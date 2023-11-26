Sanchez, önce İsrail'e gitti. Ardından Filistin'e geçti. Son olarak Mısır'a açılan Refah Kapısı'nın önünde dikildi! Eli kanlı Netanyahu'ya ve sessiz kalan Avrupa'ya açık açık tepki gösterdi:
Sanchez, önce İsrail'e gitti. Ardından Filistin'e geçti. Son olarak Mısır'a açılan Refah Kapısı'nın önünde dikildi! Eli kanlı Netanyahu'ya ve sessiz kalan Avrupa'ya açık açık tepki gösterdi:
Filistinliler'in çektiği korkunç acılar dehşet verici. Bu insanlık felaketi acil olarak durdurulmalı. Eğer Avrupa Birliği, Filistin devletini tanımazsa İspanya kendi kararını alacak!
Hamas 13 İsrailli'yi Kızıhaç'a teslim etti. İsrail de 42 Filistinli'yi salıverdi.
Sanchez'in çıkışı AB'yi karıştırdı.