ABD’li milyarder Elon Musk katil Netanyahu ile 7 Ekim’de saldırıya uğrayan Kfar Aza beldesine gitti

NETANYAHU SOHBET ODASI AÇTI MUSK KATILDI Öte yandan katil Netanyahu ile Elon Musk , X'te sohbet odası açtı. Mark Zuckerberg de katıldı. İşgalci İsrail destekçisi çok sayıda şirketin X'ten reklamlarını çekmesinin ardından Musk'ın yaptığı bu ziyaret, "Büyük şirketler reklamları durdurunca Elon koşarak İsrail'e gitti" şeklinde değerlendirmelere yol açtı.

KATİL İSRAİL'DEN MUSK AÇIKLAMASI: ANLAŞTIK Katil İsrail İletişim Bakanı Shlomo Karhi bu sabah yaptığı açıklamada, Musk'ın sahibi olduğu uydu internet sistemi Starlink'in Tel Aviv'in onayı olmadan abluka altındaki Gazze Şeridi'ne uydu interneti sağlamaması konusunda prensipte anlaştıklarını duyurmuştu.

ABD'li milyarder Musk, Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ve Başbakan Netanyahu ile görüşmek üzere İsrail'e gelmişti.

Terör devleti İsrail, ABD ve Batı'nın kesintisiz desteğinin gölgesinde günlerdir Gazze'yi aralıksız vuruyor. Sivilleri ve yerleşim yerlerini bombalayan gözü dönmüş Tel Aviv, Gazze'de bulunan tüm hastanelere saldırdı. BARINMA İMKANLARI TÜKENMİŞ HALDE Kent tam anlamıyla harabeye dönerken; mazlum Filistinliler zorla göçe zorlanıyor, barınma imkanları ise tükenmiş halde.

MUSK'TAN GAZZE'YE DESTEK Geçtiğimiz günlerde SpaceX, Tesla ve X'in sahibi Elon Musk , Gazze'ye destek olacağını açıklamıştı. Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Musk, "X Corp, Gazze'deki savaşla ilgili reklam ve aboneliklerden elde edilen tüm geliri İsrail'deki hastanelere ve Gazze'deki Kızılhaç/Ay'a bağışlayacak" demişti.





"MASUMLARI ÖNEMSEMELİYİZ"

Öte yandan bir kullancının algı dolu "Bağış yapacak olmanız harika. Paranın Hamas'ın eline geçmeyeceğini nereden biliyorsun?" sorusuna cevap veren Elon Musk, "Fonların nasıl harcandığını takip edeceğiz ve Kızılhaç/Ay'dan geçeceğiz. Daha iyi fikirlere açığız. Irkına, inancına, dinine ya da başka bir şeye bakmaksızın masumları önemsemeliyiz" ifadelerini kullanmıştı.

GAZZE'YE DESTEK VERMİŞTİ

Elon Musk geçtiğimiz günlerde de Gazze'ye destek veren açıklamalarda bulunmuştu. Katıldığı bir yayında Gazze'deki son duruma ilişkin

değerlendirmelerde bulunan Musk, katliam ordusu İsrail'e "Öldürdüğünüz her Hamas üyesine karşılık kaç tane yarattınız?" sorusunu yöneltilmişti.



Musk, "Soykırım yaparak bir yere varamazsınız. Gazze'de birinin çocuğunu öldürürseniz en azından birkaç Hamas üyesi yaratmış olursunuz" dedi.

YAHUDİ LOBİSİ HEDEF ALMIŞTI

Musk'ın açıklamalarından rahatsız olan Yahudi lobisi ünlü iş adamını hedef almıştı. Başta IBM olmak üzere Elon Musk'ın karşısına geçen şirketler Nazi taraftarı içeriklerin yer aldığını iddia ederek X'ten reklamlarını çekiyor. IBM sosyal medya hesabından yaptığı duyurudda Nazileri öven içerikleri gerekçe göstererek X'e reklam vermeyi durdurduklarını duyurmuştu.