Hastanesi'ndeki diyaliz ünitesinin yeniden açıldığını ve hasta kabul ettiğini söyledi.

Bakanlık kısa bir açıklama yaparak hastaları tedaviye devam etmeleri için hastaneye geri davet etti.

DSÖ, hastanede hâlâ 22'si böbrek diyalizi hastası olmak üzere 180 hasta ve yedi sağlık çalışanının bulunduğunu söylüyor.

14.55 İşgal altındaki Batı Şeria'daki Filistinli İsrail'in açtığı ateş sonucu yaralandı

Filistin Kudüs haber ajansının haberine göre, işgal altındaki Batı Şeria'nın Tubas yakınındaki Tayasir köyünden Ömer Wahdan, İsrail güçlerinin bu sabah çatışmalar sırasında kendisini vurması sonrasında aldığı yaralardan dolayı hayatını kaybetti.

Son cinayet ile birlikte işgal altındaki Batı Şeria'da 7 Ekim'den bu yana toplam ölü sayısı 242'ye çıktı.

14:40 Reuters, Mossad ve CIA yetkilileri DOHA'da ateşkesin uzatılması konusu için bir araya geldiğini duyurdu.

SOYKIRIMCININ HEDEFİ BATI ŞERİA

08.55 Gazze'de ateşkes uzatılırlen soykırımcı İsrail Batı Şeria'ya yöneldi. Ramallah'ın kuzeybatısındaki Kafar köyüne baskın düzenleyen İsrail, Filistinli bir genci öldürdü. İsrail güçleri, Ramallah'ın batısındaki Beitunia kasabasında ise Filistinli mahkumların serbest bırakılması için hazırlık yaparken bir Filistinliyi daha öldürdü.

İsrail güçleri, ağustos ayında evini vurup öldürdükleri Filistinli Daoud Abdel Razzaq Daras'ın Ramallah'ın kuzeybatısındaki Deir Ammar kampındaki evini havaya uçurdu. Baskında 2 Filistinli de yaralandı. İsrail'in Marah Rabah, Beit Furik ve Dheisheh kampına da baskın düzenlediği bildirildi.

08.23 El Cezire İsrail'in işgal ordusuna ait özel bir kuvvetin Batı Şeria'daki Tubas şehrine saldırdığını ve buradaki bir evi kuşattığını bildirdi.

02.46 İsrail, "insani aranın" uzatılması için serbest bırakılacak 50 Filistinli esirin listesini onayladı.

İsrail hükümeti, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde çatışmalara verilen "insani aranın" uzatılması için iki gün boyunca İsrail hapishanelerinden serbest bırakılacak 50 Filistinli kadın esirin listesini onayladı.

Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'nden "çatışmalara verilen insani aranın uzatılması için İsrailli esirlerin bırakılması halinde hapishanelerden salıverilecek 50 Filistinli kadın esirin isim listesinin onaylandığı" bildirildi.

Açıklamada başka detay yer almadı ancak ateşkesin uzatılması mutabakatında serbest bırakılacak 60 Filistinli esirden kalan 10'unun çocuklardan oluşması bekleniyor.

İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara 4 gün "insani ara" verilmesine ilişkin uzlaşma, 24 Kasım Cuma günü saat TSİ 08.00'de uygulamaya girmişti.

Mutabakat çerçevesinde dört gün boyunca Hamas'ın elindeki 50 İsrailli esire karşılık İsrail hapishanelerindeki toplam 150 Filistinlinin serbest bırakılması planlanmıştı.

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Hamas ile İsrail arasında yürütülen arabuluculuk çalışmaları sonucunda "insani ara"nın 2 gün daha uzatılması konusunda mutabakata varıldığını duyurmuştu.

Mutabakat kapsamında her gün 10 İsrailli esirin serbest bırakılması karşılığında "insani ara"nın 24 saat daha uzatılacağı, böylece iki gün daha devam etmesinin kararlaştırıldığı belirtilmişti.