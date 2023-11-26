Sanchez, önce İsrail'e gitti. Ardından Filistin'e geçti. Son olarak Mısır 'a açılan Refah Kapısı'nın önünde dikildi! Eli kanlı Netanyahu'ya ve sessiz kalan Avrupa'ya açık açık tepki gösterdi:



Filistinliler'in çektiği korkunç acılar dehşet verici. Bu insanlık felaketi acil olarak durdurulmalı. Eğer Avrupa Birliği, Filistin devletini tanımazsa İspanya kendi kararını alacak!