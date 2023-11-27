ABD’li milyarder Elon Musk katil Netanyahu ile 7 Ekim’de saldırıya uğrayan Kfar Aza beldesine gitti

ABD'li milyarder Elon Musk, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile 7 Ekim'de saldırıya uğrayan Kfar Aza beldesini gezdi.
ABD'li milyarder Elon Musk, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile 7 Ekim'de saldırıya uğrayan Kfar Aza beldesini gezdi.
Katil İsrail'in Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan açıklamada, Netanyahu ile Musk'ın Gazze Şeridi sınırında yer alan Kfar Aza beldesini ziyaret ettiği belirtildi.
Ziyaret kapsamında İsrailli yetkililer, Musk'a Hamas'ın askeri kanadı İzeddin el-Kassam Tugayları mensuplarınca 7 Ekim'de saldırıya uğrayan beldede yaşananlarla ilgili bilgi verdi.
NETANYAHU PAYLAŞTI MUSK BEĞENDİ
Netanyahu'nun ziyaretle ilgili sosyal medyadan yaptığı paylaşımı ABD'li milyarder Elon Musk beğendi.
ABD'li milyarder Musk, Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ve Başbakan Netanyahu ile görüşmek üzere İsrail'e gelmişti.
KATİL İSRAİL'DEN MUSK AÇIKLAMASI: ANLAŞTIK
Katil İsrail İletişim Bakanı Shlomo Karhi bu sabah yaptığı açıklamada, Musk'ın sahibi olduğu uydu internet sistemi Starlink'in Tel Aviv'in onayı olmadan abluka altındaki Gazze Şeridi'ne uydu interneti sağlamaması konusunda prensipte anlaştıklarını duyurmuştu.
NETANYAHU SOHBET ODASI AÇTI MUSK KATILDI
Öte yandan katil Netanyahu ile Elon Musk, X'te sohbet odası açtı. Mark Zuckerberg de katıldı. İşgalci İsrail destekçisi çok sayıda şirketin X'ten reklamlarını çekmesinin ardından Musk'ın yaptığı bu ziyaret, "Büyük şirketler reklamları durdurunca Elon koşarak İsrail'e gitti" şeklinde değerlendirmelere yol açtı.
Terör devleti İsrail, ABD ve Batı'nın kesintisiz desteğinin gölgesinde günlerdir Gazze'yi aralıksız vuruyor. Sivilleri ve yerleşim yerlerini bombalayan gözü dönmüş Tel Aviv, Gazze'de bulunan tüm hastanelere saldırdı.
BARINMA İMKANLARI TÜKENMİŞ HALDE
Kent tam anlamıyla harabeye dönerken; mazlum Filistinliler zorla göçe zorlanıyor, barınma imkanları ise tükenmiş halde.
ŞEHİT SAYISI 14 BİNİ AŞTI
Gazze'deki hükümeti katil İsrail'in saldırılarında şehit olanların sayısı 14 bini aşmıştı.
MUSK'TAN GAZZE'YE DESTEK
Geçtiğimiz günlerde SpaceX, Tesla ve X'in sahibi Elon Musk, Gazze'ye destek olacağını açıklamıştı. Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Musk, "X Corp, Gazze'deki savaşla ilgili reklam ve aboneliklerden elde edilen tüm geliri İsrail'deki hastanelere ve Gazze'deki Kızılhaç/Ay'a bağışlayacak" demişti.
"MASUMLARI ÖNEMSEMELİYİZ"
Öte yandan bir kullancının algı dolu "Bağış yapacak olmanız harika. Paranın Hamas'ın eline geçmeyeceğini nereden biliyorsun?" sorusuna cevap veren Elon Musk, "Fonların nasıl harcandığını takip edeceğiz ve Kızılhaç/Ay'dan geçeceğiz. Daha iyi fikirlere açığız. Irkına, inancına, dinine ya da başka bir şeye bakmaksızın masumları önemsemeliyiz" ifadelerini kullanmıştı.
GAZZE'YE DESTEK VERMİŞTİ
Elon Musk geçtiğimiz günlerde de Gazze'ye destek veren açıklamalarda bulunmuştu. Katıldığı bir yayında Gazze'deki son duruma ilişkin
değerlendirmelerde bulunan Musk, katliam ordusu İsrail'e "Öldürdüğünüz her Hamas üyesine karşılık kaç tane yarattınız?" sorusunu yöneltilmişti.
Musk, "Soykırım yaparak bir yere varamazsınız. Gazze'de birinin çocuğunu öldürürseniz en azından birkaç Hamas üyesi yaratmış olursunuz" dedi.
YAHUDİ LOBİSİ HEDEF ALMIŞTI
Musk'ın açıklamalarından rahatsız olan Yahudi lobisi ünlü iş adamını hedef almıştı. Başta IBM olmak üzere Elon Musk'ın karşısına geçen şirketler Nazi taraftarı içeriklerin yer aldığını iddia ederek X'ten reklamlarını çekiyor. IBM sosyal medya hesabından yaptığı duyurudda Nazileri öven içerikleri gerekçe göstererek X'e reklam vermeyi durdurduklarını duyurmuştu.
BEYAZ SARAY DAHİ MUSK'I HEDEF ALDI
Musk, bir kullanıcının X'te yaptığı, "Yahudiler, insanlardan kendilerine karşı kullanmayı bırakmalarını istedikleri nefreti tam da beyazlara karşı kullanıyor" paylaşımına "Gerçekleri söyledin" şeklinde cevap vermişti.
Konuya ilişkin Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada Musk, "Yahudi karşıtlığını teşvik etmekle" suçlanmıştı.
Musk, kendisini antisemitik ilan eden gazete ve televizyonlara tepki göstermiş, "Geçtiğimiz hafta medyada benim antisemitik olduğumu iddia eden yüzlerce sahte haber çıktı. Hiçbir şey gerçeklerden bu kadar uzak olamaz. İnsanlık için en iyisini, herkes için müreffeh ve heyecan verici bir gelecek diliyorum" demişti.