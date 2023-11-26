Eli kanlı Netanyahu, Gazze’deki katil İsrail askerlerini ziyaret etti! ’Gazze turnesi’ dedi katliam mesajı verdi

Esir takası kapsamında çatışmalara verilen insani ara sonrası Gazze'ye yönelik saldırılara devam edecekleri mesajını tekrarlayan Halevi, "Çerçeve tamamlandığında rehinelerin serbest bırakılmasına devam edilmesi ve Hamas'ın tamamen tasfiyesi için operasyonlarımıza kararlılıkla döneceğiz." ifadelerini kullanmıştı.





14 BİN KİŞİ ŞEHİT OLDU

Gazze Şeridi'ne yönelik İsrail saldırılarında 6 bin 150'den fazlası çocuk ve 4 binden fazlası kadın olmak üzere 14 bin 854 kişi şehit olmuştu.