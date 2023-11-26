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İspanya Başbakanı Pedro Sanchez Netanyahu'ya seslendi: İlk işim Filistin'i tanımak olacak

Sadece Erdoğan'ın rest çektiği İsrail'e, Avrupa'dan da bır ses yükseldı! İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, sınıra gitti! Netanyahu'ya seslendi: İlk işim Filistin'i tanımak olacak!

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 26 Kasım 2023 Güncelleme 26 Kasım 2023, 07:00
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez Netanyahu’ya seslendi: İlk işim Filistin’i tanımak olacak

Sanchez, önce İsrail'e gitti. Ardından Filistin'e geçti. Son olarak Mısır'a açılan Refah Kapısı'nın önünde dikildi! Eli kanlı Netanyahu'ya ve sessiz kalan Avrupa'ya açık açık tepki gösterdi:


Filistinliler'in çektiği korkunç acılar dehşet verici. Bu insanlık felaketi acil olarak durdurulmalı. Eğer Avrupa Birliği, Filistin devletini tanımazsa İspanya kendi kararını alacak!


Hamas 13 İsrailli'yi Kızıhaç'a teslim etti. İsrail de 42 Filistinli'yi salıverdi.

Sanchez'in çıkışı AB'yi karıştırdı.

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