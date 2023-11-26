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Eli kanlı Netanyahu, Gazze'deki katil İsrail askerlerini ziyaret etti! 'Gazze turnesi' dedi katliam mesajı verdi

İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara 4 günlüğüne verilen insani aranın üçüncü gününde, eli kanlı Netanyahu Gazze'ye gitti. Gazze'de katil İsrail askerleriyle video paylaşan Netanyahu, katliamın süreceğine dair mesaj verdi. Sosyal medya hesabından paylaştığı videonun başlığında 'Gazze turnesi' diyerek skandal ifade kullanan Netanyahu, "Sonuna kadar, zafere kadar devam edeceğiz" dedi.

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Giriş Tarihi 26 Kasım 2023, 19:11 Güncelleme 26 Kasım 2023, 19:26
Eli kanlı Netanyahu, Gazze’deki katil İsrail askerlerini ziyaret etti! ’Gazze turnesi’ dedi katliam mesajı verdi

İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara 4 günlüğüne verilen insani aranın üçüncü gününde, Gazze Şeridi'ne insani yardım malzemeleri girmeye devam ederken eli kanlı Netanyahu Gazze'ye gitti.



KATLİAMA DEVAM MESAJI VERDİ
Gazze'de katil İsrail askerleriyle video paylaşan Netanyahu, katliamın süreceğine dair mesaj verdi.



Sosyal medya hesabından paylaştığı videonun başlığında 'Gazze turnesi' diyerek skandal ifade kullanan Netanyahu, "Sonuna kadar, zafere kadar devam edeceğiz" dedi.



İSRAİL GENELKURMAY BAŞKANI: GAZZE'YE SALDIRILAR SÜRECEK
Öte yandan katil İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, çatışmalara verilen insani ararın ardından abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılara devam edeceklerini belirtti.

Halevi, yayımladığı yazılı açıklamada, İsrail ile Hamas arasında varılan esir takası mutabakatına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Esir takası kapsamında çatışmalara verilen insani ara sonrası Gazze'ye yönelik saldırılara devam edecekleri mesajını tekrarlayan Halevi, "Çerçeve tamamlandığında rehinelerin serbest bırakılmasına devam edilmesi ve Hamas'ın tamamen tasfiyesi için operasyonlarımıza kararlılıkla döneceğiz." ifadelerini kullanmıştı.



14 BİN KİŞİ ŞEHİT OLDU
Gazze Şeridi'ne yönelik İsrail saldırılarında 6 bin 150'den fazlası çocuk ve 4 binden fazlası kadın olmak üzere 14 bin 854 kişi şehit olmuştu.

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