Eli kanlı Netanyahu, Gazze’deki katil İsrail askerlerini ziyaret etti! ’Gazze turnesi’ dedi katliam mesajı verdi

İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara 4 günlüğüne verilen insani aranın üçüncü gününde, Gazze Şeridi'ne insani yardım malzemeleri girmeye devam ederken eli kanlı Netanyahu Gazze'ye gitti.
İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara 4 günlüğüne verilen insani aranın üçüncü gününde, Gazze Şeridi'ne insani yardım malzemeleri girmeye devam ederken eli kanlı Netanyahu Gazze'ye gitti.
KATLİAMA DEVAM MESAJI VERDİ
Gazze'de katil İsrail askerleriyle video paylaşan Netanyahu, katliamın süreceğine dair mesaj verdi.
İSRAİL GENELKURMAY BAŞKANI: GAZZE'YE SALDIRILAR SÜRECEK
Öte yandan katil İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, çatışmalara verilen insani ararın ardından abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılara devam edeceklerini belirtti.
Halevi, yayımladığı yazılı açıklamada, İsrail ile Hamas arasında varılan esir takası mutabakatına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Esir takası kapsamında çatışmalara verilen insani ara sonrası Gazze'ye yönelik saldırılara devam edecekleri mesajını tekrarlayan Halevi, "Çerçeve tamamlandığında rehinelerin serbest bırakılmasına devam edilmesi ve Hamas'ın tamamen tasfiyesi için operasyonlarımıza kararlılıkla döneceğiz." ifadelerini kullanmıştı.
14 BİN KİŞİ ŞEHİT OLDU
Gazze Şeridi'ne yönelik İsrail saldırılarında 6 bin 150'den fazlası çocuk ve 4 binden fazlası kadın olmak üzere 14 bin 854 kişi şehit olmuştu.